Faustschlag im Regionalexpress – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein 32-jähriger Mann wurde am späten Mittwoch 15.12.2022 auf der Fahrt von Frankfurt nach Mannheim im Zug angegriffen. Der unbekannte Tatverdächtige ist flüchtig. Kurz vor Mitternacht befand sich der Geschädigte im Regionalexpress, als der Unbekannte ihm mit der Faust ins Gesicht schlug.

Auf eine ärztliche Behandlung verzichtete er. Auslöser soll nach ersten Ermittlungen eine Unstimmigkeit in Bezug auf die Maskentragepflicht gewesen sein.

Die hinzugerufene Streife der Bundespolizei nahm die Anzeige auf. Eine Fahndung nach dem unbekannten Tatverdächtigen verlief erfolglos.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Telefonnummer 0721 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Gegen heruntergelassene Bahnschranke gefahren – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 15.12.2022 auf der Seckenheimer Hauptstraße und kollidierte aus derzeit unbekannten Gründen am Bahnübergang zur K4138 mit einer herunter gelassenen Bahnschranke. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle.

An der Bahnschranke entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich unter der Tel: 06203 9305-0 zu melden.

LKW flüchtet nach Verkehrsunfall – Zeugenaufruf

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer befuhr am Mittwoch 14.12.2022 gegen 15 Uhr den Luisenring in Richtung G 7, wechselte von der linken auf die mittlere Fahrspur und beschädigte hierbei einen PKW der Marke Skoda, der sich auf der mittleren Fahrspur befand. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Durch die Kollision entstand am geschädigten Fahrzeug ein Sachschaden von über 1.000 Euro. Die Schadenshöhe des LKW ist unbekannt.

Der LKW wurde wie folgt beschrieben:

7,5t LKW, weinrote Fahrerkabine, verschmutzter, weißer Plattenauflieger. Ersten Ermittlungen zufolge befindet sich die Anstoßstelle auf der Beifahrerseite im Bereich der Fahrerkabine.

Die Beschreibung des LKW-Fahrers lautet:

Männlich, normale Figur, kurze dunkle Haare, Dreitagebart.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um eine stark frequentierte Straße, weswegen durch den Unfall ein kurzzeitiger Rückstau entstanden ist. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter Tel: 0621 1258-0 zu melden.

Entlassungsschein der JVA statt Führerschein vorgezeigt

Mannheim-Schönau (ots) – Am Donnerstag 15.12.2022 gegen 09:30 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Neckargemünd eine 54-jährige PKW-Fahrerin ins Auge. Die Frau war den Beamten bereits aufgrund zurückliegender Verkehrsverstöße bekannt. Als die Polizisten die Frau kontrollierten, zeigte diese einen Entlassungsschein einer JVA vor und erläuterte den Beamten, dass sie hierdurch zum Führen eines Kraftfahrzeugs berechtigt wäre.

Tatsächlich ermittelten die Beamten, dass der Frau bereits vor Monaten die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Die Weiterfahrt wurde ihr daher untersagt. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht und geflüchtet

Mannheim (ots) – Am Freitag 16.12.2022 gegen 18 Uhr verursachte eine 24-jährige Frau mit ihrem Fiat im Quadrat Q3 einen Unfall, bei dem eine 37-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Frau im Fiat fuhr in Richtung der Breiten Straße und übersah beim Einparken in eine Parkbucht die neben ihr fahrende Radfahrerin, welche daraufhin stürzte.

Nach dem Unfall stieg die Fahrzeugführerin aus ihrem Auto aus und flüchtete von der Unfallstelle. Die Beifahrerin des Fiats wartete an der Unfallstelle auf die eintreffende Polizei. Als die Polizisten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt sich nach der Fahrerin erkundigten, gab die Beifahrerin die Personalien einer anderen Frau bekannt, verstrickte sich dabei jedoch in Widersprüche.

Schließlich rief sie die tatsächliche Unfallverursacherin an, welche wenig später an die Unfallstelle zurückkehrte. Die Streife stellte schließlich fest, dass die 24-Jährige keinen Führerschein, dafür allerdings eine geringe Menge Marihuana und Kokain mit sich führte.

Ein Drogentest auf der Polizeidienststelle ergab schließlich ein positives Ergebnis auf den Wirkstoff THC. Gegen die 24-Jährige wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung unter Drogeneinfluss, Drogenbesitzes, Unfallflucht ermittelt.

Da sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss sie sich auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.