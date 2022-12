Unfallflucht im Tunnel

Mainz-Hechtsheim (ots) – Stockender Verkehr und Unachtsamkeit führten am Dienstag 13.12.2022 zu einem Verkehrsunfall im Hechtsheimer Tunnel. Eine 29-jährige Mainzerin befuhr mit ihrem Toyota die A60 in Richtung Frankfurt, als sie aufgrund des Staus bis zum Stillstand abbremsen musste. Der Fahrer im Auto hinter ihr konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des Toyota auf.

Die 29-Jährige versuchte dem Unfallverursacher zu deuten, dass sie gemeinsam an der nächsten Ausfahrt abfahren sollten, um die Schäden zu betrachten. An der Abfahrt stellte die 29-Jährige jedoch fest, dass der andere Fahrer ihr nicht gefolgt und stattdessen weiter gefahren war. Da das Fahrzeug der 29-Jährigen schmutzig war, zeichnete sich das Kennzeichen des Verursachers auf ihrem Auto ab.

Anhand dessen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsunfall nach Griff in den Fußraum

Jugenheim (ots) – Eine 27-jährige Frau fuhr am Dienstagabend durch die Bahnhofstraße in Jugenheim. Während der Fahrt griff sie nach einer Wasserflasche, die sich im Fußraum auf der Beifahrerseite befand. Hierdurch war die Frau kurze Zeit unaufmerksam und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug.

Durch den Aufprall wurden die Airbags in ihrem Fahrzeug ausgelöst. Die 27-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und im Anschluss an die Unfallaufnahme vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Betrunken Unfall gebaut

Zornheim (ots) – Gegen 15 Uhr kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall in der Nieder-Olmer Straße in Zornheim. Ein 29-Jähriger fuhr einer 46-Jährigen von hinten auf ihr Fahrzeug auf. Als eine Funkstreife der Polizei zur Unfallaufnahme eintraf, konnte bei dem 29-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein Test ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Nach der Unfallaufnahme wurde der 29-Jährige zur Dienststelle gebracht. Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt.