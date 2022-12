Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 11.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Weisenheim am Berg: Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall

Weisenheim am Berg (ots) – Sachschaden in Höhe von 2500 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 9 Uhr an der Einmündung Haalbergstraße/ Im Eiertal in Weisenheim am Berg. Eine 61-jährige Autofahrerin missachtete die Vorfahrtsregelung „rechts – vor – links“ und stieß im Einmündungsbereich mit dem Fahrzeug eines 85-Jährigen zusammen. Glücklicherweise blieben die Unfallbeteiligten bei dem Vorfall unverletzt.

Haßloch, Neustadt: Verkehrsunfall mit Verletzten

Haßloch (ots) – Bei einem Auffahrunfall auf der L532 von Haßloch nach Neustadt wurde ein 58-jähriger Haßlocher leicht verletzt. Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte der Mann nicht, dass der vor ihm fahrende PKW eines 49-jährigen Meckenheimers in einen Feldweg abbiegen wollte und hierfür auch schon seine Geschwindigkeit reduziert hatte. Bei dem anschließenden Auffahrunfall erlitt das Fahrzeug des Haßlochers zudem einen Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 6000 Euro. Die L532 musste für ca. eineinhalb Stunden halbseitig gesperrt werden. Es kam jedoch zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen.

Weisenheim am Sand: Gasunfall bei Bauarbeiten

Weisenheim am Sand (ots) – Am Mittwoch, den 14.12.2022 wurde gegen 14 Uhr bei Baggerarbeiten an einem Anwesen in der Dr. Kurt-Schumacher-Straße in Weisenheim am Sand eine Gasleitung beschädigt. Hierdurch kam es kurzzeitig zu einem Gasaustritt. Die Anwohner mussten vorsorglich die Gebäude verlassen. Die Straße wurde für zirka 45 Minuten gesperrt und die Leitung durch Mitarbeiter der Pfalzwerke abgedichtet. Im Einsatz waren Kräfte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim sowie der Feuerwehren Freinsheim und Weisenheim am Sand. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden.

Grünstadt: Glimpflicher Ausgang

Grünstadt (ots) – Zu einem Brand eines Einfamilienhauses im Bleichgraben wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei am 13.12.2022 gegen 21 Uhr gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass aufgrund eines umgefallenen Heizlüfters Feuer entstanden war. Dieses war bereits gelöscht. Das betreffende Zimmer war entsprechend verrußt. Die Feuerwehr war mit der Lüftung beschäftigt. Gebäudeschaden entstand nicht. Neben Feuerwehr und Polizei rückte der Rettungsdienst zum Einsatzort aus.

Grünstadt: Führerschein ungültig

Grünstadt (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 13.12.2022 um 13:40 Uhr in der Bitzenstraße händigte ein 43 Jahre alter Autofahrer aus dem Donnersbergkreis einen britischen Führerschein aus. Weil der Mann seit gut zwei Jahren dauerhaft in Deutschland gemeldet ist, hätte er seine britische Fahrerlaubnis umschreiben lassen müssen. Weil er dies unterlassen hat, wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Grünstadt: Einbruch in Kläranlage

Grünstadt (ots) – Unbekannte brachen in der Zeit von Fr., 09.12.22, 14 Uhr bis So., 11.12.22, 09 Uhr in das Gelände der Kläranlage Grünstadt in der Max-Planck-Straße ein. Es wurden mehrere Kunststoffbehälter mit je 1000 Liter Fassungsvermögen entwendet. Für den Abtransport wurde demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug verwendet. Die Gesamtschadenshöhe wird mit ca. 6.000 Euro beziffert. Hinweise zu Tat und Täterschaft nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

Grünstadt: Trunkenheit im Verkehr

Grünstadt (ots) – Am Montag, 12.12.2022, gegen 21:06 Uhr, wurde ein 25-jähriger PKW-Fahrer in der Uhlandstraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem jungen Mann Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen Betäubungsmitteleinfluss hindeuteten. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Bockenheim: Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Bockenheim (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 11.12.22 gegen 16:40 Uhr in der General-Kullmer-Straße konnten die eingesetzten Beamten bei einem 27 Jahre alten Autofahrer Auffälligkeiten feststellen, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuten. Ein Vortest reagierte positiv auf THC. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

