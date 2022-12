Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 15.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Unfall verursacht und abgehauen

Bad Dürkheim (ots) – Am Dienstag, 13.12.2022, zwischen 23.00 und 23.30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Wasserhohl in Bad Dürkheim. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte beim Ein-/Ausparkvorgang einen ordnungsgemäß abgestellten PKW im Bereich der Frontstoßstange beschädigt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1200 Euro. Das beschädigte Fahrzeug war am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung geparkt. Das unfallverursachende Auto dürfte vermutlich mit seiner Anhängerkupplung den Schaden verursacht haben, weitere Hinweise zu dem Fahrzeug liegen derzeit nicht vor.

Zeugenhinweise werden telefonisch unter 06322 – 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Lambrecht: Personensuche

Lambrecht (Pfalz) (ots) – Am späten Abend des 14.12.2022 kam es in Lambrecht zu einer Personensuche durch die Polizei. Da zwischenzeitlich zu befürchten stand, dass sich die Person auf den Bahngleisen aufhielt, musste für eine kurze Zeit der Zugverkehr zwischen Neustadt/Weinstraße und Lambrecht (Pfalz) eingestellt werden. Die Person konnte im Rahmen der Personensuche wohlbehalten aufgefunden werden. Der Zugverkehr ist wieder freigegeben.

Haßloch: Unfallflucht auf der Autobahn

Haßloch (ots) – Am Donnerstag, 15.12.2022, verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Unfall auf der Autobahn A65. Wohl in den Abendstunden befuhr dieser die Autobahn aus Richtung Ludwigshafen kommend in Fahrtrichtung Landau. In diesem Verlauf befindet sich im Bereich der Anschlussstelle Deidesheim zurzeit eine Baustelle, an deren Einfahrt die Fahrbahn auf eine Spur verengt und der linke Fahrstreifen mittels Warnbaken gesperrt wird.

Bei der Einfahrt in die Baustelle kollidierte der unbekannte Fahrzeugführer mit mindestens zehn dieser Warnbaken und beschädigte diese. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Konkrete Hinweise auf den Unfallverursacher sind nicht bekannt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben in Verbindung zu setzen.

Grünstadt: Aufgefahren – hoher Sachschaden

Grünstadt (ots) – Nicht mehr fahrbereit waren zwei Pkw nach einem Verkehrsunfall am gestrigen Mittwoch (14.12.22) gegen 13:15 Uhr auf der B 271. Beide befuhren zunächst die Umgehung Grünstadt in Richtung Kirchheim. Vorm Kreisverkehr bremste der vorausfahrende Autofahrer verkehrsbedingt ab. Der nachfolgende Pkw-Lenker bremste ebenfalls noch, fuhr aber aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands auf das Heck des vorausfahrenden Pkw auf. Der Sachschaden beträgt ca. 5.000 Euro; beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, bis gegen 14:15 Uhr, war die B271 dort nur einspurig befahrbar.

Dirmstein: Auf winterglatter Fahrbahn ins Schlingern geraten

Dirmstein (ots) – Nicht angepasste Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn war die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich gestern (14.12.22) gegen 07:20 Uhr auf der L 455 zwischen Dirmstein und Offstein ereignete. Ein Lkw-Gespann befuhr diese Strecke in Richtung Offstein. Dessen 59 Jahre alter Fahrer fuhr für die Straßenverhältnisse zu schnell und das Gespann geriet ins Schlingern. Dabei touchierte der Anhänger den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw, der von einem 43 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Es blieb glücklicherweise beim Sachschaden, der mit etwa 550 Euro beziffert wird.

Weisenheim am Sand: Gasunfall bei Bauarbeiten

Weisenheim am Sand (ots) – Am Mittwoch, 14.12.2022, wurde gegen 14 Uhr bei Baggerarbeiten an einem Anwesen in der Dr. Kurt-Schumacher-Straße in Weisenheim am Sand eine Gasleitung beschädigt. Hierdurch kam es zu einem kurzzeitigen Gasaustritt. Die Anwohner mussten vorsorglich die Gebäude verlassen. Die Straße wurde für zirka 45 Minuten gesperrt und die Leitung durch Mitarbeiter der Pfalzwerke abgedichtet. Im Einsatz waren Kräfte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, sowie der Feuerwehren Freinsheim und Weisenheim am Sand. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden.

Herxheim am Berg: Geschwindigkeitskontrollen

Herxheim am Berg (ots) – Insgesamt vier Geschwindigkeitsverstöße ahndeten Polizeibeamte am Dienstag, 13.12.2022 zwischen 14.15 bis 14.45 Uhr bei einer Geschwindigkeitsmessung im Bereich der Weinstraße aus Richtung Dackenheim kommend in Herxheim am Berg. Bei erlaubten 30 km/h war der „Schnellste“ mit 59 km/h gemessen worden. Eine weitere Messung im Bereich der Hauptstraße zwischen 12.45 bis 14 Uhr erbrachte erfreulicherweise keine weiteren Geschwindigkeitsüberschreitungen im dortigen Bereich.

