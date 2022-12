Brand von Vereinsheim

Ramberg (ots) – Folgemeldung – Nach dem vorläufigen Ergebnis des Brandsachverständigen, der die Brandstätte zwischenzeitlich begutachtet hatte, ist davon auszugehen, dass der Brand vom 05.12.2022, im Bereich des Dachbodens entstanden ist. Die Brandursache dürfte auf einen technischen Defekt an der Stromleitung zurückzuführen sein.

Anhaltspunkte für eine Brandstiftung liegen demnach nicht vor.

Wohnhausbrand mit einem Toten

Herxheim (ots) – Folgemeldung – Nachdem die Brandstätte von einem Sachverständigen begutachtet worden war, liegt nun ein vorläufiges Ergebnis vor. Demnach ist davon auszugehen, dass der Brand durch einen technischen Defekt eines elektrischen Geräts verursacht wurde. Die Obduktion des Leichnams ergab eine Rauchgasintoxikation als Todesfolge.

Unfallflucht

Annweiler am Trifels (ots) – Am Donnerstag 15.12.2022, 11.15 Uhr, befuhr ein dunkler Kleinwagen die Friedens-straße in Richtung Waldfriedenstraße. In einer Rechtskurve kam der PKW infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und streifte an einem geparkten Wohnmobil entlang.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der PKW wurde am Scheinwerfer und Blinker vorne links beschädigt. Zeugenhinweise an die Polizeiwache Annweiler, 06346-964619.

10 Autofahrer missachten Einbahnstraßenregelung

Edesheim (ots) – 10 Autofahrer wurden gestern Mittag gebührenpflichtig verwarnt, weil sie die neu eingerichtete Einbahnstraßenreglung im Kirchberg missachteten und die Straße entgegen der neuen Regelung befuhren. Die aktuelle Verkehrsführung musste aufgrund der derzeitigen Baustelle in der Staatsstraße eingerichtet werden.