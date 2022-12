Polizeiliche Bilanz des Wintereinbruchs auf den Straßen

Speyer (ots) – Am 14.12.2022 registrierte die Polizeiinspektion Speyer insgesamt 7 Verkehrsunfälle im Dienstgebiet. 6 davon ereigneten sich zwischen 09:40-11:40 Uhr. 5 der Unfälle stehen in offensichtlichem Zusammenhang zum einsetzenden Wintereinbruch. Bei 2 Unfällen wurden Unfall beteiligte Radfahrer leicht verletzt. An allen Unfall beteiligten PKW waren die bei dieser Witterung vorgeschriebenen Winterreifen montiert.

Die Polizei warnt und rät:

Rechnen Sie immer mit stellenweise glatter Fahrbahn und langen Bremswegen.

Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an die Witterungsverhältnisse an. Seien Sie an Fußgängerüberwegen oder an schwer einsehbaren Stellen besonders bremsbereit.

Fahren Sie nicht überall mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, da diese nur bei günstigsten Bedingungen gilt.

Bewegen Sie Ihr Fahrzeug bei Schnee, Eis oder Glätte ausschließlich mit Winterreifen oder Ganzjahresreifen, die das Schneeflockensymbol mit den 3 Berggipfeln aufweisen.

Achten Sie besonders bei Winterreifen auf eine ausreichende Profiltiefe. Bereits bei einer Profiltiefe von weniger als 4 Millimetern verlängert sich Ihr Bremsweg deutlich.

Der “Zebrastreifen” ist ein Fußgängerüberweg. Steigen Sie hier als Radfahrer ab und vergewissern Sie sich, ob der Weg frei ist.

Fahren Sie als Radfahrer bei zwei Radwegen immer auf dem für Sie rechten Radweg. Autofahrer rechnen andernfalls nicht mit Ihnen und übersehen Sie leicht.

Gegen 09:40 Uhr befuhren zwei PKW hintereinander den Boligweg in Dudenhofen in Richtung der Speyerer Straße. Der 26-jährige Fahrer des vorausfahrenden PKW rutschte bei bereits schneebedeckter Fahrbahn beim Bremsen gegen eine Hecke. Der hinter ihm fahrende 63-Jährige rutschte beim Bremsen auf das Heck des vor ihm Fahrenden, wobei lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro entstand.

Gegen 09:52 Uhr befuhr eine 27-jährige PKW-Fahrerin die B9 in Richtung Germersheim und fuhr an der Anschlussstelle Speyer/Dudenhofen auf die B39 in Fahrtrichtung Speyer ab. Auf der B9 war bereits gestreut, in der Ausfahrt herrschte allerdings Glätte. Daher wurde die 27-Jährige aus der Kurve getragen und touchierte ein Verkehrszeichen. Sie blieb unverletzt, an ihrem PKW entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Das Verkehrszeichen trug äußerlich kaum Schaden davon, sitzt aber nur noch locker in der Erde.

Gegen 10:20 Uhr befuhr eine 71-jährige PKW-Fahrerin den Pulverturmweg in Speyer. Eine 51-Jährige fuhr zeitgleich von einem Grundstück auf die Fahrbahn und übersah den PKW der 71-Jährigen zunächst. Beide Fahrerinnen bremsten noch, rutschten aber und stießen auf schneebedeckter Fahrbahn zusammen. Der PKW der 71-Jährigen rutschte nach dem Zusammenstoß weiter und beschädigte einen weiteren PKW, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite parkte. An den drei PKW entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Gegen 10:40 Uhr geriet ein 56-jähriger PKW-Fahrer in der Eichendorffstraße in Speyer ins Schleudern, kam bei schneebedeckter Fahrbahn von dieser ab, überfuhr einen 40cm hohen Stein am Fahrbahnrand und touchierte einen parkenden PKW. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 10.000 Euro.

Zwei Unfälle mit Verletzten ereigneten sich in Speyer jeweils gegen 10:40 Uhr: Auf dem Zubringer von der Friedrich-Ebert-Straße zur Bahnhofstraße befuhr ein 59-jähriger Pedelecfahrer den dortigen Zebrastreifen und wurde von einem 69-jährigen PKW-Fahrer übersehen, der die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Der PKW kollidierte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung mit dem Pedelec, weshalb der 59-Jährige stürzte und sich am Handgelenk verletzte. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 1.000 Euro.

Etwa zur gleichen Zeit befuhr ein 57-Jähriger mit dem PKW die Goethestraße in Speyer und hielt am Fahrradstreifen an der bevorrechtigten, querenden Dudenhofer Straße. Der 57-Jährige tastete sich langsam vor und achtete auch den fließenden PKW-Verkehr. Als kein PKW und kein Fahrradfahrer aus der zulässigen Fahrtrichtung mehr kamen, fuhr der 57-Jährige an und kollidierte mit einem Fahrrad, das den Radweg der Dudenhofer Straße entgegen der zulässigen Fahrtrichtung befuhr. Dessen 55-jähriger Fahrer verletzte sich dabei leicht an der Hand und am Fahrrad entstand ein “Achter” im Vorderrad. Eine Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 1.050 Euro.

Gegen 14:30 Uhr parkte ein 57-Jähriger mit seinem PKW auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Weißdornweg, während eine Gleichaltrige mit ihrem PKW in die Parklücke neben ihm fuhr und dabei mit der geöffneten Fahrzeugtür kollidierte. Ob die Fahrzeugtür bereits offen stand oder gerade geöffnet wurde, ist hier der “springende Punkt” und Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden liegt bei ca. 1.050 Euro. Ob dieser Unfall mit der Witterung in Zusammenhang steht, ist fraglich.