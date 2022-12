Korbach: Die Polizei-News

Korbach: Einbrecher haben es auf Zigaretten abgesehen – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Korbacher Lebensmittelmarkt in der Briloner Straße ein und entwendeten eine unbekannte Anzahl Zigarettenschachteln. Die Einbrecher öffneten die Haupteingangstür nach derzeitigem Ermittlungsstand gewaltsam und gelangten so in den Markt. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631 9710 oder an jede andere Polizeidienststelle.