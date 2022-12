Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Niddatal-Ilbenstadt: eingebrochen

150 Euro Schaden verursachten Unbekannte bei ihrem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Feldbergstraße. Sie drangen durch ein Kellerfenster in das Haus ein und durchwühlten sämtliche Schubladen und Schänke. Ob die Diebe etwas mitnahmen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Schaden am Fenster wird mit 150 Euro beziffert. Die Polizei in Friedberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Mittwoch (14.12.2022) im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 18:35 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel.: (06031) 601-0 zu melden.

Friedberg- in Wohnung eingedrungen

Auf noch ungeklärte Weise verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Ludwigstraße. Dort stahlen die Diebe Schmuck und Münzen. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Wem sind verdächtige Personen zwischen dem 05.12.2022 und Mittwochnachmittag (14.12.2022), 15:00 Uhr im Bereich des Wohnblocks aufgefallen? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Limeshain – Himbach: auf frischer Tat ertappt

Auf frischer Tat ertappte eine Frau einen Einbrecher in der Straße „Im Pfeifersaal“. Sie kam gegen 17:45 Uhr nach Hause und bemerkte einen Unbekannten, der gerade dabei war, die Kellertür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als der Dieb die Dame bemerkte, flüchtete er durch mehrere Gärten in Richtung der Straße „Am Kirschberg“. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen: Wem sind gestern (14.12.2022) in den frühen Abendstunden verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straßen „Im Pfeifersaal“ und „Am Kirschberg“ aufgefallen? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Butzbach: Mazda zerkratzt

Am Dienstag (13.12.2022) zerkratzten Unbekannte einen im Parkhaus in der Langgasse abgestellten grauen Mazda MX5. Zwischen 10:30 Uhr und 20:50 Uhr trieben die Vandalen tiefe Kratzer in den Lack des Kofferraumdeckels und der Beifahrerseite ein. Hinweise erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0.

Altenstadt: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub

Dienstagmittag (13.12.2022) bedrohten und schlugen zwei Unbekannte einen 11- Jährigen in der Buslinie 563. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Geschädigte mit einem Bus der Linie 563 von der Haltestelle der Limesschule in der Goethestraße bis ins Gewerbegebiet. Im Bus wurde er von zwei bisher unbekannten Jugendlichen in ein Gespräch verwickelt. Sie forderten Bargeld und das Handy des Jungen. Zudem schlugen sie den 11- Jährigen und schüchterten ihn ein, indem sie dem Jungen sagten, sie hätten ein Messer einstecken. Ohne etwas auszuhändigen, stieg das Kind in der Goethestraße aus. Die Jugendlichen blieben im Bus.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Beide sollen etwa 14 Jahre alt und 160 cm groß sein. Einer hatte kurze schwarze Haare, der Zweite hatte blonde längere Haare und trug eine große schwarze Brille. Zudem führte er eine dunkle Bauchtasche mit sich.

Wer hat die Situation in der Buslinie 563 gegen 13:00 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zu den beiden bisher unbekannten Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzen.