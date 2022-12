Widerstand geleistet

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 13.12.2022 gegen 15 Uhr, erschien ein 17-jähriger Mannheimer bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1. Der Teenager hatte eine andere Person zur Polizei begleitet, welche etwas abholen wollte. Als ein Polizist in den Wartebereich kam, flüchtete der 17-Jährige und rannte Richtung Amtsgericht. Er wurde von weiteren Polizisten verfolgt und kontrolliert.

Der Teenager verweigerte jede Kooperation und war aggressiv. Als die Polizeikräfte ihn fesseln und durchsuchen wollten, begann er sich körperlich zu wehren, weshalb er zu Boden gebracht werden musste. Während der gesamten Widerstandshandlung beleidigte der 17-Jährige die Polizeibeamten massiv.

Bei einer anschließenden Personendurchsuchung konnten die Polizeibeamten bei ihm geringe Mengen Haschisch sicherstellen. Außerdem stellten die Polizisten direkt neben dem Kontrollort eine Tüte mit rund 20 Gramm Marihuana sicher, welche der der 17-Jährige vermutlich vor der Kontrolle wegwarf.

Da der Verdacht bestand, dass der Jugendliche unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe auf der Polizeidienststelle entnommen. Er muss sich nun u.a. wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Vorsicht – Taschendiebe unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 13.12.2022 wurden gleich mehrere Ludwigshafener Bürger Opfer von Taschendiebstählen. Einem 80-Jährigen und einer 57-Jährigen wurden in Ladengeschäften in der Ludwigstraße Geldbeutel und Smartphone entwendet. Als der 80-Jährige das Fehlen des Geldbeutels bemerkte, ging er zu seiner Bank, um die EC-Karte sperren zu lassen.

Hier stellte er fest, dass bereits mehrere Abbuchungen getätigt wurden. Die 57-Jährige hatte während des Einkaufes eine leichte Berührung bemerkt, sich jedoch nichts weiter dabei gedacht. Erst später bemerkte sie das Fehlen ihres Handys.

Eine 85-Jährige stand gegen 15:45 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Berliner Platz, als sie ebenfalls eine Berührung spürte. In der Straßenbahn bemerkte sie das Fehlen ihres Geldbeutels.

Ein ebenfalls 85-Jähriger wurde gegen 11:30 Uhr in der Rottstraße durch zwei Frauen angesprochen und nach dem Weg gefragt. Diese seien ihm bei seiner Erklärung sehr nahe gekommen. Danach bemerkte er das Fehlen seines Geldbeutels und ebenfalls mehrere Abbuchungen auf seinem Konto.

Er beschrieb die Frauen als circa 20-25 Jahre alt und von molliger Statur. Beide trugen ein Kopftuch und sprachen gebrochen Deutsch.

Die genaue Schadenshöhe in allen Fällen kann noch nicht beziffert werden. Wer hat im genannten Zeitraum an den genannten Örtlichkeiten verdächtige Personen wahrgenommen und/oder kann Hinweise auf die Identität der Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Wurde die Zahlungskarte gestohlen, heißt es umgehend handeln:

Veranlassen Sie die sofortige Sperrung aller Karten. Über den Sperr-Notruf 116 116 ist das für alle Girocards und die meisten Kreditkarten möglich. Für Smartphonebesitzer gibt es die Sperr-App 116 116, mit der sie die Daten ihrer Zahlungskarten in ihrem Handy speichern und die Girocard direkt sperren können.

Zeigen Sie einen Diebstahl auch bei der Polizei an. Diese kann zusätzlich die Sperrung des elektronischen Lastschriftverfahrens per Unterschrift (SEPA-Lastschriften) veranlassen.

Prüfen Sie sorgfältig Ihre Kontobewegungen und reklamieren Sie unberechtigte Abbuchungen bei Ihrer Bank oder Sparkasse.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Unbekannte setzen Mülltonnen in Brand – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Bereits am Sonntagabend 11.12.2022 gegen 23:30 Uhr, zündeten bislang unbekannte Täter mehrere, vor einem Wohnhaus in der Emy-Roeder-Anlage stehende Mülltonnen an. Durch einen Anwohner wurde der Brand rechtzeitig entdeckt, sodass das Feuer nicht auf ein neben den Mülltonnen geparktes Motorrad übergriff.

An der Hausfassade hatten die Flammen bereits erste Spuren hinterlassen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 600 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und/oder hat zur genannten Zeit im Bereich Emy-Roeder-Anlage verdächtige Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.