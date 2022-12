Frankfurt-Niederrad: Gescheiterter Diebstahl endet mit Festnahme

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Morgen (14. Dezember 2022) versuchten sich zwei

junge Männer an einem Diebstahl in einem Supermarkt in Niederrad. Sie wurden

jedoch durch Mitarbeiter des Marktes aufgehalten. Beide konnten zunächst ohne

Beute entkommen, wurden aber kurze Zeit später festgenommen.

Zwei Männer betraten gegen 09:45 Uhr einen Supermarkt in der Hahnstraße. Im

Laden suchten sie sich mehrere Paletten Red-Bull-Dosen zusammen und verstauten

knapp 100 Dosen und weitere Artikel in mitgebrachten Tragetaschen. Doch statt

wie üblich die Waren an der Kasse zu bezahlen, nutzten die beiden Männer die

Gelegenheit als eine weitere Kundin den Laden betrat. Die Männer verließen den

Laden durch die sich öffnende Schiebetür des Eingangs.

Eine Mitarbeiterin des Marktes bemerkte dies und rief zwei ihrer Kollegen zu

Hilfe. Die zwei Kollegen konnten die beiden Männer verfolgen und auf dem Gehweg

vor dem Laden anhalten. Einer der Männer erwehrte sich nun, indem er die beiden

Mitarbeiter mit einem unbekannten Gegenstand bedrohte. Diese ließen daraufhin

von den beiden Dieben ab. Diese flüchteten wiederum ohne ihre Beute in Richtung

S-Bahnhof.

Doch die Flucht währte nicht lange. Eine aufmerksame Streifenwagenbesatzung

stellte die beiden Täter aufgrund übereinstimmender Personenbeschreibung kurze

Zeit später in der Triftstraße. Der 39-Jährige sowie sein 34-jähriger Begleiter

müssen sich nun wegen Diebstahls und Bedrohung verantworten. Bei Ihnen fanden

die Beamten dann auch noch über 40 weitere Red-Bull-Dosen auf. Die Herkunft ist

unklar. Die beiden Männer konnten keine schlüssigen Angaben hierzu machen. Von

daher erfolgte auch hier eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls. Beide

wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle im Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots) – Insgesamt drei Haftbefehle konnten Beamte der

Bundespolizei am Mittwoch im Frankfurter Hauptbahnhof vollstrecken. Ein

41-jähriger wohnsitzloser Mann sowie ein 30-jähriger Offenbacher, die von der

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Diebstahls gesucht wurden, waren die

Ersten die festgenommen wurden. Beide hatten noch eine Freiheitsstrafe von je

100 Tagen abzusitzen. Der dritte Haftbefehl richtete sich gegen eine 33-jährige

wohnsitzlose Frau, die von der Staatsanwaltschaft Ravensburg ebenfalls wegen

Diebstahls gesucht wurde. Bei ihr stand noch eine Freiheitsstrafe von 55 Tagen

aus. Alle Drei wurden letztlich in eine hessische Justizvollzugsanstalt

gebracht.

Diebstahl im ICE – 6000 Euro Schaden

Frankfurt am Main (ots) – Eine 43-jährige Touristin aus Brasilien wurde am

Mittwoch in einem ICE von Amsterdam nach Frankfurt am Main Opfer eines

Taschendiebes. Wie die Touristin nach Ankunft im Frankfurter Hauptbahnhof bei

der Bundespolizei angab, hatte sie ihren Handtasche zusammen mit ihrem Rucksack

neben ihrem Sitz abgelegt. Kurz vor Frankfurt muss ein noch unbekannter Täter

einen unbeobachteten Moment ausgenutzt haben, um die Handtasche und den Rucksack

zu entwenden. Erst bei Einfahrt in Frankfurt stellte die Frau den Verlust fest.

Zum Inhalt gab sie an, dass sich bei der Handtasche um ein Designertasche der

Marke „Dior“ handelte, in der sich neben persönlichen Gegenständen auch eine

Armbanduhr der Marke „Gucci“ befand. Im Rucksack befand sich ein hochwertiges

Laptop der Marke „Apple“. Den Gesamtwert der entwendeten Sachen bezifferte sie

auf rund 6000 Euro. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen

Diebstahls, setzte die Frau ihre Reise fort.

Frankfurt: Einbruchsserie in Frankfurter Schulen – Kriminalpolizei sucht Zeugen!

Frankfurt (ots) – (dr) In den vergangenen drei Monaten kam es in den Stadtteilen

Höchst, Unterliederbach, Zeilsheim, Sindlingen, Schwanheim, Nied und Niederrad

zu mehreren Einbruchsdiebstählen in Schulen, was einen hohen Sachschaden zufolge

hatte. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen den Taten. Die Polizei

sucht Zeugen.

Das für Einbruchsdelikte zuständige Kommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei

ermittelt bereits in mehr als zwanzig Fällen wegen des besonders schweren Falls

des Diebstahls und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, welche bei der

Aufklärung der Taten helfen könnten.

Die Taten, die meist zur Nachtzeit begangen wurden, fielen oftmals erst am

nächsten Morgen auf. In den überwiegenden Fällen drangen die unbekannten Täter

gewaltsam in die Schulgebäude ein und entwendeten meist Bargeld sowie Computer,

Tablets oder Beamer aus den Räumen. Dabei gingen sie ausnahmslos brachial vor

und zerstörten viele der Einrichtungsgegenstände sowie Mobiliar. Der entstandene

Gesamtschaden dürfte aufgrund der verursachten Beschädigungen und entwendeten

Wertsachen mittlerweile im sechsstelligen Bereich liegen.

Die letzten Einbruchsfälle ereigneten sich erst am vergangenen Wochenende in

Höchst (11. und 09.12.2022) und Sindlingen (09.12.22), wobei ein Mikrofon und

zwei Laptops entwendet wurden und ebenfalls hohe Sachschäden zu verzeichnen

waren.

Wer hat im Zusammenhang mit den Einbrüchen in Frankfurter Schulen verdächtige

Personen gesehen und / oder möglicherweise Bildaufnahmen von Tätern gefertigt?

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der

Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 52199 oder bei jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Sachsenhausen: Portemonnaie entwendet

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 88-Jähriger war am Mittwoch, den 14. Dezember 2022,

gegen 17.30 Uhr, auf dem Weg durch die Bruchstraße. Dort traf er auf zwei

Personen, die ihm anboten, seine Einkäufe hinauf in seine Wohnung zu tragen. An

der Wohnungstür angekommen, drängelte sich einer der Männer an dem Geschädigten

vorbei und entwendete ihm vermutlich hierbei das Portemonnaie mit etwa 140 EUR

Bargeld aus der Jackentasche. In der Wohnung wies er sich mit einem „Ausweis“

als Polizeibeamter aus und gab an, die Wohnung durchsuchen zu müssen. Durch die

Frau des 88-Jährigen wurden die beiden Männer schließlich aus der Wohnung

verwiesen.

Täterbeschreibung: Männlich, ca. 180 cm groß, dunkle Haare, normale Statur.

Kariertes Oberteil, dunkle Weste.

Bundesautobahn 3: Lkw-Brand

Frankfurt (ots) – (fue) Sachschaden in Höhe von rund 280.000 EUR entstand am

Donnerstag, den 15. Dezember 2022, gegen 05.40 Uhr, durch einen Lkw-Brand.

Zu dem genannten Zeitpunkt war ein 31-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine der

Marke Mercedes auf der Bundesautobahn 3 unterwegs in Richtung Köln. Auf seinem

Auflieger transportierte er acht Neuwagen der Marke Dacia. In Höhe der Ausfahrt

Frankfurt-Süd vernahm er einen lauten Knall, weswegen er den Sattelzug sofort

abstellte. Bei der Nachschau musste er feststellen, dass sich bereits ein Feuer

gebildet hatte, weshalb er die Pkw von der Ladefläche fahren wollte. Nachdem er

zwei Pkw heruntergefahren hatte, hielten ihn Ersthelfer davon ab, weitere

Fahrzeuge von der Ladefläche zu holen, da sich der Brand schnell ausbreitete.

Durch umherfliegende Teile erlitt einer der Ersthelfer eine Augenverletzung, der

31-Jährige zog sich eine Rauchgasintoxikation zu. Der Lkw sowie die restlichen

sechs Pkw wurden durch das Feuer erheblich beschädigt. Die

Brandursachenermittlung dauert an.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Dezember 2022: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3,

Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim

Dezember 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66

Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring

Dezember 2022: Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer

Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser

Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße

Dezember 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer

Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

Dezember 2022: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz

Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Sachsenhausen: Unbekannter Toter – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (th) Am Mittwoch, den 13.12.2022 wurde ein unbekannter Mann,

nachdem er gegen 16.00 Uhr in einer Lokalität in der Waidmannstraße in

Frankfurt-Sachsenhausen kollabiert war, in ein nahegelegenes Klinikum

eingeliefert. Dort verstarb er einen Tag später. Der Verstorbene führte weder

Ausweisdokumente mit sich, noch ergaben sich anderweitig Hinweise auf seine

Identität. Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 190-195 cm groß, ca. 9-100 Kg schwer, ca. 50-70 Jahre alt,

westeuropäisches Erscheinungsbild, normale bis kräftige Statur, weiß-gräuliche

Haare / Geheimratsecken.

Folgende Kleidungsstücke / Gegenstände führte der Mann bei sich:

schwarz / blaue Turnschuhe der Marke Puma, Schuhgröße 43

schwarze Socken, Größe 39-42

schwarze Jogginghose der Marke „Champion“, Größe M

schwarzer Wollmantel der Marke „Pierre Cardin“

lila Sweatshirt der Marke „Glockhouse“, Größe M

schwarzes T-Shirt der Marke „Livergy“, Größe M

schwarze Lederhandschuhe, Größe L

orangener Schal

schwarz / graues Fahrrad der Marke „Chrisson“

Personen, die sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes geben können,

werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 11 unter der Telefonnummer 069 / 755 –

51199 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Diebstahl einer hochwertigen Uhr

Frankfurt (ots) – (th) Am Montagnachmittag (13. Dezember 2022) kam es im

Frankfurter Bahnhofsviertel zum Diebstahl einer Uhr der Marke Rolex. Der

Schaden: 23.000 Euro. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Gegen 17.40 Uhr wurde das Opfer, ein 56-jähriger Mann, von einem Unbekannten auf

dem Gehweg im Bereich des Wiesenhüttenplatzes angerempelt. Zur Entschuldigung

reichte der unbekannte Mann dem 56-Jährigen die Hand. Dabei griff er mit der

anderen Hand das Handgelenk des Opfers. Nachdem man auseinandergegangen war,

bemerkte der Geschädigte das Fehlen seiner Uhr, eine Rolex Daytona im Wert von

ca. 23.000 Euro. Der Trickdieb konnte unerkannt flüchten.

Er wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 150 cm groß,

dunkler Teint, bekleidet mit einer blauen Jacke und einer dunklen Hose.