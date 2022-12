Weitere Weltkriegsbombe in der Bahnstadt – Evakuierungszeitpunkt noch unklar

Heidelberg-Bahnstadt (ots) – Die Stadt Heidelberg informiert: Erneuter Fund einer Weltkriegsbombe in der Bahnstadt/Evakuierungszeitpunkt noch unklar. Bei Bauarbeiten in der Bahnstadt ist im Bereich Grüne Meile/Max-Jarecki-Straße erneut eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie liegt nur wenige Meter von dem Ort entfernt, an dem bereits am 07.12.2022 eine Bombe gefunden wurde. Die Polizei sperrt den Bereich aktuell ab, es kommt zu Verkehrsbehinderungen und Umleitungen.

Der Bereich ist aktuell abgesperrt, es kommt zu Verkehrsbehinderungen und Umleitungen. Angrenzende Einrichtungen werden informiert und nötigenfalls geräumt. Der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort und beurteilt aktuell die Lage. Eine erneute Evakuierung wird nötig, der Zeitpunkt steht noch nicht fest.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass noch am Donnerstag entschärft und evakuiert werden muss. Ziel ist es, das weitere Vorgehen noch am Donnerstag bis zum späten Nachmittag zu klären.

Der Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn ist aktuell nicht betroffen. Der Straßenbahnverkehr der rnv-Linien 22 und 26 fahren Umleitungen um den betroffenen Bereich, die Haltestelle Hauptbahnhof-Süd wird nicht angefahren.

Die betroffenen Anwohner werden von Polizei und Feuerwehr direkt angesprochen, anliegende Einrichtungen wurden teilweise schon geräumt. Die Stadt Heidelberg informiert fortlaufend unter www.heidelberg.de.

Folgemeldung

Betreiberin von Weihnachtsmarkt-Grillstand bestohlen

Heidelberg-Altstadt (ots) – Die Betreiberin eines Weihnachtsmarkt-Grillstandes wurde am späten Mittwoch 14.12.2022 im Bereich des Marktplatzes bestohlen, nachdem die Frau ihr Auto gegen 21:30 Uhr für wenige Minuten unverschlossen abstellte.

Um die Tageseinnahmen aufzunehmen, hielt die Betreiberin unweit ihres nur wenige Meter entfernten Grillstandes und stieg aus dem Fahrzeug aus. Als die Frau kurze Zeit später zu ihrem Pkw zurückkehrte konnte sie feststellen, dass verschiedene Gegenstände aus dem Wagen entwendet wurden.

Verschiedene Zeugen konnten einen, über die Steingasse in Richtung der alten Brücke, flüchtenden Mann erkennen, welcher mit mehreren Taschen auffällig bepackt war.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 30 Jahre, ca. 175-180 cm groß, dunkler stoppeliger Bart. Er trug eine schwarze Mütze, dunkle (schwarze) Kleidung und führte ein Fahrrad in der Farbe Weiß (schiebenderweise) mit sich.

Dem bislang noch unbekannten Mann, gelang die Flucht mit einer großen Tasche voller Wechselgeld im niedrigen, 4-stelligen Bereich. Auf der Flucht verlor er eine der zuvor entwendeten Taschen, welche im weiteren Verlauf zweifelsfrei der bestohlenen Grillstand-Betreiberin zugeordnet werden konnte.

Die Ermittlungen wegen des Diebstahls dauern an. Zeugen, welche weitere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel: 06221/1857-0 zu kontaktieren.

Radfahrer fährt gegen Bus und flüchtet

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch 14.12.2022 gegen 21:30 Uhr fuhr ein Linienbus auf der Mönchgasse von der Hauptstraße kommend in Richtung B37. Im Bereich der Kreuzung zur Oberen Neckarstraße fuhr der Radfahrer neben dem Bus und verlor die Kontrolle.

Hierbei blieb er am Bus hängen und stürzte. Nach dem Unfall richtete sich der Mann auf und flüchtete von der Unfallstelle.

Die Person kann bisher lediglich als männlich, mit weißem Fahrrad, beschrieben werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugenhinweise unter Tel.: 06221/1857-0.

Sondereinsatz in Heidelberger Altstadt – Aktion Gelbe Hand

Heidelberg (ots) – Mit Beginn der Vorweihnachtszeit und der Öffnung der Weihnachtsmärkte zieht es wieder zahlreiche Besucher und Besucherinnen in die Innenstädte. Solche Menschenansammlungen nutzen auch Taschendiebe für sich.

Damit die Diebe auch dieses Jahr wieder möglichst wenig erfolgreich sind, führte das Polizeipräsidium Mannheim im Rahmen “Sicher in Heidelberg” am Mittwoch Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung der Diebstahlskriminalität in der Heidelberger Innenstadt durch.

Im Zuge des Präventionsprojekts “Gelbe Hand” wurden am Mittwoch sowohl durch uniformierte, als auch zivil gekleidete Einsatzkräfte potenziellen Betroffenen unbemerkt gelbe Flyer in Form einer Hand in (offene) Taschen/Rucksäcke gesteckt. Bei der unmittelbar im Anschluss erfolgten Ansprache wurden die Betroffenen dann auf die “Gelbe Hand” aufmerksam gemacht und erhielten in einem kostenlosen Beratungsgespräch Tipps zur Vorbeugung.

Es wurden 30 sogenannte “gelbe Hände” in offen geführten Taschen und Rucksäcke verteilt und anschließend entsprechende sensibilisierende Gespräche mit den Besitzern geführt. Des Weiteren fanden noch weitere 50 Beratungsgespräche statt.