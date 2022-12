Leinenpflicht für Hunde

Böbingen (ots) – Auf öffentlichen Straßen innerhalb bebauter Ortslagen dürfen Hunde nur angeleint geführt werden. Außerhalb bebauter Ortslagen sind sie umgehend und ohne Aufforderung anzuleinen, wenn sich andere Personen nähern. Das ergibt sich aus der aktuellen Gefahrenabwehrverordnung der Verbandsgemeinde Edenkoben.

Zu einem Vorfall kam es am Sonntagmittag im Bereich der Gäuschule, wo 2 Kinder von einem freilaufenden Hund angesprungen und angebellt wurden. Die Eltern hatten daraufhin den Hundehalter aufgefordert, seinen Hund anzuleinen.

Dieser versuchte, seinen Hund abzurufen und weil ihm dies nicht gelang, musste er ihn einfangen. Weil man auf dem Dorf wohnt, muss man mit solchen Situationen immer rechnen, so der uneinsichtige Hundehalter. Die Ermittlungen dauern an. Die VG Edenkoben wurde in Kenntnis gesetzt.

Unfall infolge Straßenglätte

Großfischlingen (ots) – Eine 83-jährige Autofahrerin mit Sommerreifen rutschte um 09.30 Uhr am Mittwoch 14.12.2022, auf der L507 wegen Straßenglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts in einen angrenzenden Weinberg und verursachte Sachschaden.

Die gesamte Schadenshöhe liegt bei 6.000 Euro.

Zu schnell unterwegs

Edenkoben (ots) – Mit mehreren Prellungen kam am Dienstag 13.12.2022 gegen 13 Uhr, ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ins Krankenhaus. Er war unterwegs von Rhodt in Richtung Edenkoben, als er am Ortseingang in einer Rechtskurve vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle verlor und hinstürzte. An seinem Kraftrad entstand Sachschaden.

Einbahnstraße, oder doch nicht!?

Edesheim (ots) – Am Mittwochnachmittag 14.12.2022 führte die Polizei Edenkoben eine Überwachung der Einhaltung der neu eingerichteten Einbahnstraßenregelung in der Straße “Kirchberg” in Edesheim durch.

In gerade mal einer Dreiviertelstunde mussten 10 Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt werden, da sie sich nicht an die vorgegebene Richtung hielten, sondern die Straße entgegen der Einbahnstraßenregelung befuhren. Die Polizei wird in den kommenden Wochen hier einen Kontrollschwerpunkt legen, um der Lage Herr zu werden.