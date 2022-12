Störung der E-Mail-Kommunikation

Kaiserslautern (ots) – Einige Dienststellen des Polizeipräsidiums Westpfalz sind seit der Mittagszeit per E-Mail nicht erreichbar gewesen. Die Störung ist inzwischen wieder behoben. Nachrichten, die zwischen circa 13 Uhr und 16 Uhr an eine E-Mail-Adresse der Behörde gesandt wurden, haben uns nicht erreicht.

Sollten Sie uns in diesem Zeitraum eine E-Mail übermittelt haben, möchten wir Sie bitten, uns die Nachricht nochmals zuzusenden. |erf

Achtung, möglicher Betrug! Wegen Spritmangel um Geld gebeten

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann hat am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz eines Baumarktes am Opelkreise Kunden Schmuck zum Kauf angeboten – angeblich, um sich von dem Geld Benzin zu kaufen. Wegen Spritmangels sei sein Wagen liegen geblieben. Der Unbekannte war mit einem silberfarbenen SUV mit italienischen Kennzeichen unterwegs. Ein Zeuge informierte die Polizei, weil ihm die Sache komisch vorkam.

In Zusammenhang mit Betrugsdelikten ist den Beamten die Masche bekannt. Die Täter nutzen dabei die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer aus. Billiger Modeschmuck wird für teures Geld an ahnungslose Menschen verkauft oder als Pfand hinterlassen. Bis die Täuschung auffällt, sind die Betrüger meist über alle Berge.

Ob sich am Donnerstag jemand auf einen Handel mit dem Unbekannten einließ, ist der Polizei nicht bekannt. Eine Funkstreife konnte den Mann nicht mehr antreffen. Eine Anzeige liegt den Beamten bislang auch nicht vor. |erf

Betrunkene Autofahrerin

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Donnerstagabend eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die 34-Jährige fiel gegen 22:30 Uhr einer Streife in der Eisenbahnstraße auf. In der Rummelstraße wurde sie einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da von ihr deutlicher Alkoholgeruch ausging, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte 1,44 Promille.

Die Frau musste für eine Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Die Probe soll Aufschluss über die genaue Blutalkoholkonzentration geben. Den Führerschein stellten die Polizisten sicher. Der Fahrzeugschlüssel wurde der Freundin, die die Frau abholte, übergeben. Gegen die 34-Jährige leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein. |elz

Zechbetrüger auf der Spur

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ist einem Zechbetrüger auf der Spur, der sich am Donnerstagmorgen aus dem Staub gemacht hat, ohne zu bezahlen. Die Mitarbeiterin einer Bäckerei in der Bahnhofstraße meldete, dass der Unbekannte im Café-Bereich Essen und Getränke verzehrt hatte.

Anschließend verließ er, unter dem Vorwand, eine Zigarette rauchen zu wollen, das Geschäft. Die Verkäuferin beobachtete noch, wie der Mann auf direktem Weg in Richtung Bahnhof lief. Er kehrte nicht zurück, um seine Rechnung zu begleichen.

Anhand der Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige auf den Videoaufnahmen der Überwachungskamera der Bundespolizei im Bahnhofsbereich gesichtet und identifiziert werden. Die Personalien des Mannes sind bekannt. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu. |cri

Die Sache mit dem “Zetteltrick”

Kaiserslautern (ots) – Eine Seniorin aus dem Stadtgebiet ist Opfer einer Trickdiebin geworden. Wie die 89-Jährige am Donnerstag der Polizei meldete, schlug die Täterin schon vor ein paar Tagen zu, bemerkt wurde es aber erst jetzt.

Nach Angaben der Frau hatte am frühen Nachmittag des Nikolaustages eine Unbekannte an ihrer Wohnungstür geklingelt. Die Fremde bat um einen Zettel und einen Stift, da sie einer Nachbarin eine Nachricht hinterlassen wollte. Die Seniorin ließ die Unbekannte herein, gab ihr die gewünschten Schreibutensilien und ließ sich in ein Gespräch verwickeln.

Aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands begleitete die 89-Jährige die “Besucherin” beim Abschied nicht zur Tür. Dadurch merkte sie nicht, dass der ungebetene Gast offenbar noch in andere Räume schaute und sich einen Koffer unter den Nagel riss, in dem sich mehrere wertvolle Schmuckstücke befanden. Erst nach über einer Woche fiel der Seniorin auf, dass der Schmuckkoffer verschwunden ist. Eine Beschreibung der mutmaßlichen Diebin konnte sie leider nicht abgeben.

Die Polizei empfiehlt: Bleiben Sie bei solchen “Haustürbesuchen” aufmerksam! Besonders beliebt ist bei Betrügern der sogenannte “Zetteltrick” (wie oben beschrieben) oder aber die Frage nach einem Glas Wasser. Unser Tipp: Lassen Sie trotz aller Hilfsbereitschaft Fremde nicht in Ihre Wohnung. Wenn Sie helfen möchten, bringen Sie Zettel, Stift, Wasser, oder was auch immer benötigt wird, zur Tür. Aber lassen Sie den Eingang nicht offen und unbeobachtet, während Sie das Gewünschte holen. |cri

Kreis Kaiserslautern

Scheibe eingeschlagen

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Unbekannte Täter haben an einem Skoda die Heckscheibe beschädigt. Der Besitzer meldete die Sachbeschädigung am Donnerstag der Polizei. Er hatte den Wagen gegen 07:30 Uhr in der Donnersbergstraße in Enkenbach-Alsenborn abgestellt. Als er gegen 15:30 Uhr wiederkam, war die Heckscheibe zerstört.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, oder denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in Verbindung setzen. |elz

Bei Auffahrunfall verletzt

Katzweiler (ots) – Bei einem Auffahrunfall ist am Donnerstag 15.12.2022 eine 18-jährige Fahrerin eines Toyotas verletzt worden. Der Frau folgte einem Mercedes auf der Hauptstraße in Katzweiler in Richtung Otterbach, als dieser verkehrsbedingt anhalten musste. Die 18-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf.

Hierbei zog sich die Frau eine Verletzung am Knie zu und wurde durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf über 3.000 Euro geschätzt wird. |elz