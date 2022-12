Taschendiebstahl auf offener Straße

Worms (ots) – In der Mainzer Straße in Worms kam es am Mittwoch 14.12.2022 gegen 22:30 Uhr, zum Diebstahl einer Tasche auf offener Straße. Eine 55-jährige Frau aus Worms lief zusammen mit ihrer 52-jährigen Begleiterin die Mainzer Straße entlang, als sie von 2 Männern zu Fuß überholt wurden. Kurz darauf verabschiedeten sich beide Frauen etwa auf Höhe der Heidenhainstraße als die unbekannten Männer nun wieder auf sie zukamen.

Im Vorbeilaufen entriss einer der Männer der 55-jährigen Frau die Umhängetasche mit einem schnellen Griff vom Körper, sodass diese nicht reagieren konnte. Beide Männer flohen anschließend in Richtung Heidenhainstraße.

Sollten Sie Hinweise zur Tat oder den unbekannten Männern geben können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen.

Kreis Alzey-Worms

Auf Rastanlage mit Abfallbehälter und Versorgungsleitung kollidiert

A 61/Wonnegau (ots) – Aus nicht bekannter Ursache prallte am 14.12.2022 gegen 12:15 Uhr ein 86-Jähriger mit einem Kleintransporter an der Tank- und Rastanlage Wonnegau Ost in ein Gebüsch und beschädigte dabei einen unmittelbar angrenzenden Abfallbehälter und Versorgungsrohre. Der Mann befuhr zunächst mit dem Transporter die A 61 in Richtung Koblenz.

Dort bog er auf das Gelände der Rastanlage ab und verursachte den Unfall. Am Mülleimer und den Versorgungsleitungen entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf ca. 5.000 Euro schätzt. Der Schaden am Kleintransporter dürfte ebenfalls mehrere tausend Euro betragen.

Der 86-Jährige und seine 83-jährige Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Sie konnten zur Unfallentstehung zunächst keine weiteren Angaben machen. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang und die Ursache.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Witterungsbedingte Verkehrsunfälle durch nicht angepasste Geschwindigkeit

Osthofen, Flörsheim-Dalsheim, Eich, Worms (ots) – Am Mittwoch 14.12.2022 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Worms zu insgesamt 7 Verkehrsunfällen, bei denen eine den Witterungsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit ursächlich war. In der Mehrzahl der Unfälle kamen Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn ab.

In zwei Fällen stellte die Wormser Polizei fest, dass die Unfallverursacher mit Sommerreifen unterwegs waren. Eine Person wurde bei einem Auffahrunfall leicht verletzt. Es kam zu einer Unfallflucht.

Näheres zum Unfall mit einer leicht verletzten Person:

Worms – Gegen 13:00 Uhr war eine 36-jährige Wormserin in der Gaustraße unterwegs. Als sie vor der Kreuzung Gaustraße/ Eckenbertstraße verkehrsbedingt bremsen musste, kam ihr Fahrzeug aufgrund der Straßenverhältnisse in Kombination mit vorhandenen Sommerreifen ins Rutschen. In der Folge kollidierte sie mit einem vor ihr zum Stehen gekommenen PKW, welcher auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben wurde.

Die Fahrerin des mittleren PKW, eine 41-Jährige Wormserin, wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die 36-Jährige Unfallverursacherin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Näheres zur Unfallflucht:

Eich – Ein bislang unbekannter Unfallverursacher befuhr die Gernsheimer Straße, als er auf Höhe der Einmündung “Im Wäldchen” witterungsbedingt ins Rutschen kam und mit einem angrenzenden Verteilerkasten kollidierte. Eine Zeugin konnte daraufhin beobachten, wie 3 “junge Männer” kurz ausstiegen und sich den Schaden am Verteilerkasten ansahen, bevor sie schließlich von der Unfallstelle flüchteten. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Kombi gehandelt haben.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher, den Insassen oder dem Fahrzeug machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Auch in den kommenden Tagen muss witterungsbedingt mit rutschigen und nass-glatten Straßen gerechnet werden. Um sicher ans Ziel zu kommen, rät Ihnen die Polizei:

Befreien Sie vor Fahrtantritt Ihr Fahrzeug komplett von Schnee und Eis.

Warten Sie mit dem Umrüsten auf Winterreifen keinesfalls bis zum ersten Schnee, sondern wechseln Sie rechtzeitig. Die Regel “O bis O”, Oktober-Ostern, kann dabei als Anhaltspunkt genutzt werden. -Achten Sie auf einen einwandfreien technischen Zustand Ihres Fahrzeugs, insbesondere die Beleuchtung und den Frostschutz in der Scheibenwaschanlage.

Passen Sie stets ihre Geschwindigkeit den herrschenden Straßen- und Sichtverhältnissen an. Bei einem Unfall drohen 145 Euro Bußgeld und 1 Punkt.

Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Osthofen (ots) – Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch 14.12.2022 in der Zeit zwischen 18:15-20 Uhr in ein Einfamilienhaus “Auf der Rosselshecke” eingebrochen. Der oder die Täter machten sich an einer zum rückwärtigen Garten gelegenen Terrassentür zu schaffen und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie alle Räume des Hauses nach Wertgegenständen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden Schmuckstücke in noch unbekanntem Wert entwendet. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer im besagten Tatzeitraum “Auf der Rosselshecke” verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.