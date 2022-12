Landstuhl (ots) – Die Polizei hat am Donnerstagmorgen in einem Haus mehrere Waffen und Munition gefunden. In zwei weiteren Gebäuden, darunter ein alter Militärbunker, fand die Polizei keine Beweismittel. Bis auf einige Fahrzeuge war der Bunker leer.

Hinweise auf eine Verbindung des Ehepaars zur Reichsbürger-Szene liegen der Polizei nicht vor.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffengesetz dauern an. |erf

Erstmeldung