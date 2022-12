Einbruch in Kindergarten in Niestetal: Zeugen gesucht

Niestetal (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in den Kindergarten in der Cornelius-Gellert-Straße in Niestetal-Heiligenrode eingebrochen. Beute machten die Täter nach bisherigen Informationen nicht, richteten aber durch ihr brachiales Vorgehen Schäden von rund 1.000 Euro an Fenstern und Schränken an. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Wie die zur Spurensicherung und Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatte sich der Einbruch in den Kindergarten „Regenbogen“ zwischen dem gestrigen Mittwoch, 17:30 Uhr, und dem heutigen Morgen, 7:00 Uhr, ereignet. Über welches Fenster die Täter in das Gebäude eingestiegen sind, ist noch nicht abschließend geklärt. Im Kindergarten durchsuchten sie verschiedene Räume und Schränke nach Wertsachen. Dabei wurden sie offenbar nicht fündig, denn nach derzeitigem Ermittlungstand gingen die Einbrecher leer aus.

Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo führen die weiteren Ermittlungen in diesem Fall. Sie bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Kindergartens verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Cantusbahn mit Steinen beworfen

Eine Gruppe bislang unbekannter Kinder soll gestern Nachmittag

(14.12.) im Bereich der Tannenwaldbrücke eine Cantusbahn mit Steinen beworfen

haben. Durch zwei Wurfgeschosse wurde die Frontscheibe der Bahn beschädigt.

Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 9000 Euro

geschätzt.

Ein Triebfahrzeugführer hatte die Kinder gegen 14 Uhr bemerkt und die

Bundespolizei verständigt. Nähere Angabe zu den Werfern liegen derzeit nicht

vor. Beim Eintreffen der Beamten konnte keine Kinder mehr festgestellt werden.

Die Bahn war vom Hauptbahnhof in Richtung Tannenwaldbrücke als Rangierfahrt mit

langsamer Geschwindigkeit unterwegs.

Zeugen gesucht

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten,

sich unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Hinweis der Bundespolizei

Eltern sollten mit ihren Kindern über die Folgen solcher Handlungen sprechen.

Steine, die auf Scheiben fahrender Züge geworfen werden, können diese zum

Zerbersten bringen und Personen, die sich hinter der Scheibe aufhalten,

erheblich verletzen.

Senioren-Ehepaar im ICE bestohlen

Opfer von Taschendieben in einem ICE wurden gestern Nachmittag

(14.12.) ein 71 und 82 Jahre altes Ehepaar aus Rostock. Die beiden Senioren

waren im ICE 74 aus Richtung Süden in ihre Heimat unterwegs.

Kurz vor Kassel, gegen 14 Uhr, sollen die Diebe zugeschlagen haben. Gestohlen

wurde eine Umhängetasche mit rund 1000 Euro Bargeld.

Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen derzeit nicht vor.

Zeugen gesucht

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten,

sich unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Tipps der Bundespolizei zur sicheren Aufbewahrung für unterwegs:

Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen

immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen.

Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in Außentaschen.

Außentaschen.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch.

und vor dem Bauch.

Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper. -Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihrem Handgepäck.

immer Körperkontakt zu Ihrem Handgepäck.

Weitere Informationen auf www.bundespolizei.de

Fußgängerin wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Kassel-Mitte: Schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitt am gestrigen Mittwochabend eine 58-jährige Fußgängerin, die gegen 18:20 Uhr auf der Bürgermeister-Brunner-Straße in Kassel von einem Auto erfasst wurde. Ein Rettungswagen brachte die Frau aus Frankenberg (Eder) anschließend zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, war ein 73-jähriger Mann aus Fuldatal mit seinem Auto vom Hauptbahnhof kommend in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Nachdem er die Kreuzung zur Kölnischen Straße passiert hatte, erfasste er aus bislang unbekannten Gründen die von rechts kommende Fußgängerin, die die Bürgermeister-Brunner-Straße überquerte. Ob die 58-Jährige auf dem dortigen Fußgängerüberweg lief oder hinter dem Zebrastreifen zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße getreten war, konnte bei den ersten Befragungen der Beteiligten und Zeugen noch nicht geklärt werden. Die Fußgängerin erlitt bei dem Aufprall Verletzungen am Kopf. Am Auto des 73-Jährigen war kein erkennbarer Schaden entstanden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Calden, Landkreis Kassel, bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle

Am Mittwoch, 14.12.2022 kam es gegen 19:55 Uhr zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Kasseler Straße in Calden, OT Westuffeln. Hierbei bedrohte ein bislang unbekannter männlicher Täter die Angestellte mit einer Pistole und forderte die Herausgabe des Geldes. Anschließend flüchtete der Täter mit einem dunklen Kleinwagen in unbekannte Richtung. Der Täter war etwa 180 cm groß und von normaler Statur. Bekleidet war er mit einer dunkeln Jacke, ähnlich eines Blousons, mit Kapuze und mit einem dunkeln Schal maskiert. Auffällig waren noch die von ihm getragenen Stoffturnschuhe mit einer auffällig weißen Sohle und weißen Schnürsenkeln. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Nordhessen übernommen. Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden an das Polizeipräsidium Nordhessen unter 0561/ 9100 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.