Marburg – Raub im Bus – Drei Tatverdächtige im Alter von 13,14 und 15 Jahren

Die Polizei nahm am späten Mittwochabend, 14. Dezember, drei Jugendliche im Alter von 13, 14 und 15 Jahren vorübergehend fest. Alle drei stehen aufgrund der ersten Ermittlungen unter dem Verdacht, am gleichen Abend gegen 20 Uhr im Stadtbus in Höhe des Schlossbergcenters zunächst einem anderen Jugendlichen Schläge angedroht und ihm dann die Air Pods abgenommen zu haben. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen des Aufeinandertreffens im Stadtbus. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0, in Verbindung zu setzten.

Nach der Tat gegen 20 Uhr flüchteten die Jugendlichen aus dem Stadtbus. Die Polizei erfuhr davon erst 75 Minuten später und dann nicht mal durch das Opfer, sondern über Dritte. Fast zeitgleich mit der Information fiel der 14-Jährige am Hauptbahnhof bei einer Kontrolle durch die Bundespolizei auf, weil er als Vermisster zur Fahndung ausgeschrieben war. In seiner Begleitung befanden sich weitere Jugendliche und so ergab eins das andere und es gelang, einen Zusammenhang zu dem Raub im Stadtbus herzustellen, was schließlich zur Festnahme führte. Die Prüfung eines Zusammenhangs mit kürzlich zurückliegenden Überfällen gehört zum Umfang der andauernden Ermittlungen.

Kirchhain – Einbrecher unterwegs

Am Mittwoch, 14. Dezember, kam es in Kirchhain zu drei Einbrüchen, bei denen die Polizei aufgrund der sehr ähnlichen Vorgehensweise und der räumlichen Nähe einen Tatzusammenhang vermutet. Der oder die Täter drangen jeweils durch aufgehebelte Fenster oder Terrassentüren in die Häuser in der Schillerstraße, Georg-Friedrich-Händel-Straße und Magdeburger Straße ein, durchsuchten jeweils sämtliche Räume und stahlen Bargeld und Schmuck und in einem Fall auch eine Weihnachtspyramide. Es entstanden jeweils Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die längste Tatzeit liegt zwischen 06 und 20 Uhr, die anderen waren zwischen 15.30 Uhr und 20.50 Uhr, sodass die Einbrüche vermutlich am späten Nachmittag bis in den frühen Abend passierten. Wer hat in dieser Zeit in den genannten Straßen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Wem sind Personen auf den Rückseiten bzw. Terrassen der Häuser aufgefallen? Wer hat jemanden beim Transport einer Weihnachtspyramide gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unfallflucht auf dem Wochenmarktparkplatz

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg ermitteln nach einer Unfallflucht auf dem stellenweise als Wochenmarkt genutzten Parkplatz an der Frankfurter Straße zwischen der Friedrich- und der Haspelstraße. Der Unfall passierte nach bisherigen Kenntnissen sehr wahrscheinlich von Dienstag auf Mittwoch, 14. Dezember, zwischen 23 und 06 Uhr. Mutmaßlich bei einem Ein- oder Auspark- oder sonstigem Rangiermanöver entstand an einem schwarzen VW Polo vorne links ein Schaden von mehreren Hundert Euro. An der Schadensstelle und durch die ersten Ermittlungen ergaben sich bislang keine Hinweise zum Verursacher oder dem verursachenden Fahrzeug. Sachdienliche Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Ermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.