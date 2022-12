Wiesbaden: Die Polizei-News

Betrunken Pkw des Partners entwendet und vor Polizei geflüchtet, Wiesbaden, Friedrich-Bergius-Straße, Mittwoch, 14.12.2022, 16:20 Uhr

(he)Gestern war eine stark alkoholisierte, 35-jährige Wiesbadenerin mit dem Pkw

ihres Ex-Partners in Wiesbaden unterwegs und beging währenddessen gleich eine

Vielzahl von Straftaten. Der Mercedes ihres Ex-Partners besitzt zum einen keinen

Versicherungsschutz. Trotzdem verschaffte sich die Dame, auf bis dato nicht

abschließend geklärte Art und Weise, Zugriff auf die Schlüssel und fuhr

unberechtigt davon. Einen Führerschein besitzt die Wiesbadenerin nicht. Auf dem

Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Friedrich-Bergius-Straße kollidierte

sie dann gegen 16:20 Uhr bei einem Ausparkmanöver mit einem anderen Pkw. Statt

sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete sie von der Unfallstelle. Zeugen

meldeten den Vorfall der Polizei, welche zwischenzeitlich ebenfalls von dem

Ex-Partner darüber informiert worden war, dass die 35-Jährige den Pkw

augenblicklich unberechtigt nutze. Während einer unmittelbar eingeleiteten

Fahndung fiel der Mercedes einer Streife auf. Nach mehreren Versuchen den Pkw

mit entsprechenden Anhaltesignalen zu stoppen, gelang dies schlussendlich an

einer roten Ampel im Bereich des Wiesbadener Hauptbahnhofes. Zwischenzeitlich

war es noch zu einer Gefährdung einer eingesetzten Beamtin gekommen. Während der

anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte starken Alkoholgeruch fest.

Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen vorläufigen Wert von über 3,0 Promille.

Eine vorläufige Festnahme mit anschließender Blutentnahme folgte.

Illegale Müllentsorgung geht grundlegend schief, Wiesbaden,

Konrad-Adenauer-Ring, Dienstag, 13.12.2022, 17:00 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag wollte ein Mann seinen Müll am Polizeipräsidium

entsorgen, dabei fiel auf, dass er ohne Führerschein mit einem gestohlenen Auto

unterwegs war. Ein 20-Jähriger war gegen 17:00 Uhr auf das Gelände des

Polizeipräsidiums Westhessen gefahren. Da er sein Auto mehrfach auf dem Gelände

umparkte und schließlich auf einem Parkplatz für Dienstfahrzeuge der Polizei

stand, wurde er vom Pförtner beobachtet. Als er dann zu den Mülleimern ging und

dort seinen privaten Müll entsorgte, erfolgte eine Kontrolle. Hierbei stellte

sich heraus, dass der 20-Jährige nicht nur ohne Führerschein gefahren war,

sondern auch noch mit einem gestohlenen, nicht zugelassenen oder versicherten

BMW, an dem auch noch anderweitig gestohlene Kennzeichen hingen, die

Polizeiliegenschaft befahren hatte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, den

BMW stellten die Beamten sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

wurde der wohnsitzlose Mann auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft wieder auf

freien Fuß gesetzt.

„WhatsApp-Betrüger“ erbeuten knapp 2.000 Euro, Wiesbaden-Bierstadt, Am

Wolfsfeld, Mittwoch, 14.12.2022, 19:40 Uhr

(he)Gestern Abend wurde eine Seniorin aus Bierstadt Opfer von Betrügern und

erlitt einen Schaden in Höhe von circa 2.000. Euro. In den Abendstunden meldete

sich ein Täter via WhatsApp und gaukelte der Geschädigten vor, dass ihr Sohn

Kontakt aufgenommen habe. Für die unbekannte Rufnummer haben die Täter immer

wieder verschiedenste Erklärungen: Handy verloren, Handy defekt, Probleme mit

dem Netzbetreiber, neues Handy gekauft, usw. Nun kommen die Straftäter jedoch

schnell zum Kern ihres Anliegens. Weil es eben Probleme mit dem eigenen Handy

gibt, werden Familienangehörige gebeten, die Begleichung einer Rechnung zu

übernehmen. Eine Rückerstattung des Geldes wird natürlich versprochen! Auch in

dem vorliegenden Fall wollte die „die Mutter natürlich ihrem Sohn“ helfen und

überwies fast 2.000 Euro. Im Nachgang fällt der Betrug meist recht schnell auf.

Es kommen Zweifel und man kontaktiert den Sohn mit der altbekannten Nummer. Dann

ist die Überraschung groß. Lassen Sie sich nicht von den Tätern hinters Licht

führen. Beenden Sie solche Kontaktaufnahmen sofort. Echte Familienangehörige

erscheinen bei Ihnen zu Hause; persönlich! Übergeben Sie kein Bargeld oder

andere Wertgegenstände an fremde Personen und tätigen Sie auf keinen Fall ohne

Rücksprache mit ihren Bekannten unter der altbekannten Nummer solche

Überweisungen.

Tausende Euro Schaden an Parkscheinautomaten, Wiesbaden, An den Quellen,

Burgstraße, Paulinenstraße, bis Mittwoch, 14.12.2022

(jn)Unbekannte haben in den vergangenen zwei Wochen einen Sachschaden in Höhe

von einigen Tausend Euro verursacht, indem sie mehrere Parkscheinautomaten im

Innenstadtbereich beschädigten. Bis dato liegen der Polizei Erkenntnisse zu

sechs entsprechend angegangenen Automaten in der Straße „An den Quellen“, in der

Burgstraße und in der Paulinenstraße vor. Augenscheinlich brachten der oder die

Täter ein silikonartiges Klebemittel in den Münzschlitz der Parkscheinautomaten

ein, was erhebliche Schäden an der Elektronik zur Folge hatte.

Sachdienliche Hinweise zu den mutwilligen Sachbeschädigungen erbittet das 1.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 2140.

Einbruch in Doppelhaushälfte mit unbekannter Beute, Wiesbaden, Biebrich,

Volkerstraße, Mittwoch, 14.12.2022, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr

(jn)Innerhalb von etwa 30 Minuten kam es am Mittwochabend zu einem Einbruch in

ein Wohnhaus in Biebrich, bei dem ersten Erkenntnissen nach nichts entwendet

wurde. Zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr hebelten unbekannte Täter die

Terrassentür des in der Volkerstraße gelegenen Hauses auf und durchsuchten

anschließend mehrere Räume. Ob die unbekannten Täter bei ihrer anschließenden

Flucht etwas mitnahmen, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden

beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 345 –

0 entgegen.

Unfallverursachender Pkw fährt davon, Wiesbaden, Holzstraße, Dotzheimer

Straße, Mittwoch, 14.12.2022, 17:57 Uhr

(he) Gestern Nachmittag kam es im Kreuzungsbereich Holzstraße, Dotzheimer

Straße, Carl-Von-Linde-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden

von über 10.000 Euro entstand, das mutmaßlich unfallverursachende Fahrzeug sich

jedoch unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Gegen 18:00 Uhr befuhr ein

31-jähriger Wiesbadener mit seinem Golf die Carl-Von-Linde-Straße in Richtung

Dotzheimer Straße. Diese wollte er überqueren, um in die Holzstraße einzufahren.

Ein bis dato ungekanntes Fahrzeug kam währenddessen aus der Holzstraße entgegen,

und bog an der Kreuzung nach links in die Wiesbadener Straße ein. Dies geschah,

ohne die Vorfahrt des kreuzenden Golfs zu beachten. Der Golf-Fahrer versuchte

den eigenen Angaben zufolge auszuweichen, lenkte nach rechts, kam dabei jedoch

von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelmast. Hierbei wurde der Golf

schwer, die Ampelanlage nur leicht beschädigt. Zu dem verursachenden Fahrzeug,

sowie dessen Fahrerin oder Fahrer liegen keine Erkenntnisse vor. Zeuginnen oder

Zeugen werden gebeten, sich bei dem 3.Polizeirevier unter der Rufnummer (0611)

345-2340 zu melden.

Netzverteilerkasten beschädigt und geflüchtet, Wiesbaden, Gernotstraße,

Dienstag, 13.12.2022, 22:50 Uhr bis Mittwoch, 14.12.2022, 07:30 Uhr

(he)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen beschädigte ein unbekannter

Verkehrsteilnehmer in der Gernotstraße in Wiesbaden einen Verteilerkasten und

verursachte dabei einen Sachschaden von circa 2.000 Euro. Hinweise auf den

Verursacher oder die Verursacherin liegen nicht vor. Der Verteilerkasten steht

in Höhe der Hausnummer 15a und lag gestern Morgen beschädigt quer auf dem Boden.

Wer Hinweise zur Entstehung des Schadens geben kann wird gebeten, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-2140 beim 1. Polizeirevier zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Auffahrunfall führt zu Stau im Berufsverkehr,

B 417, Taunusstein-Neuhof / Taunusstein-Orlen,

Mittwoch, 14.12.2022, 08:00 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen hat ein Unfall auf der B 417 bei Taunusstein-Neuhof zu

einem Stau im Berufsverkehr geführt.

Gegen 08:00 Uhr befuhr ein 32 Jahre alter Mann aus dem Westerwaldkreis mit

seinem Mercedes Vito die B 417 in Richtung Wiesbaden. Kurz vor

Taunusstein-Neuhof fuhr der Mann auf einen vorausfahrenden im Bremsvorgang

befindlichen Opel Adam einer 28-jährigen Bad Cambergerin auf. Bei der Kollision

blieben beide Personen unverletzt, ihre Fahrzeuge waren jedoch jeweils nicht

mehr fahrbereit. Der Mercedes und der Opel mussten in der Folge abgeschleppt

werden. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen in

Richtung Wiesbaden teilweise komplett gesperrt werden. Dies führte zu einem

Rückstau im morgendlichen Berufsverkehr.

Der Gesamtschaden wird mit rund 7.500 Euro beziffert.

Betrunkener Fahrer wird aufgehalten,

Heidenrod-Kemel, Bäderstraße,

Mittwoch, 14.12.2022, 14:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag konnte ein deutlich alkoholisierter Mann in

Heidenrod-Kemel durch das Eingreifen von Passanten an der Weiterfahrt gehindert

werden.

Gegen 14:00 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei und gaben an, dass auf dem

Parkplatz eines Supermarktes in der Bäderstraße ein stark alkoholisierter Mann

im Begriff sei mit seinem Pkw davonzufahren.

Während sich eine Streife der Polizei auf der Anfahrt zum Parkplatz befand,

gelang es mehreren Passanten den Mann, einen 64-jährigen Fahrer eines Mercedes

GLC, an der Weiterfahrt zu hindern. Der 64-Jährige hatte bereits den Motor

gestartet. Eine ebenfalls verständigte Rettungswagenbesatzung parkte ihr

Fahrzeug so ab, dass dieses dem Mercedes den Weg blockierte.

Beim Eintreffen der Polizei wurde dem Fahrer ein Atemalkoholtest angeboten.

Dieser zeigte einen Wert von über 2 Promille. Daraufhin wurde er zu einer

Polizeistation gebracht, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Nachdem der

Führerschein des Mannes sichergestellt wurde, durfte er die Dienststelle wieder

verlassen.

Eingangstür von Kiosk beschädigt,

Idstein, Am Bahnhof, Montag

Montag, 12.12.2022, 22:35 Uhr bis Dienstag, 13.12.2022, 06:30 Uhr

(fh)In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte am Idsteiner Bahnhof

das Gebäude eines Kiosks beschädigt.

Am Dienstagmorgen gegen 06:30 Uhr stellte der Inhaber der Verkaufsstätte in der

Bahnhofstraße an der Eingangstür eine beschädigte Scheibe fest und informierte

die Polizei. Die Beamten konnten vor Ort feststellen, dass Vandalen in der Nacht

zuvor den Glaseinsatz der Tür eingeschlagen oder eingeworfen und dabei einen

Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht hatten.

Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeistation Idstein unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.