Kreis Kaiserslautern – Diese Woche (KW 50) konnte das Veterinäramt Kaiserslautern für ein kleines Weihnachtswunder sorgen und drei Hunde aus einer absolut desolaten Haltung befreien.

Alle drei Hunde waren am ganzen Körper stark verschmutzt und das Fell war hochgradig verfilzt. Mangels Pflege und ausreichendem Auslauf waren auch die Krallen der Tiere deutlich zu lang und bereiteten den Hunden Schwierigkeiten bei der Fortbewegung. Aufgrund des desolaten Zustandes der Tiere und der Wohnung, ist von einer mehrmonatigen, wenn nicht sogar seit Jahren massiv vernachlässigten Pflege der Hunde auszugehen. Da der Tierhalter schon älter und offensichtlich mit seiner Lebenssituation überfordert ist, wurden für ihn Hilfsangebote veranlasst. Die Hunde wurden jeweils in drei- vierstündigen Bade- und Scheraktionen durch Mitglieder des Tierschutzvereins Kindsbach von Schmutz und Verfilzungen befreit.

Einer der Hund musste aufgrund eines Herzleidens tierärztlich versorgt werden, ist aber in einem stabilen Gesundheitszustand. Da den Hunden ein Großteil ihres Felles entfernt werden musste, erhalten sie nun passende Hundemäntel, um sich bei einem Spaziergang gegen die Kälte schützen zu können. In ihrer derzeitigen Unterbringung sorgen mehrere Rotlichtlampen für ausreichende Wärme, die die Hunde ausgiebig genießen. Aktuell freuen sich alle drei frisch gebadeten Hunde auf eine neue Chance in einem besseren Zuhause. Gerade für die älteren Hunde wäre es schön, wenn sie ihren Lebensabend nicht im Zwinger verbringen müssten.

Das Veterinäramt sucht daher Interessenten. Auch wer ein Tier vorübergehend als Pflegestelle aufnehmen möchte, kann sich gerne beim Veterinäramt Kaiserslautern unter 0631/7105-450 oder veterinaeramt2@kaiserslautern-kreis.de melden. Kurze Steckbriefe der Tiere sind auf der Homepage der Kreisverwaltung Kaiserslautern unter Tiervermittlung eingestellt.