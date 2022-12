Durchfahrtsverbot überwacht

Lingenfeld (ots) – Zwischen 8:15-9:00 Uhr wurde am 13.12.2022 durch die Polizei Germersheim eine Verkehrsüberwachung im Bereich “Hirschgraben” in Lingenfeld durchgeführt. Hierbei wurden 4 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot geahndet und an 2 Fahrzeugen technische Mängel festgestellt.

Verpuffung im Rohbau des Feuerwehrgebäudes

Kandel (ots) – Zu einer Verpuffung mit Folgebrand kam es am Dienstag 13.12.2022 gegen 12 Uhr im Feuerwehrhaus Kandel. Dort war in einem im Rohbauzustand befindlichen Anbau beim verlegen von Bitumen-Bahnen vermutlich ein Lösungsmittel verpufft und hatte den damit behandelten Boden in Brand gesetzt.

Durch konsequente Trennung der Abschnitte zwischen Bestands- und Neubau konnten sich Rauch und Flammen nicht in den Einsatzrelevanten Bereich des Feuerwehrhauses ausbreiten. Die Feuerwehr Kandel war binnen weniger Minuten vor Ort, fuhr zur Sicherheit alle Fahrzeuge aus der Halle ins Freie und begann gleichzeitig von außen mit der Brandbekämpfung.

Dazu löschte ein Trupp unter schwerem Atemschutz die Flammen mit einem Strahlrohr. Anschließend wurde der Bereich belüftet und rauchfrei gemacht. Es entstand Sachschaden an Böden und Elektro Installationsleitungen. Menschen wurden nicht verletzt.

Vorsorglich wurden die Feuerwehren Minfeld und Steinweiler alarmiert und in Bereitschaft versetzt, um notfalls den Kameraden in Kandel zu Hilfe zu eilen. In Summe waren insgesamt 35 Einsatzkräfte in Kandel eingesetzt bzw. in Minfeld bzw. Steinweiler in Bereitschaft. Die Polizeiinspektion Wörth war ebenso vor Ort wie der Rettungsdienst, der den Einsatz der Feuerwehrleute absicherte und nicht tätig werden musste.

Wohnhausbrand

Kandel (ots) – In der Nacht auf Mittwoch 14.12.2022, kam es im Fuchsweg zum Brand eines Mehrparteienhauses. Inwieweit ein unsachgemäßer Umgang mit heißer Asche eines männlichen Hausbewohners ursächlich für den Brand war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der männliche Hausbewohner und eine weitere weibliche Hausbewohnerin erlitten bei dem Brand eine Rauchgasvergiftung und beide mussten in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Es besteht keine Lebensgefahr. Andere Bewohner kamen nicht zu Schaden.

Ersten Schätzungen zu Folge, dürfte ein Sachschaden im 6-stelligen Bereich entstanden sein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.