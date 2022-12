Groß-Gerau

Autofahrer fährt in 4 geparkte Fahrzeuge

Rüsselsheim (ots) – Am Mittwochabend 14.12.2022 gegen 20:40 Uhr, kam es in der Lise-Meitner-Straße in Rüsselsheim (Königstädten) zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein Autofahrer fuhr aus bisher ungeklärter Ursache gegen 4 am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Hierbei entstand nach erster Schätzung ein Sachschaden von ca. 75.000 Euro.

Nach Hinweisen von Augenzeugen wurden ein 21-jähriger Rüsselsheimer und ein 24-jähriger Wiesbadener vorläufig festgenommen sowie Blutentnahmen durchgeführt. Das Verursacherfahrzeug wurde zwecks Spurensicherung beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft ist in die Ermittlungen involviert. Es wird gebeten, sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen an die Polizeistation Rüsselsheim (Tel. 06142-696 530) weiterzugeben.

Darmstadt

Schwarzer Rauch aus Mehrfamilienhaus

Durch Notrufe von mehreren Personen wurde der Feuerwehr Darmstadt sowie der Polizei heute gegen 14 Uhr schwarzer Rauch aus einem Mehrfamilienhaus am alten Bahnhof gemeldet. Da sich das Objekt in unmittelbarer Nähe zur Feuerwache befindet, war die Anfahrt der Berufsfeuerwehr sehr kurz. So stand schnell fest, dass es sich um ein Schadenfeuer im 2. Obergeschoss (ein Lagergeschoss), eines Mehrfamilienhauses handelte.

Zur Sicherheit, wurde das Gebäude durch die Feuerwehr vollständig geräumt, bevor Löschmaßnahmen unternommen worden sind. 25 Personen konnten mit Unterstützung der Feuerwehr das Objekt selbstständig verlassen. Trotz des schnellen Löscherfolgs sind aufgrund der Rauchausbreitung vereinzelt Wohnungen vorübergehend nicht bewohnbar.

Insgesamt sind 41 Personen vom Ausmaß des Feuers betroffen, die das nahe liegende Wachgebäude aufsuchen konnten, um sich dort aufzuwärmen. Vorsorglich hierfür wurde auch ein Bus durch die HEAG Mobilo bereitgestellt. Aufgrund der aufwendigen Nachlöscharbeiten, um letzte Glutnester zu beseitigen, ist ein hoher Personalaufwand an Feuerwehrkräften nötig gewesen. Während der Löscharbeiten verletzte sich eine Einsatzkraft.

Die anliegende Straße wurde während des Einsatzes voll gesperrt. Die Brandursache ist derzeit unklar und wird durch die Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt.

Zusammen waren 85 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Darmstadt, der Freiwilligen Feuerwehren Darmstadt Innenstadt, Arheilgen, Eberstadt sowie dem Rettungsdienst des Ortsverein Darmstadt Mitte und Kräfte der Polizei im Einsatz.

Darmstadt-Dieburg

Kriminelle erbeuten Lenkräder und Scheinwerfer

Babenhausen (ots) – Bislang unbekannte Kriminelle haben im Zeitraum zwischen Dienstag (13.12.) und Mittwoch (14.12.) mehrere Fahrzeuge in der “Marienstraße”, “Im Erloch” und “In den Steinäckern” aufgesucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich an mindestens 3 Wagen, einem orangefarbenen Porsche, einem weißen BMW und an einem grauen BMW zu schaffen.

Unter Anwendung von Gewalt entwendeten sie unter anderem Scheinwerfer sowie Lenkräder. Im Anschluss suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf über 10.000 Euro geschätzt.

Ob die Fälle im Zusammenhang zueinander stehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Brand einer Lagerhalle

Griesheim (ots) – Seit ca. Mitternacht brennt im Bereich der südwestlich von Griesheim befindlichen Gehöfte ein landwirtschaftliches Gebäude. Dieses wird als Lagerhalle aber auch als Arbeiterunterkunft genutzt. Am Donnerstag 15.12.2022 gegen 0.05 Uhr erreichte die Polizei der erste Notruf.

Als die Rettungskräfte eintrafen, schlugen schon die Flammen aus dem Anwesen. Alle vier derzeit auf dem Gehöft befindlichen Bewohner konnten die Wohnungen selbstständig verlassen und sich am Treffpunkt der Rettungskräfte einfinden. Die Arbeiterunterkünfte sind derzeit nicht bewohnt.

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung um 02.15 Uhr sind noch rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Griesheim, Pfungstadt und Darmstadt sowie vorsorglich Rettungswagen am Einsatzort. Verletzt ist allerdings niemand.

Zur Brandentstehung kann noch keine Aussage getroffen werden. Vorsichtigen Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Wie lange die aktuell andauernden Löscharbeiten fortgesetzt werden müssen, lässt sich derzeit nicht abschätzen.

Nach Einbruch in Einfamilienhaus Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots) – Nachdem bislang unbekannte Kriminelle in ein Einfamilienhaus im Brunnenweg am Mittwochnachmittag (14.12.) eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt im Zeitraum zwischen 16-17 Uhr ins Innere des Hauses.

Dort durchsuchten sie mehrere Räume. Beute machten sie nach aktuellem Kenntnisstand nicht, woraufhin sie flüchteten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden, der auf circa 1.500 Euro geschätzt wird. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel: 06151/969-0 entgegen.

Zwei Audis “SQ7” gestohlen

Erzhausen (ots) – Einen weißen Audi SQ7, der in der Straße “Im Bensensee” abgestellt war, und einen grauen Audi SQ7, der im “Amselweg” parkte, haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch (14.12.) entwendet. Seit Mittwoch 14.12.2022 um 06 Uhr, fehlt von den beiden Wagen jede Spur.

Zur Tatzeit waren an dem weißen Audi die amtlichen Kennzeichen “DA-T 1266” angebracht. An dem grauen Wagen befanden sich die Kennzeichen “DA-VI 8888”.

Wie genau es den Unbekannten gelang, die Fahrzeuge zu entwenden, muss noch ermittelt werden. Auch ob die beiden Fälle zusammenhängen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt haben die beiden Audis einen Wert von über 100.000 Euro.

Das Kommissariat 21/22 der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Autos geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06151/969-0 melden.

2x Verkehrsunfallflucht

Reinheim (ots) – Am Mittwochabend, 14. Dezember gegen 17 Uhr wurden in der Georgenstraße durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Verursacher, der vermutlich mit einem silberfarbenen VW-Kleinwagen unterwegs war, flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug sagen können, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

Pfungstadt (ots) – Am Donnerstagmorgen 15.12.2022, ereignete sich zwischen 08:15-08:30 Uhr auf einer Kreuzung der B426 und der Eschollbrücker Straße auf Höhe des dortigen Mc Donalds eine Verkehrsunfallflucht

Ein bisher noch unbekannter Verkehrsteilnehmer bog mit seinem Pkw von der B426 aus Richtung Eich kommend nach rechts auf die Eschollbrücker Straße in Richtung Pfungstadt ab. Dabei fuhr er auf die mittige Verkehrsinsel auf und kollidierte mit dem Verkehrsschild.

Der Unfall wurde der Polizei erst im Nachhinein durch Zeugen gemeldet. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das die Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 entgegen.

Kreis Bergstraße

Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Lampertheim (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Schwanenstraße geriet am Mittwoch (14.12.) zwischen 15 und 18 Uhr in das Visier unbekannter Krimineller. Unter Gewalteinwirkung gelangten sie ins Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und hielten Ausschau nach potenzieller Beute. Was sie sich zur Beute gemacht haben, muss noch im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Valide Angaben zur gesamten Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Anwohner oder Zeugen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter Tel: 06252/706-0 zu melden.

