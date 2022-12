Ohne erforderliche Erlaubnis unterwegs

Limburgerhof (ots) – Aufgrund einer nicht angemessenen Geschwindigkeit wurde ein 42-jähriger aus Schifferstadt am Dienstabend mit seinem Motorroller in der Neuhofener Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei einer anschließenden Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der Roller 50 km/h schnell fährt und somit Fahrerlaubnispflichtig ist.

Da der Mann jedoch lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorlegen konnte und dies keine Fahrerlaubnis ist, erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Rollerfahrer leicht verletzt

Waldsee (ots) – Beim Einfahren in den fließenden Verkehr in der Neuhofener Straße übersah eine 37-jährige Pkw-Lenkerin aus Waldsee am Dienstagmorgen einen 15-jährigen Rollerfahrer ebenfalls aus Waldsee. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Jugendliche über die Motorhaube geschleudert und stürzte danach auf die Fahrbahn.

Da der Rollerfahrer über Schmerzen am Knie klagte, wurde er im Anschluss in ein Speyerer Krankenhaus verbracht. An dem Roller sowie an dem Pkw der Unfallverursacherin entstand Sachschaden.