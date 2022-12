Einbrecher in Hadamar und Runkel,

Hadamar und Runkel-Steeden,

bis Mittwoch, 14.12.2022

(wie) In den letzten Tagen waren Einbrecher in Hadamar und Runkel erfolgreich. Die Polizei wurde am Mittwoch zu mehreren Tatorten gerufen.

In Niederhadamar hatten Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus im Lindenweg erlangt. Sie durchwühlten die Räume im Inneren und entwendeten Bargeld.

Genauso gingen Einbrecher in der Mainzer Landstraße vor. Auch dort wurden Türen an einem Einfamilienhaus aufgehebelt, die Räume durchwühlt und ausschließlich Bargeld gestohlen.

In Steeden brachen Unbekannte in ein Haus im Lerchenweg ein. Über den Keller verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und durchsuchten das Innere nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen sie das Haus anschließend ohne Beute.

Die Kriminalpolizei ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0.

Mit Böllern gezündelt und Mülltonne in Brand gesetzt,

Hadamar, Hammelburg,

Mittwoch, 14.12.2022, 19:30 Uhr

(wie) Am Mittwochabend haben Kinder in Hadamar beim Zündeln mit Feuerwerkskörpern eine Mülltonne in Brand gesetzt. Anwohner nahmen in der Straße „Hammelburg“ gegen 19:30 Uhr einen lauten Knall wahr. Zeugen hatten dabei zwei Kinder beobachtet, die mit Böllern an einem Unterstand hantiert hatten und wie danach ein Brand in einer großen Mülltonne entstanden war. Feuerwehr und Polizei wurden informiert und weitere Anwohner fuhren ein Auto, welches direkt neben dem Unterstand geparkt war, in sichere Entfernung. Weiter entfernten sie umstehende Mülltonnen, damit sich der Brand nicht ausbreiten konnte. Die Mülltonne brannte komplett ab, die Überreste wurden von der Feuerwehr gelöscht, die auch ein Wiederentzünden verhinderte. Die Kinder waren vor dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr bereits geflohen. Sie sollen sieben bis acht Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Der eine war eher korpulent, der andere von schlanker Statur.

Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Unfallflucht bei Offheim – Zeugen gesucht,

Limburg-Ofheim, Kreisstraße 478,

Mittwoch, 14.12.2022, 10:20 Uhr

(wie) Ein bisher Unbekannter hat am Mittwochvormittag einen Unfall bei Niederhadamar verursacht und sich danach unerlaubt entfernt. Ein 54-Jähriger befuhr gegen 10:20 Uhr mit einem Kia die K 478 von Offheim in Richtung Hadamar. Ihm entgegen kam ein dunkler SUV. Dieser soll kurz vor dem Ortseingang Offheim auf die Gegenfahrspur geraten sein, sodass der Kia ausweichen musste. In der Folge kam der Kia rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenschild und blieb im Straßengraben liegen. Der dunkele SUV fuhr unbeirrt weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 4.200 EUR.

Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.