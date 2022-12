Verkehrsunfall auf der Autobahn, Hergang lückenhaft – Zeugenaufruf

BAB 61/Speyer; Landesgrenze RLP/BW (ots) – Am Montag 12.12.2022 kurz vor 18 Uhr ereignete sich auf der A61 in Fahrtrichtung Hockenheim ein Unfall zwischen einem Audi und einem LKW, dessen Hergang von beiden Beteiligten unterschiedlich der Polizei geschildert wird. Die Polizei sucht daher Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können.

Ersten Ermittlungen zur Folge kam es auf Höhe des Autobahnparkplatzes Spitzenrheinhof zwischen dem 35-jährigen Audi-Fahrer und dem 41-jährige LKW-Fahrer zu einem Auffahrunfall. Durch das Unfallgeschehen erlitt der Audi-Fahrer leichte Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 40.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Sperrmaßnahmen beider Fahrstreifen, was den Verkehr jedoch nicht erheblich beeinträchtigte. Neben Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Zeugenhinweise nimmt das Autobahnpolizeirevier Walldorf unter der Rufnummer 06227/35826-0 entgegen.

Verkehrskontrolle bei Heranwachsenden führt zu Drogenfund

Speyer (ots) – Am 13.12.2022 gegen 17:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Franz-Kirrmeier-Straße einen PKW, in dem vier junge Männer aus Baden im Alter zwischen 18 und 21 Jahren saßen. Da bei der Kontrolle Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug drang, durchsuchten die Beamten die Personen und fanden in der Bauchtasche eines 19-Jährigen diverse Behältnisse mit ca. 6,5 Gramm Haschisch und ca. 16 Gramm Marihuana sowie eine Flasche mit einer Betäubungsmittel suspekten Flüssigkeit, die zur Stofffeststellung der chemischen Untersuchung bedarf.

Außerdem fanden die Beamten ca. 0,2 Gramm Kokain auf dem Fahrzeugboden sowie ein Einhandmesser in der Mittelkonsole des Fahrzeugs. Der 21-jährige Fahrer führte einen Urintest durch, der positiv auf THC und Kokain verlief.

Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt, stellten die inkriminierten Gegenstände sicher, veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und leiteten Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Straßenverkehrsgesetz ein.

Mit Spiegel kollidiert, Unfall mit Verzug gemeldet

Speyer (ots) – Am Montag 12.12.2022 gegen 15:30 Uhr befuhr eine 41-jährige PKW-Fahrerin die Straße Im Erlich in nördlicher Fahrtrichtung und beschädigte hierbei aufgrund zu geringen Seitenabstands den Außenspiegel eines geparkten PKW. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 100 Euro. Die 41-Jährige hinterließ einen Zettel am geparkten PKW und meldete den Verkehrsunfall erst gegen 21:30 Uhr bei der Polizei. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gemäß § 142 StGB.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Anbringen eines Zettels am gegnerischen Fahrzeug nach Verursachung eines Verkehrsunfalls nicht ausreicht, um den in § 34 StVO gesetzlich verankerten Pflichten von Unfallbeteiligten nachzukommen. Zur Vermeidung der bei Verstößen drohenden strafrechtlichen Konsequenzen rät die Polizei: Verständigen Sie bei jedem Unfall unverzüglich die Polizei, insbesondere wenn andere Unfallbeteiligte nicht persönlich vor Ort sind.