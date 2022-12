Mann durch Hundebiss verletzt

Waldsee (ots) – Am Donnerstag 15.12.2022 gegen 12:10 Uhr, wurde ein 64-Jähriger in der Rheinauenstraße im Bereich des dortigen Restaurants von einem Hund gebissen und an der Hand, sowie am Bein verletzt. Der Mann war selbst mit seinem Hund unterwegs und wurde beim Passieren einer ca. 60-jährigen Frau, welche mit 2 Hunden unterwegs war, durch einen der beiden Hunde gebissen.

Die Frau trug einen beigen Wintermantel, eine beige Hose und beige Schuhe. Nach dem Hundebiss entfernte sich die Unbekannte mit ihren beiden Hunden. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte die Dame nicht mehr festgestellt werden.

Ermittlungen wegen Fahrlässiger Körperverletzung wurden aufgenommen. Hinweise zum Vorfall und der beschriebenen Frau nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel: 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Einbrüche in Geschäftsbetriebe

Mutterstadt (ots) – In der Nacht vom 14.12.2022 auf den 15.12.2022 kam es im Gewerbegebiet (An der Fohlenweide) zu 2 Einbrüchen in Geschäftsgebäude. Die Täter drangen gewaltsam in einen Getränkemarkt ein und entwendeten aus diesem eine zweistellige Zahl von Flaschen und Dosen, sowie Bargeld. Weiterhin versuchten unbekannte Täter in eine Metallbaufirma einzubrechen.

Hier blieb es beim Einbruchsversuch. Die genauen Schadenshöhen stehen noch nicht fest. An beiden Objekten wurden Spuren gesichert. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.