Fußgängerin mit Kinderwagen in Unfall verwickelt – Zeugen gesucht

Neckargemünd (ots) – Am Mittwoch 14.12.2022 gegen 15 Uhr überquerte eine 26-jährige Frau mit ihrem Kinderwagen den Kreuzungsbereich an der Friedensbrücke/Bahnhofstraße. Als die Frau die Straße überquerte, kam es zwischen ihr und einem 25-jährigem Mitsubishi-Fahrer zum Zusammenstoß.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, ob die Fußgängerin verbotswidrig bei Rot die Ampel überquerte. Die Fußgängerin kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht. Das Kind im Kinderwagen blieb unverletzt.

Nennenswerter Sachschaden entstand nicht. Zur Aufhellung des gesamten Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter Tel: 06223/9254-0 zu melden.

Brand von recyclten Auto-E-Akkus

Reilingen (ots) – Zu einem Brand von recycelten E-Akkus wurde das Polizeirevier Hockenheim in der vergangenen Nacht gegen 03.15 Uhr in Reilingen gerufen. Auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Industriestraße kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Brand von 6 Tonnen alter Autoakkus, welche außerhalb des Firmengebäudes gelagert waren.

Durch die Feuerwehren Reilingen und Hockenheim konnte der Brand sofort eingedämmt und so ein Übergreifen auf naheliegende Gebäude verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 7.000 EUR. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden durch das Polizeirevier Hockenheim übernommen und dauern weiter an.

Wohnungseinbruch

Hemsbach (ots) – Am Mittwoch 14.12.2022 in der Zeit von 11-11.45 Uhr kam es in der Draisstraße zu einem Wohnungseinbruch, bei dem diverse Wertgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro entwendet wurden. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten über die Gartentür auf die Rückseite des Wohngebäudes, schlugen die Doppelscheibe der Terrassentür ein und entriegelten diese.

Im Wohnhaus wurden verschiedene Schränke durchwühlt und Gegenstände entwendet. Die Ermittlungen wurden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen, welche Hinweise zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174444 zu melden.

Unfall mit 3 Schwerfahrzeugen aufgenommen

Mannheim (ots) – Nach einem Unfall zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg mit insgesamt 3 Beteiligten Lkw ist die Unfallaufnahme beendet und die Fahrbahn wieder frei. Der Verkehr hat sich wieder normalisiert.

Um kurz vor 06 Uhr fuhr heute Morgen zunächst der 38-jährige Fahrer eines Autotransporters einem offenbar verkehrsbedingt abbremsenden Tankauflieger auf. Nachdem die beiden verunfallten Fahrzeuge auf dem angrenzenden Standstreifen anhalten konnten, kam es im weiteren Verlauf zu einem Folgeunfall.

Ein 57-Jähriger kollidierte mit seinem Sattelzug aus noch unklarer Ursache zuerst mit den auf dem Standstreifen stehenden Schwerfahrzeugen und anschließend mit der Leitplanke. Dabei wurde unter anderem die rechte Fahrzeugseite des Sattelzuges stark beschädigt wurde.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mindestens 80.000 Euro.

Auf dem genannten Streckenabschnitt kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zwischen den beiden Anschlussstellen hatte sich der Verkehr zwischenzeitlich auf einer Länge von bis zu 6 Kilometern aufgestaut.