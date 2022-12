Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

In Shischa-Bar eingebrochen, Oberursel-Obersteten, Hans-Mess-Straße, festgestellt: Freitag, 16.12.2022, 06:40 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag hatten es Einbrecher in Oberursel-Obersedten auf den Zigarettenautomaten einer Shischa-Bar abgesehen. Gegen 06:40 Uhr stellte der Inhaber der Bar fest, dass eine Zugangstür im Untergeschoß aufgehebelt und ein im dahinterliegenden Flur abgestellter Zigarettenautomat aufgebrochen worden war. Die daraufhin verständigten Beamten konnten die Einbrecher nicht mehr antreffen. Zur Höhe des Diebesgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Einbrecher werden verschreckt, Wehrheim, Obernhainer Weg, Donnerstag, 15.12.2022, 16:30 Uhr bis 18:40 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein und wurden wohl von dem Hausbewohner verschreckt. Im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 18:40 Uhr verschafften sich die Einbrecher widerrechtlich Zugang zu dem Grundstück des Geschädigten im Obernhainer Weg. An der rückwärtigen Terrasse brachen sie gewaltsam ein Fenster auf und betraten daraufhin das Haus. Dort durchsuchten sie das Erdgeschoss nach Wertgegenständen. Da sich der Bewohner zeitgleich im Obergeschoss des Hauses aufhielt ist zu vermuten, dass seine Anwesenheit die Einbrecher abschreckte und sie unverrichteter Dinge und ohne Beute gemacht zu haben die Flucht antraten. Der durch die Einbrecher verursachte Sachschaden wird mit rund 1.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Mehrere Verstöße bei Kontrollen festgestellt, Bad Homburg v. d. Höhe, Hohemarkstraße, Donnerstag, 15.12.2022, 16:00 Uhr bis 24:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend haben umfangreiche Kontrollmaßnahmen der Polizeidirektion Hochtaunus dutzende Verstöße zutage gebracht. Im Zeitraum von 16:00 Uhr bis Mitternacht trotzten mehrere Beamtinnen und Beamten den eisigen Temperaturen und führten in Usingen und Bad Homburg Kontrollen durch. Dabei hatten sie vor allem die Fahrtauglichkeit von Fahrerinnen und Fahrern im Blick. Während stationärer und mobiler Kontrollen wurden knapp 110 Personen und 80 Fahrzeuge kontrolliert und genauer unter die Lupe genommen. Die geschulten Augen der Einsatzkräfte führten schnell zur Feststellung mehrerer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Gleich vier Fahrzeugführer hatten ihre Fahrt unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln angetreten. Ein weiterer war betrunken unterwegs. In allen fünf Fällen mussten die Kontrollierten Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Gegen alle wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Ein Verkehrsteilnehmer konnte den Beamtinnen und Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. In zwei Fahrzeugen konnte man verbotene Waffen auffinden und sicherstellen. Auch mussten die Polizisten eine Vielzahl an Ordnungswidrigkeiten feststellen und ahnden. Gleich 42 Personen waren nicht oder nicht korrekt angeschnallt gewesen. Bei einem Fahrzeug war die Betriebserlaubnis erloschen. Die Polizei im Hochtaunus wird auch in Zukunft im Rahmen der Verkehrssicherheit Kontrollen durchführen.

Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Hochtaunuskreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.