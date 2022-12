80 witterungsbedingte Verkehrsunfälle – 12 Fahrer mit Sommerreifen unterwegs

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen 15.12.2022 ereigneten sich im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe etwa 80 witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Die Polizei war in den letzten 24 Stunden im Stadt- und Landkreis Karlsruhe unter anderem bei Unfallaufnahmen im Dauereinsatz.

Bei der hohen Anzahl an Verkehrsunfällen erlitten nach der aktuellen Bilanz 8 Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 330.000 Euro beziffert. Ansonsten entstanden bei den Verkehrsunfällen vorwiegend Blechschäden.

Beamte der Verkehrspolizei richteten am Mittwochnachmittag in der Karlsruher Nordstadt eine Kontrollstelle ein. Binnen 90 Minuten kontrollierten die Verkehrspolizisten mit dem Schwerpunkt einer situativen Winterreifenpflicht insgesamt 60 Fahrzeuge. Gegen 12 Verkehrsteilnehmer musste ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden, da sie trotz schneebedeckter Fahrbahn mit Sommerreifen unterwegs waren.

Die Polizei mahnt deshalb: Passen Sie Ihre Fahrweise und Ihr Fahrzeug den winterlichen Straßenverhältnissen an. Fahren Sie vorsichtig und rücksichtsvoll. Wenn möglich, vermeiden Sie unnötige Fahrten.

Fahrzeugsensoren entwendet – Polizei sucht weitere Zeugen

Karlsruhe (ots) – Wie bereits berichtet, entwendeten Unbekannte in Karlsruhe verschiedene Bauteile von Fahrzeugen. Teils handelte es sich um Sensoren zur Abstandsmessung und Totwinkel-Assistenten von Pkw. Die Fahrzeuge waren überwiegend in Tiefgaragen in der Nähe des Karlsruher Hauptbahnhofes abgestellt.

Die Polizei Karlsruhe hat zur Klärung der mittlerweile etwa 160 Fälle eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Zeugen und mögliche weitere Geschädigten werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/666-3411 an das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt zu wenden.

Gleise in Karlsruhe unerlaubt überquert

Karlsruhe (ots) – Ein 19-Jähriger hat Mittwochabend (14. Dezember) unerlaubt die Gleise im Karlsruher Hauptbahnhof überquert. Eine Streife der Bundespolizei hat das Verhalten des Mannes bemerkt und ihn zur Rede gestellt.

Im Gespräch mit den Beamten zeigte sich der junge Mann uneinsichtig über sein gefährliches Verhalten. Zur Begründung sagte er ihnen, dass er lediglich den Fahrplan am Bahnsteig gegenüber einsehen wollte. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Seinen Weg setzte der Mann anschließend fort.

Das Überqueren der Gleise ist nur an bestimmten Stellen gestattet. Dies können neben Bahnübergängen und Unterführungen auch anderweitig besonders gekennzeichnete Bereiche sein. Die Bundespolizei warnt immer wieder davor, Gleise außerhalb dieser Bereiche zu überschreiten.

Züge fahren auch in Bahnhöfen oft mit hohen Geschwindigkeiten. Manche Züge verkehren dabei auch außerhalb der Fahrplanauskunft. Sehr lange Bremswege führen dazu, dass Unfälle in diesem Zusammenhang oft tödlich enden.

Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Kreis Karlsruhe

Vorübergehende Schließung des Polizeiposten Kraichtal

Kraichtal (ots) – Die Polizei Karlsruhe gibt bekannt, dass der Polizeiposten Kraichtal im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.03.2023 geschlossen werden muss. Die Bürger können sich jederzeit mit ihren Anliegen an das zuständige Polizeirevier Bad Schönborn, Hauptstraße 11 in 76669 Bad Schönborn wenden. Das Polizeirevier ist telefonisch rund um die Uhr unter 07253 80260 erreichbar.

Verkehrsunfall zwischen Fahrzeug der Müllabfuhr und Pkw

Ettlingen (ots) – Zu einem Unfall zwischen einem Müllwagen und einem Pkw kam es am Donnerstag 15.12.2022. Nach derzeitigem Kenntnisstand war gegen 12.20 Uhr ein 35-jähriger Fahrer eins Suzuki auf der Rudolf-Plank-Straße unterwegs.

An der Einmündung zur Einsteinstraße übersah wohl der 47-jährige Fahrer eines Müllwagens den Pkw und es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich. Beide Fahrer erlitten Verletzungen und kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro.

Zwei leicht Verletzte bei Auffahrunfall

Neuthard (ots) – Auf der Autobahn 5 gab es am Mittwoch 14.12.2022 gegen 08:00 Uhr auf dem Ausfädelungsstreifen, vor der Ausfahrt Bruchsal, einen Auffahrunfall. Aufgrund einer Panne bildete sich ein Stau. Eine Pkw-Fahrerin wechselte offenbar den Fahrbahnstreifen nach rechts, um im Anschluss an der Autobahnausfahrt Bruchsal abzufahren.

Die Fahrerin nahm das Stauende auf der Ausfädelungsspur wohl zu spät wahr und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Hierbei wurde dieses auf ein weiteres Fahrzeug geschoben.

Bei dem Unfall wurden 2 Personen leicht verletzt, eine der Beiden wurde vorsorglich ins Krankenhaus Bruchsal gebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 0721 944840 zu melden.

Unfall mit hohem Sachschaden – Zeugen gesucht

Forst (ots) – Auf der Bundesstraße 35a bei Forst gab es am Mittwoch 14.12.2022 gegen 16:40 Uhr einen Unfall, bei dem ein hoher Sachschaden entstand. Ein Fahrer fuhr in Richtung der Autobahn 5 und geriet in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem Fahrzeug.

Durch die Trümmerteile des Verkehrsunfalls wurde ein weiteres unbeteiligtes Fahrzeug leicht beschädigt. Die Fahrbahn war durch den Verkehrsunfall für kurze Zeit nur einspurig befahrbar. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 26.000 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Unfallursache noch nicht hinreichend geklärt. Zeugenhinweise lassen jedoch vermuten, dass der Fahrer durch die Benutzung eines Mobiltelefons abgelenkt wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07251 7260 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.