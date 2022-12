Main-Taunus: Die Polizei-News

Senior schlägt Räuber in die Flucht,

Hofheim am Taunus, Schwarzbachweg, Donnerstag, 15.12.2022, 17:20 Uhr

(jn)Ein 83-jähriger Senior aus Kriftel hat sich am Donnerstagabend erfolgreich gegen einen Unbekannten zur Wehr gesetzt, der ihn wohl berauben wollte. Nach der Tat ging der unverletzte Geschädigte zunächst nach Hause und alarmierte dann die Polizei. Demnach sei er um 17:20 Uhr auf dem Schwarzbachweg in Hofheim unterwegs gewesen, als der Unbekannte aus dem Bereich der dortigen Schule kam und ihn unverständlich angesprochen haben soll. Kurz darauf soll der Täter ihn umklammert und dabei versucht haben, den Geldbeutel des 83-Jährigen zu stehlen. Dieser habe sich daraufhin mit gezielten Schlägen zur Wehr gesetzt, woraufhin der gescheiterte Räuber die Flucht ergriff. Bei dem Täter soll es sich um einen jungen, etwa zwei Meter großen Mann gehandelt haben, der dunkle Kleidung trug.

Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Brand einer Außenfassade,

Hattersheim am Main, Okriftel, Mainstraße, Donnerstag, 15.12.2022, 22:10 Uhr

(jn)In Okriftel brannte am späten Donnerstagabend ein Teil der Außenfassade eines leerstehenden Einfamilienhauses. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, verletzt wurde niemand. Eine Anwohnerin entdeckte den Brand um 22:10 Uhr in der Mainstraße und verständigte daraufhin die Rettungsleitstelle. Augenscheinlich hatte ein Teil des Sockelbereichs der Fassade angefangen zu schmoren, woraufhin dieser Teil der Dämmung von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Derzeit werden an dem Wohnhaus Bauarbeiten durchgeführt. Da in unmittelbarer Nähe des Brandortes mehrere ausgebrannte Leuchtfackeln aufgefunden wurden, könnten diese als brandursächlich in Betracht kommen. Folglich kann eine fahrlässige oder vorsätzliche Tat nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt und erbittet weitere Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Neuwertige Autoreifen bei Einbruch gestohlen, Hofheim am Taunus, Niederhofheimer Straße, bis Donnerstag, 15.12.2022, 09:50 Uhr

(jn)Autoreifen im Wert von etwa 20.000 Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag bei einem Einbruch auf dem Gelände eines Autohauses gestohlen. Den Ermittlungen am Tatort in der Niederhofheimer Straße zufolge, betraten die Gauner das Gelände und öffneten auf unbekannte Art und Weise einen Container, in welchem neuwertige Autoreifen lagerten. Am Donnerstagmorgen wurden dann um kurz vor 10:00 Uhr der geöffnete Container und der Diebstahl festgestellt.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat werden von der Ermittlungsgruppe der Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 erbeten.

Einbrecher stehlen Bargeld,

Eppstein, Vockenhausen, Steinwiesenweg, Mittwoch, 14.12.2022, 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr

(jn)Am Mittwochabend haben Einbrecher mehrere Hundert Euro Bargeld aus einem Eppsteiner Einfamilienhaus entwendet. Zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr betraten die Unbekannten den rückwärtigen Bereich des Grundstückes im Steinwiesenweg im Ortsteil Vockenhausen. Hier gingen sie mit einem Hebelwerkzeug die Scheibe sowie den Türrahmen an, wobei letztlich mit brachialer Gewalt die Tür aufgebrochen wurde. Im Rahmen der anschließenden Absuche nach Beute ließen die Täter bisherigen Erkenntnissen nach Bargeld mitgehen.

Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Lenkräder aus Audis demontiert und gestohlen, Schwalbach am Taunus, Pommernstraße, Mecklenburger Straße, bis Donnerstag, 15.12.2022

(jn)In Schwalbach hatten Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag Auto-Lenkräder im Visier. Sowohl in der Pommernstraße als auch in der Mecklenburger Straße öffneten die bislang unbekannten Täter einen Audi und bauten in beiden Fällen die Lenkräder aus. Derzeit ist noch unklar, wie sich die Unbekannten Zutritt zum Fahrzeuginneren verschaffen konnten. Nur an dem Audi in der Pommernstraße war ein geringer Sachschaden an dem Türrahmen feststellbar. Nachdem die Lenkräder ausgebaut worden waren, entfernte sich die Unbekannten unbemerkt mit der Beute, die einen Wert von mindestens 1.000 Euro hat.

Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte bei der Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegengenommen werden.

Hoher Vandalismus-Schaden an Audi,

Liederbach am Taunus, Am Feldrain, Mittwoch, 14.12.2022, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 15.12.2022, 10:15 Uhr

(jn)Einen Schaden in Höhe von mindestens 6.000 Euro haben unbekannte Vandalen im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 15:00 Uhr und Donnerstag, 10:15 Uhr an einem in Liederbach geparkten Audi RS 5 verursacht. Das schwarze Fahrzeug parkte zur Tatzeit auf einem Bewohner-Parkplatz in der Straße „Am Feldrain“, als der oder die Täter es mit einem spitzen Gegenstand beschädigten. Es gibt Hinweise, dass sich die Tat erst in den Morgenstunden ab 07:00 Uhr ereignet haben könnte.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Kelkheim bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06195 / 6749 – 0 zu melden.

Sprinter beschädigt und weitergefahren, Hofheim am Taunus, Hermann-Friesen-Straße, Liederbacher Weg, Nacht zum Donnerstag, 15.12.2022

(jn)In Hofheim kam es in der Nacht zum Donnerstag zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der an einem Mercedes Sprinter ein Schaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro entstand. Das Fahrzeug parkte seit Mittwoch, 18:00 Uhr in der Hermann-Friesen-Straße. In der Nacht befuhr ein weiteres Fahrzeug augenscheinlich den Liederbacher Weg und bog nach links in die Hermann-Friesen-Straße ab. Dabei verlor der Fahrer oder die Fahrerin die Kontrolle und kollidierte mit der Fahrertür des Sprinters. Ohne den Unfall zu melden, entfernte man sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Regionale Verkehrsdienst ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.