Bahnschwellen gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen

Fritzlar-Ungedanken (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Bislang hatten Unbekannte eine

größere Anzahl Bahnschwellen aus Metall am Bahnübergang in Fritzlar-Ungedanken

gestohlen.

Nach dem drei Männer gestern (14.12.) bei einer Routinekontrolle der

Polizeistation Fritzlar als mögliche Tatverdächtige gefasst wurden, hat die

Bundespolizeiinspektion Kassel die weiteren Ermittlungen übernommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Eine exakte Schadenshöhe liegt noch nicht vor.

Die Männer im Alter von 69, 51 und 27 Jahren, die alle aus Kassel stammen, waren

mit einem Transporter in Fritzlar-Ungedanken unterwegs. Ihr Fahrzeug war voll

beladen mit Bahnschwellen aus Metall. Einen Eigentumsnachweis konnten die

Verdächtigen nicht erbringen. Nach der Kontrolle musste das Trio das Diebesgut

wieder ausladen.

Zeugen gesucht

Wer Angaben zu diesem Fall oder anderen verdächtigen Handlungen im Zusammenhang

mit dem Diebstahl von Bahnschwellen bzw. anderen Gegenständen aus dem Bereich

der Deutschen Bahn AG machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Malsfeld. Zigarettenautomat aufgebrochen

Malsfeld

Aufbruch eines Zigarettenautomaten Tatzeit: 14.12.2022, 20:41 Uhr In den vergangenen Tagen brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Elfershäuser Straße auf. Sie stahlen Bargeld und Zigaretten. Die Täter hatten den Automaten mit Werkzeug aufgebrochen und anschließend die Zigaretten und das Bargeld entnommen. Der Aufbruch des Automaten wurde gestern von einem Zeugen entdeckt. Der angerichtete Sachschaden beträgt 200,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890