Ihre Polizei warnt: Aktuell kommt es vermehrt zu Trickbetrügereien über Messenger-Dienste in allen osthessischen Landkreisen

Osthessen. Aktuell geben sich Trickbetrüger gegenüber osthessischen Bürgerinnen und Bürgern über Messenger-Dienste als nahe Verwandte beziehungsweise Angehörige aus – mit dem Ziel, sie um ihr Erspartes zu bringen.

„Hallo Mama, hallo Papa, ich habe mein Handy verloren. Das ist meine neue Nummer“.

Mit dieser oder einer ähnlichen Formulierung melden sich derzeit Betrüger über das Smartphone bei den Menschen in Osthessen. So fiel am gestrigen Tag eine Frau aus Bad Hersfeld auf diese Nachricht herein und überwies rund 3.000 Euro. Ihre Polizei warnt daher eindringlich vor dieser Masche!

Die Betrüger schreiben ihren späteren Opfern eine Kurznachricht, in der sie sich als nahe Verwandte oder Bekannte ausgeben, deren altes Handy kaputt gegangen sei. Gleichzeitig behaupten die Schwindler, dass die angezeigte und den Opfern bisher unbekannte Rufnummer die neue Erreichbarkeit des Angehörigen sei. Aufgrund des defekten Mobiltelefons könne der Verwandte nun nicht mehr auf sein Online-Banking zugreifen, müsse aber eine dringende Terminüberweisung durchführen. Er bitte daher um eine vorübergehende finanzielle Unterstützung, indem die potentiellen Opfer diese Überweisung an einen ihnen unbekannten Empfänger durchführen sollen. Vorsicht, das ist eine Falle!

Ihre Polizei warnt daher eindringlich:

Trickbetrug ist vielfältig! Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen.

Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (14.12.), um 8 Uhr, befuhren ein Sattelzug mit polnischem Auflieger, ein 30-jähriger Mann aus Niederaula mit einem blauen Opel Astra und ein 52-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem schwarzen Opel Astra die Bundesstraße 27 auf dem rechten von zwei Fahrstreifen aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. Circa 50 Meter vor dem Ende des zweiten Fahrstreifens, hielt der Sattelzug nach derzeitigen Erkenntnissen plötzlich ohne erkennbaren Grund auf der Fahrbahn an. Gerade in dem Moment, als die beiden Opel-Fahrer sich entschieden hatten, den Lkw auf dem linken Fahrstreifen zu überholen, scherte dieser nach links aus und wendete verbotswidrig mitten auf der Fahrbahn, um in die entgegengesetzte Richtung weiterzufahren. Hierbei überfuhr der Lkw die durchgezogene Linie. Die hinter dem Sattelzug im Überholvorgang befindlichen Pkw vollzogen beide eine Vollbremsung. Hierbei fuhr der 30-jährige Mann aus Niederaula mit seinem blauen Astra auf den Astra des 52-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld auf. Zu einem Zusammenstoß mit dem Sattelzug kam es nicht. Dieser setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Es entstand Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Hinweise zum Lkw bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine

Breitenbach am Herzberg. Am Mittwoch (14.12.), um 9.35 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Mann aus der Ukraine mit seiner selbstfahrenden Arbeitsmaschine die Kupferstraße aus Richtung Machtloser Straße kommend in Fahrtrichtung Eichenstraße. Zur selben Zeit befuhr eine 27-jähriger Frau aus Breitenbach am Herzberg die Schulstraße. An der Kreuzung Schulstraße/Kupferstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich die 27-jährige Frau leicht verletzte. Es entstand Schaden in Höhe von 7.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra. Am Mittwoch (14.12.), gegen 14.20 Uhr, befuhr ein VW-Caddy-Fahrer aus Rotenburg die Hersfelder Straße in Richtung Innenstadt. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr er auf den Audi einer Fahrerin aus Bebra, welche dort an der Ampel verkehrsbedingt hielt, auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 8.500 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

Sachbeschädigung durch Graffiti und Diebstahl

Lauterbach. Unbekannte beschmierten zwischen Samstagmorgen (10.12.) und Sonntagabend (11.12.) die Gebäudewand der Turnhalle einer Schule in der Straße „Am Eichberg“ mit Graffiti. Außerdem wurde der Feuerlöscher aus der Turnhalle gestohlen und der Inhalt auf dem Schulhof versprüht. Insgesamt entstand circa 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Alsfeld. In der Obergasse stahlen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (14.12.) ein Pedelec der Marke Prophete. Das Zweirad war mittels eines Kettenschlosses an einem Baum gesichert und hat einen Wert von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Philippsthal (Werra). Unbekannte brachen am Sonntagnachmittag (11.12.) in eine Gaststätte an der B 7 im Ortsteil Unterneurode ein. Um ins Gebäude zu gelangen, hebelten die Täter eine Zugangstür auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume. Sie stahlen Werkzeuge, ein Mischpult sowie Musikboxen und verursachten circa 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Kirchheim. Ein Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße wurde in der Nacht auf Donnerstag (15.12.) zum Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher hebelten die Haupteingangstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, jedoch circa 500 Euro Sachschaden verursacht. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Friseursalon

Eichenzell. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (14.12.) in einen Friseursalon in der Fuldaer Straße ein. Die Täter warfen eine Scheibe ein und durchsuchten den Innenraum nach Wertgegenständen. Sie stahlen Bargeld und hinterließen circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Apotheke

Flieden. Eine Apotheke in der Schlüchterner Straße wurde in der Nacht zu Mittwoch (14.12.), gegen 0 Uhr, zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter verschafften sich über eine Schiebetür Zutritt zum Gebäude, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld. Sie hinterließen circa 1.000 Euro Sachschaden. Die Täter können folgendermaßen beschrieben werden: Täter 1 war männlich, circa 165 cm groß, schmächtiger Statur, trug eine schwarze Winterjacke und eine dunkle Hose. Täter 2 war männlich, circa 175 cm groß, kräftiger Statur, trug eine schwarze Winterjacke und eine dunkle Hose. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrug

Eiterfeld. Am Mittwochmittag (14.12.) hob eine 65-jährige Frau aus Eiterfeld Geld an einer Bank in der Bahnhofstraße ab. Anschließend setzte sich die Frau in ihrem Pkw, der vor dem Kreditinstitut abgestellt war. Kurze Zeit später öffnete eine ihr unbekannte Frau die Beifahrertür, hielt ihr ein Klemmbrett hin und bat sie, darauf zu unterschreiben. Die Frau aus Eiterfeld verweigerte dies und forderte die Unbekannte auf die Beifahrertür von außen zu schließen. Kurze darauf stellte die 65-Jährige fest, dass mehrere hundert Euro aus ihrer Geldbörse, die auf dem Beifahrersitz lag, fehlten. Die Unbekannte kann von der Geschädigten folgendermaßen beschrieben werden: weiblich, circa 30 Jahre alt, etwa 160 cm groß, südländisches Erscheinungsbild. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere tausend Euro bei Schockanruf erbeutet

Fulda. Unbekannte riefen am Mittwoch (14.10.) bei einer lebensälteren Frau aus Fulda an und gaben sich als Verwandter aus. Die Betrüger erklärten der Frau, dass der Verwandte festgenommen worden sein soll. Um nicht in Untersuchungshaft gehen zu müssen, sei nun die Zahlung einer Kaution von Nöten. Die Frau glaubte den Angaben der Betrüger und übergab einer ihr unbekannten Person Bargeld in Höhe des geforderten Betrags. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hünfeld u. Nüsttal – Zeugen und Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Fulda (ots)

Am Mittwoch, dem 14.12.2022 befuhr gegen 08:25 Uhr ein gelber VW Transporter eines Lieferdienstes die Landstraße 3176 von Hünfeld in Richtung Gotthards. Der Lieferwagen fiel einer Verkehrsteilnehmerin durch seine unsichere Fahrweise auf. Über die gesamte Strecke fuhr er in Schlangenlinien. Zwischen Hünfeld und Mackenzell fuhr der Transporter auf die Gegenfahrbahn und zwang dadurch einen entgegenkommenden weißen Geländewagen zum Ausweichen auf die Bankette.

Die verständigte Polizei konnte den Transporter hinter Gotthards kontrollieren und hat gegen den Fahrer ein Verfahren eingeleitet.

Die Polizei Hünfeld bittet unter der Telefonnummer 06652/9658-0 um weitere Zeugenhinweise. Insbesondere der geschädigte Führer bzw. die Führerin des weißen SUV wird gebeten, sich zu melden.