Rüsselsheim: 15-Jähriger mit Messer schwer verletzt

Rüsselsheim (ots) – Am Mittwoch 14.12.2022 kam es gg. 15:20 Uhr im Bahnhof zu einer Auseinandersetzung von 2 Jugendlichen im Alter von 17 und 15 Jahren. Der 15-Jährige ist dabei durch Messerstiche schwer verletzt worden und kam zur Versorgung in ein Krankenhaus. Der 17-jährige ist geflüchtet.

Aktuell laufen intensive Fahndungsmaßnahmen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim unter 06142/6960 zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Darmstadt

Brand in Mehrfamilienhaus

Darmstadt (ots) – Bei einem Brand am Mittwochnachmittag (14.12.) sind nach bisherigen Erkenntnissen keine Personen verletzt worden. Die genaue Brandursache oder die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen aktuell noch nicht fest.

Gegen 14.10 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf Polizei und Feuerwehr und meldeten schwarze Rauchwolken aus einem Mehrfamilienhaus in der Straße “Am Alten Bahnhof”. Herbeigeeilte Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Darmstadt sowie der Freiwilligen Feuerwehren Darmstadt-Arheilgen und Innenstadt waren schnell vor Ort und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen.

Im Rahmen der Löscharbeiten musste die Straße zwischen dem Steubenplatz und der Bismarckstraße für den Feuerwehreinsatz voll gesperrt werden. Diese Sperrung dürfte aufgrund der Nachlöscharbeiten bis in die frühen Abendstunden andauern. Mit den Ermittlungen zur genauen Brandursache wird das Kommissariat 10 der Darmstädter Kripo betraut sein.

Streifen nehmen 14-Jährigen nach Verfolgungsfahrt fest

Darmstadt (ots) – Ein 14-jähriger Junge muss sich nach seiner Festnahme am Dienstagabend 13.12.2022 wegen verschiedener Vorwürfe in eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Zwischen 10-15 Uhr wurde eine Piaggio Vespa Sprint aus einem Hinterhof in der Moltkestraße entwendet. Hierzu musste die eingerastete Lenkradsperre überwunden werden.

Gegen 21.20 Uhr kam einer Streife des 3. Polizeireviers der polizeibekannte 14-Jährige auf dem entwendeten Roller in der Kasinostraße entgegen. Bei Erkennen der Polizisten ergriff dieser umgehend die Flucht. Im Rahmen der anschließenden Verfolgungsfahrt stoppten mehrere Streifen den Darmstädter, der daraufhin zu Fuß weiter flüchtete.

Weit kam er jedoch nicht. In einem Garten in der Julius-Reiber-Straße holten ihn die Beamten ein und nahmen ihn fest. Der Jugendliche ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem deuteten körperliche Anzeichen beim Festgenommenen darauf hin, dass es unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben dürfte.

Auf der Wache musste er deshalb eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige und prüfen einen Tatzusammenhang mit gleich gelagerten Fällen in jüngster Vergangenheit.

Darmstadt-Dieburg

PKW kollidiert mit Mauer

Mühltal (ots) – Am Mittwoch 14.12.2022, kam es gegen 10:13 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Rheinstraße in 64367 Mühltal OT Nieder-Ramstadt. Eine 44-jährige Frau aus Mühltal befuhr mit ihrem BMW die Rheinstraße in Richtung Ortsmitte. Aufgrund ungeklärter Umstände kam Sie nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Mauer eines dortigen Supermarktes.

Der Unfallhergang wurde von 3 Zeugen beobachten. Ein männlicher Zeuge war beim Eintreffen der Polizei nicht vor Ort und hatte seine Personalien nicht weiter gegeben. Die Polizei bittet nun diesen und gegebenenfalls auch weitere Zeugen sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 in Verbindung zu setzen.

Kriminelles Vorhaben scheitert

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots) – Das kriminelle Vorhaben von bislang Unbekannten scheiterte, woraufhin die Polizei nach Hinweisgebern sucht. Die Kriminellen haben versucht, im Zeitraum zwischen Montag 12.12.2022, 10 Uhr und Dienstag 13.12.2022 um 21 Uhr, in eine Eventlocation in der Straße “Am Bahhof” einzubrechen. Hierzu machten sie sich unter anderem an mehreren Türen zu schaffen. Diese hielten dem Einbruchsversuch stand, woraufhin die ungebetenen Gäste flüchteten.

Dennoch hinterließen sie einen Schaden, der nach jetzigem Stand auf circa 500 Euro geschätzt wird. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Autoscheibe beschädigt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein im Bereich Farmstraße/Bahnhofstraße geparkter schwarzer Renault wurde am Dienstag (13.12.), in der Zeit zwischen 6.10 und 13.45 Uhr, von Unbekannten beschädigt. Die Heckscheibe des Fahrzeugs wurde eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Wegen der Sachbeschädigung ermittelt jetzt die Polizei in Mörfelden-Walldorf (Kommissariat 41). Hinweise zu dem Fall werden telefonisch unter der Rufnummer 06105/4006-0 entgegengenommen.

Kreis Bergstraße

Zeugen nach mutmaßlichen Steinewurf gesucht

Heppenheim (ots) – Nach einem mutmaßlichen Steinewurf am Montagabend (12.12.) sucht die Polizei in Heppenheim nach Zeugen. Gegen 19.20 Uhr befuhr eine 55 Jahre alte Autofahrerin die Lorscher Straße in Richtung Autobahn. Als sie unter der Brücke im Bereich der Kalterer Straße hindurchfuhr, warf ein bislang noch unbekannter Täter einen unbekannten Gegenstand von oben auf das Fahrzeug.

Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock und erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Am Fahrzeug entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Schaden. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Mehrere Autos im Visier Krimineller

Bensheim (ots) – Nachdem mehrere Fahrzeuge in der Nacht zum Mittwoch (14.12.), vermutlich am Morgen zwischen 05-06.00 Uhr, in das Visier unbekannter Krimineller rückten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach aktuellem Kenntnisstand machten sie sich an mindestens fünf Wägen in der Riedstraße, in der Eifelstraße und in der Europa-Allee zu schaffen. Die Täter schlugen Scheiben der abgestellten Fahrzeuge ein und durchwühlten die Innenräume. Ihnen fielen unter anderem Geld, ein Mantel sowie persönliche Dokumente in die Hände. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus.

Die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim sucht nun nach Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

Verkehrsunfallflucht in Heppenheim – Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Am Di. 13.12.22 ereignete sich in Heppenheim in der Odenwaldstr. eine Unfallflucht. Hierbei wurde gg. 10:30 Uhr ein geparkter weißer Ford Transit im Heckbereich nicht unerheblich beschädigt.

Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Ford wird auf 1.000 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Heppenheim rund um die Uhr unter der Tel. Nr. 06252 7060 entgegen.

Fenster aufgebrochen

Biblis (ots) – Schmuck und Uhren und sind am Dienstag (13.12.) Kriminellen in die Hände gefallen. Für die Tat brachen sie zwischen 09-22.20 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses “Am Golfpark” in Wattenheim auf.

Zum Zeitpunkt des Einbruchs waren die Hausbesitzer nicht daheim. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252/7060.

