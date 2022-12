Wegen Beleidigung für 115 Tage ins Gefängnis

Mainz (ots) – In der Nacht vom 15. zum 16. Dezember 2022 wurde ein 35-jähriger Deutscher gegen Mitternacht am HBF Mainz einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass gegen den jungen Mann 2 Vollstreckungshaftbefehle des AG Tiergarten wegen mehrerer Beleidigungen vorlagen.

Zur weiteren Bearbeitung wurde der 35-Jährige zum Bundespolizeirevier verbracht. Bei der im Anschluss durchgeführten Durchsuchung wurden zusätzlich 3,2 Gramm Marihuana festgestellt. Da der Mann die erforderlichen 1993,40 EUR nicht aufbringen konnte, musste er die Ersatzfreiheitsstrafe von 115 Tagen in der JVA Rohrbach antreten.

Des Weiteren wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

16-Jährigen Ladendieb erwischt

Mainz-Altstadt (ots) – Ein 16-Jähriger aus Hochheim konnte am Donnerstagmittag dabei beobachtet werden, wie er sich in einem Drogeriemarkt eine Mütze in die Jackentasche steckte und den Laden verließ. Vor dem Laden wurde der 16-Jährige von dem Mann angesprochen, der ihn dabei beobachtet hatte.

Daraufhin brachte der 16-Jährige die Mütze zurück. Da er noch minderjährig ist, wurde er durch die Polizeibeamten an seinen Vater übergeben. Er muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Erneut brennt Mülltonne – Polizei sucht filmende Person

Mainz-Neustadt (ots) – Erneut hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Mülltonne in der Neustadt gebrannt. Gegen 23.12 Uhr melden Zeugen aus einem Anwesen in der Kreysigstraße bei der Feuerwehr, dass dort eine große Mülltonne brennen würde.

Durch Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Mainz kann kurz darauf eine 1.100 Liter große Altpapiertonne gelöscht werden. Eine zweite Tonne wird durch das Feuer ebenfalls beschädigt.

Während intensiver Fahndungsmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Polizei werden zahlreiche Personen kontrolliert und zu ihren Beobachtungen befragt. Es können zunächst keine konkreten Informationen erlangt werden, die zur Aufklärung der Tat führen.

Es liegen jedoch Hinweise vor, dass eine derzeit noch unbekannte Person den Brand gefilmt habe. Diese Person und die Filmaufnahmen können für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein. Die Polizei bittet daher Personen, welche den Brand gefilmt haben oder weitere Hinweise zur Brandentstehung geben können, sich zu melden.

Für Hinweise stehen den Bürgern folgende Erreichbarkeiten der Polizei Mainz:

Polizeiinspektion Mainz 2, Valenciaplatz 2, 55118 Mainz. Telefon: 06131-65 4210 Mail: pimainz2@polizei.rlp.de Oder die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

In dringenden Fällen, zum Beispiel bei der Entstehung eines Brandes, ist immer der Notruf der Polizei 110 oder der Notruf der Feuerwehr 112 anzurufen.