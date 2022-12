Zwei Kinder auf Diebestour

Kaiserslautern (ots) – Eine ziemliche Diebestour haben 2 Kinder am Mittwoch 14.12.2022 im Stadtgebiet hingelegt. Am späten Nachmittag flogen sie in der Mall auf. Ein Ladendetektiv wurde auf die beiden 11- und 13-jährigen Mädchen aufmerksam, weil sie die Hände voller kosmetischer Artikel hatten und gerade versuchten, die Gegenstände in ihren Taschen zu verstauen.

Als der Sicherheitsmitarbeiter die beiden Mädchen ansprach, legten sie ihre “Beute” zur Seite und gaben zu, dass sie die Sachen klauen wollten. Eine Mitarbeiterin überprüfte daraufhin die Jacken und Taschen der Mädchen. Dabei kamen 2 große Päckchen Kaugummi zum Vorschein, verbunden mit dem Geständnis der jungen Damen, dies ebenfalls in der Einkaufspassage gestohlen haben.

Die hinzugerufene Polizeistreife stellte anschließend fest, dass die Jüngere der beiden Langfinger in ihrer Tasche noch eine neuwertige Hose verstaut hatte. Nach Angaben der 11-Jährigen stammte sie aus einem Modemarkt im Haus und war ebenfalls nicht bezahlt. Und: Ihre Freundin habe dort bereits am Vortag eine Hose mitgehen lassen.

Die betroffenen Geschäfte erstatteten Anzeige und stellten Strafantrag. Die Mädchen wurden anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Das Haus des Jugendrechts übernimmt die weiteren Ermittlungen. |

41 mal den Notruf gewählt

Kaiserslautern (ots) – Weil er mehrmals und ohne erkennbaren Grund den Notruf wählte, ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Insgesamt 41 Anrufe, davon 23 bei der Polizei und 18 bei der Integrierten Leitstelle wurden in der Nacht zu Mittwoch von der Telefonnummer des 43-Jährigen registriert. Allerdings konnte er bei keinem der Telefonate eine tatsächliche Notlage melden. Vielmehr bedrohte er die Polizisten am Telefon.

Doch damit nicht genug: Gegen 01 Uhr tauchte der Mann in stark alkoholisiertem Zustand auf der Dienststelle in der Logenstraße auf, um sich zu “beschweren”. Genauere Angaben konnte er allerdings nicht artikulieren. Auch zu seinem “Problem” mit einem Pizza-Service konnte er keine weiteren Details nennen.

Nachdem er anfing, im Eingangsbereich herumzuschreien, und offensichtlich nicht weiter gesprächsbereit war, verließ der 43-Jährige schließlich das Dienstgebäude. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen zu. |cri

Schlägerei – Wer hat die Angreifer gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Im Bereich der Bushaltestellen zwischen Rathaus und Fruchthalle ist es am Mittwochnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Kurz nach 17 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei gemeldet. Eine Person liege am Boden und werde getreten und geschlagen.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 40-Jähriger von 2 Männern angegriffen wurde. Die Täter flüchteten in Richtung Benzinoring. Die Fahndung nach ihnen verlief erfolglos. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt. Sanitäter kümmerten sich um den Mann.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Die Beamten bitten um Hinweise. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Paar kassiert Strafanzeige

Kaiserslautern (ots) – Angeblich weil seiner Freundin übel wurde, setze sich ein 23-Jähriger am Mittwoch hinters Steuer eines Autos, allerdings ohne Führerschein. Der Mann war am Vormittag in der Mannheimer Straße von der Polizei angehalten worden.

Als die Beamten den Autofahrer nach seinem Führerschein fragten, musste er passen. Der 23-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren. Letztlich übernahm seine Partnerin wieder das Lenkrad. Auf sie kommt allerdings auch eine Strafanzeige zu, weil sie dem 23-Jährigen gestattete, ohne Führerschein zu fahren. |erf

Mann attackiert 13-Jährigen – Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht einen Mann, der am Mittwochnachmittag in der Ländelstraße einen 13-Jährigen am Hals packte und ihm dabei die Luft abdrückte. Der Junge alarmierte nach dem Vorfall die Polizei. Wie sich herausstellte, war er möglicherweise Opfer einer Verwechslung und damit einer Körperverletzung geworden.

Etwa zeitgleich mit dem Kind waren 2 Jugendliche in der Ländelstraße unterwegs. Sie rollten einen Autoreifen vor sich her. In Höhe der Frühlingstraße ließen sie den Reifen auf dem Gehweg liegen. Plötzlich sei ein Mann gekommen und die Jugendlichen rannten weg. Der Unbekannte habe dann den 13-Jährigen fest am Hals gepackt.

Er forderte ihn in pfälzischem Dialekt auf, den Reifen mitzunehmen. Der Junge bestritt, etwas mit dem Reifen zu tun zu haben. Nachdem der Angreifer von dem Kind abließ, stellte der Mann den Reifen an eine Hauswand und ging weg.

Die Fahndung nach dem Verdächtigen verlief erfolglos. Er konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden, weshalb die Polizei um Hinweise bittet: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen?

Von dem Täter liegt eine Personenbeschreibung vor:

männlich, etwa 50-55 Jahre alt. Er hat braune Haare und eine Halbglatze. Der Mann ist korpulent und auffallend groß. Er war mit einer Hose der Marke “Engelbert Strauss” bekleidet. Nach der Beschreibung trug der Verdächtige ein rotes “Jäckchen”.

Insbesondere die beiden Jugendlichen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sie könnten wichtige Zeugen sein. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |erf

Betrug – Kaution an angeblichen Vermieter überwiesen

Kaiserslautern (ots) – Eine vermeintliche Mietkaution hat ein 29-Jähriger an Betrüger gezahlt. Der Mann interessierte sich für eine Wohnung. Im Internet wurde er fündig. Über eine Immobilienplattform bot ein Unbekannter eine Wohnung im Stadtgebiet zur Miete an.

Der 29-Jährige nahm mit dem Anbieter Kontakt auf und überwies vorab eine Kaution von mehr als 1.700 Euro. Danach war der angebliche Vermieter nicht mehr zu erreichen. Wie sich herausstellte, fiel der Mann auf Betrüger herein. Jetzt ermittelt die Polizei. |erf

Jeder siebte Fahrer ein “Verkehrssünder”

Kaiserslautern (ots) – In der Zollamt- und Bahnhofstraße hat die Polizeiinspektion 2 am Mittwoch 14.12.2022 mehrstündige Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden dabei im Verlauf des Vormittags 34 Fahrzeuge überprüft und zahlreiche Verkehrsteilnehmer hinsichtlich ihres Verhaltens aufgrund der winterlichen Witterungsbedingungen sensibilisiert.

Im Kontrollzeitraum stellten die Beamten 2 Fahrer mit dem Handy am Ohr fest. Ihnen blühen nun Ordnungswidrigkeitsanzeigen mit einem Bußgeld sowie 1 Punkt im Verkehrszentralregister. Ähnliches kommt auf einen Autofahrer zu, der das Rotlicht an einer Ampel ignorierte und trotzdem in den Kreuzungsbereich einfuhr. Ein weiterer Autofahrer missachtete das Durchfahrtsverbot im Bereich Bahnhofstraße/Guimaraes-Platz und muss nun ebenfalls mit einem Bußgeld rechnen.

Last but not least hatten es die Einsatzkräfte mit einem E-Scooter-Fahrer zu tun, der ohne erforderliches Versicherungskennzeichen unterwegs war. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Fahren ohne Versicherungsschutz ermittelt. Der E-Scooter wurde vorläufig sichergestellt. |cri

Vorfahrt missachtet – Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots) – Ein Dacia und ein Renault sind sich am Mittwoch 14.12.2022 in der Hellmut-Hartert-Straße in die Quere gekommen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zog sich die Dacia-Fahrerin leichte Verletzungen zu.

Zu dem Unfall kam es kurz vor 09 Uhr, als die 22-jährige Frau mit ihrem Dacia Sandero vom Klinikum kommend in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße fuhr. In Höhe des Pfaffplatzes querte der Renault Clio die Fahrbahn in Richtung Albert-Schweitzer-Straße, ohne die geltende Vorfahrtsregel zu beachten.

Im Kreuzungsbereich krachte der Dacia dem Renault in die Seite, so dass beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Der Dacia im Frontbereich, der Renault auf der Beifahrerseite. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Die 22-jährige Dacia-Fahrerin klagte anschließend über Rückenschmerzen. Der 50 Jahre alte Renault-Fahrer blieb unverletzt. |cri

Einbruchdiebstahl aus Schule

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch in der Goethestraße ein Schulgebäude heimgesucht. Offensichtlich gezielt, machten sich die Täter im Lehrerzimmer zu schaffen. Aus zahlreichen Fächern beförderten sie deren Inhalt auf den Fußboden. Aus einem Schließfach stahlen sie Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Beamten sicherten Spuren und bitten um Hinweise: Wer hat zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 0 7 Uhr Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Vom Kripo-Chef zum Vizepräsident

Kaiserslautern (ots) – Der bisherige Leiter der Kaiserslauterer Kriminaldirektion, Frank Gautsche, hat das Polizeipräsidium Westpfalz verlassen und ist zum Polizeipräsidium Trier gewechselt. Er hat dort die Leitung der Abteilung Polizeieinsatz übernommen. In dieser Funktion ist Gautsche auch gleichzeitig stellvertretender Behördenleiter.

“In den über zehn Jahren beim Polizeipräsidium Westpfalz ist mir das Präsidium und seine Mitarbeitenden sehr ans Herz gewachsen, weshalb mir der Abschied nicht leicht fällt. Gleichwohl freue ich mich auf die neuen Herausforderungen und bin auch sehr dankbar, dass man mir das Vertrauen entgegenbringt, die Funktion des Polizeivizepräsidenten im Polizeipräsidium Trier übernehmen zu dürfen”, sagte Gautsche im Rahmen einer kleinen Abschiedsfeier im Kollegenkreis.

Rund zehn Jahre war Frank Gautsche in der Westpfalz in verschiedenen Positionen eingesetzt, zuletzt mehr als drei Jahre als Kripo-Chef. Davor fungierte er bereits als Leiter der Regionalen und Zentralen Kriminalinspektion, des Stabsbereichs Einsatz im Führungsstab des Polizeipräsidiums sowie der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1. Gestartet hatte der 54-jährige Südwestpfälzer seine polizeiliche Laufbahn 1989.

“Mit Frank Gautsche verlässt uns ein sehr geschätzter und erfahrener Kripo-Chef. Es war absehbar, dass jemand mit seiner Kompetenz und solch hohem Engagement Karriere macht. Ich wünsche ihm Erfolg und das notwendige Quäntchen Glück für seine neue Stelle,” so der ebenfalls erst vor kurzem ernannte stellvertretende Polizeipräsident im Polizeipräsidium Westpfalz, Christof Gastauer.

Wer die Nachfolge in der Leitung der Kriminaldirektion Kaiserslautern antritt, ist noch nicht entschieden. Das Polizeipräsidium Westpfalz hofft, den neuen Kripo-Chef möglichst bald im neuen Jahr präsentieren zu können. |cri

Kreis Kaiserslautern

Weihnachtsbaumdiebstahl aufgeklärt

Otterberg (ots) – Die Polizei hat den Diebstahl eines Weihnachtsbaums aufgeklärt. Der Baum wurde im November in der Hauptstraße gestohlen. Geschmückt hatten ihn Schüler einer zweiten Klasse der Grundschule. Ein Kunst- und Kulturverein beschaffte den Baum und stellte ihn den Kindern zur Verfügung. Eine Zeugin beobachtete in der Nacht zum 28. November die Diebe und gab der Polizei Hinweise.

Die Ermittlungen führten die Beamten zu einer Verdächtigen in der Verbandsgemeinde Landstuhl. Rund 30 Kilometer vom Tatort entfernt wurden die Polizisten fündig: Im Wohnzimmer der Frau stand der gestohlene Baum. Den liebevoll gebastelten Weihnachtsschmuck der Kinder und ihre Wunschzettel hatte die 21-Jährige gegen ihren eigenen Schmuck getauscht.

Die Weihnachtsdekoration und Zettel der Kinder bewahrte sie allerdings auf. Die Frau war geständig. Sie beteuerte, dass ihr der Diebstahl leid tut. Im Beisein der Beamten schmückte sie den Tannenbaum ab und händigte den gebastelten Schmuck sowie die Wunschzettel der Schulkinder aus.

Unter den Augen der Ordnungshüter transportierte die 21-Jährige den Baum zurück nach Otterberg. Die Polizei informierte einen Verantwortlichen des Vereins und mit einem Brief an die Schule die Kinder der zweiten Klasse. Die Ermittlungen zu mutmaßlichen Komplizen der 21-Jährigen dauern an.

“Liebe Kinder! Heute, am späten Abend des 14.12.2022, haben wir euren Tannenbaum zurück nach Otterberg gebracht. Nach sehr hilfreichen Zeugenhinweisen, etwas polizeilichem Geschick und dem notwendigen Weihnachtszauber, konnten wir ihn fast 30 Kilometer entfernt in einem Wohnzimmer finden. Jemand dachte, dass es eine witzige Idee sei, einen Baum von der Straße mit nach Hause zu nehmen. Als die Person, die den Baum mitnahm, den tollen Weihnachtsschmuck und die Wunschzettel von euch sah, hatte sie schon ein ganz schlechtes Gewissen. Sie weiß, dass es nicht in Ordnung war, den Baum mitzunehmen. Das tut ihr auch ganz arg leid. Euren Baumschmuck und die Wunschzettel haben wir auch wieder mitgebracht. Der Baum sieht leider nicht mehr ganz so frisch aus. Er stand in einem ganz warmen Wohnzimmer und hat deshalb schon einige Nadeln verloren und hat ganz viel Durst. Wir hoffen, dass ihr nicht mehr ganz so traurig seid und wünschen Euch ein wundervolles Weihnachtsfest!” |erf