Betrunkener mit Schreckschußwaffe unterwegs

Speyer (ots) – Am 15.12.2022 gegen 16:30 Uhr meldete eine 28-jährige Frau einen betrunkenen Mann, der in der Lessingstraße in Speyer Passanten mit einer Schusswaffe bedroht und diese mehrfach abgefeuert habe. Durch das Abfeuern erlitt eine 51-jährige Frau ein Knalltrauma.

Die betrunkene Person, die die Örtlichkeit noch vor Eintreffen von Polizeikräften verlassen hatte, konnte im Rahmen der sofort durchgeführten polizeilichen Ermittlungen identifiziert werden, es handelte sich um einen 57-jährigen Mann aus Speyer.

Bei der sich anschließenden Durchsuchung trafen Spezialeinsatzkräfte der rheinland-pfälzischen Polizei den Tatverdächtigen in seiner Wohnung an. Zudem führten die Durchsuchungsmaßnahmen zum Auffinden der in Rede stehende Waffe. Es handelt sich nach derzeitigen Erkenntnissen um eine Schreckschusswaffe. Die Polizei Speyer führt die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Bedrohung und Körperverletzung sowie wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz fort. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Einbruch in Geschäft

Speyer (ots) – In der Zeit vom 12.12.2022, 18:30 Uhr bis 13.12.2022, 09:30 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstür zur einem Mehrfamilienhaus in der Korngasse auf und verschafften sich so Zutritt zu einem Hinterhof. Dort beschädigten sie eine weitere Tür, um in einen dort ansässigen Laden zu gelangen.

Im Innern entwendeten sie aus einer Kasse einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.600 EUR. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Fahrt unter dem Einfluss von Drogen

Speyer (ots) – Am Donnerstag 15.12.2022 gegen 14:40 Uh, kontrollierten Beamte der Polizei in Speyer einen 35-jährigen Fahrzeugführer in der Ludwigstraße. Bei dem Fahrzeugführer stellten sie Auffallerscheinungen fest. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Urin-Test verlief positiv auf Kokain. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.