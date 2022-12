Schaufenster beschädigt

Worms (ots) – Am Mittwoch 14.12.2022, wurde im Zeitraum zwischen 02-03:00 Uhr die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Kämmererstraße beschädigt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Worms in Verbindung zu setzen.

Glastür einer Bäckerei beschädigt

Worms (ots) – Im Zeitraum von Dienstag 13.12.2022 um 18:30 Uhr bis Mittwoch 14.12.2022 um 04:30 Uhr, wird die gläserne Eingangstür einer Bäckereifiliale in der Von-Steuben-Straße durch einen Schlag oder den Wurf eines unbekannten Gegenstandes beschädigt. Falls Sie Hinweise zum genannten Fall geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Worms.

Unfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Worms (ots) – Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Unfallflucht kam es in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Kriemhildenstraße. Gegen 01:50 Uhr überfuhr ein zunächst unbekannter Verursacher eine Verkehrsinsel vor dem Kreisverkehr Kriemhildenstraße/Rathenaustraße/Friedrich-Ebert-Straße und beschädigte dabei mehrere Verkehrsschilder.

Anschließend entfernte sich der Fahrer mit seinem PKW unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Anwohner wurde durch einen “Knall” wach und verständigte die Polizei. Mit Hilfe eines an der Unfallstelle verlorenen Kennzeichens konnte ein 46-jähriger Wormser schließlich ermittelt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,40 Promille. Dem 46-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Heckscheibe eines PKW beschädigt

Worms (ots) – Am gestrigen Montag wurde ein in der Emmrich-Joseph-Straße geparkter PKW beschädigt. Eine 34-jährige Wormserin parkte ihr Fahrzeug gegen 10:00 Uhr auf einem angrenzenden Parkplatz und fand bei ihrer Rückkehr gegen 15:00 Uhr die Heckscheibe beschädigt vor. Es ist zu vermuten, dass eine Person einen unbekannten Gegenstand auf die Scheibe warf oder diesen auf die Scheibe schlug.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Kontrollen und Unfälle aufgrund von der Witterung

Alzey (ots) – Am Mittwoch 14.12.20222 führte die Polizei Alzey gegen 07.00 Uhr in Alzey, Kaiserstraße, eine Kontrolle der Kraftfahrzeuge bezüglich der Wintergefahren durch. Hierbei wurde bei Dunkelheit und winterglatten Straßenverhältnissen die Bereifung, die Beleuchtung und die freie Sicht durch alle Scheiben überprüft.

Es konnten 7 PKW einer Kontrolle unterzogen werden. Hier musste lediglich bei einem Verkehrsteilnehmer ein defektes Abblendlicht bemängelt werden. In der Folge wurden 4 witterungsbedingte Verkehrsunfälle von der Polizei aufgenommen.

Um 07.27 Uhr brach einem 19-Jährigen in Bechtheim, Schwanengasse, das Fahrzeugheck aus und es stieß gegen mehrere Häuser. Der PKW war nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Um 07.44 Uhr stieß ein 42-Jähriger in Alzey, Weinheimer Landstraße, mit dem PKW gegen das Heck eines vorausfahrenden PKW. Um 09.40 Uhr kam ein 28-Jähriger in Kettenheim beim Abbiegen in die L445 ins Rutschen und stieß mit dem PKW gegen ein Verkehrsschild.

Um 11.30 Uhr kam ein 18-Jähriger in Alzey-Heimersheim in der Lonsheimer Chaussee mit dem PKW ins Schleudern und stieß gegen die Friedhofsmauer. In allen Fällen kam es zu Sachschäden. Es wurde niemand verletzt.

Unfalle bei Schnee

Rheinhessen/A 61 (ots) – Bislang kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim zu 2 witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Gegen 8 Uhr musste auf der A 61 in Richtung Koblenz etwa in Höhe der Anschlussstelle Alzey der Fahrer eines Hyundai verkehrsbedingt bremsen, kam dabei ins Rutschen und schlug links in die Schutzplanke ein. Der Mann blieb unverletzt. Am PKW, der auf dem standstreifen zum Stehen kam entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Gegen 8:24 Uhr drehte sich auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz ca. 200 Meter vor dem Autobahnkreuz Alzey eine 37-jährige Frau mit ihrem PKW auf der schneebedeckten Fahrbahn und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Den Schaden am PKW schätzt die Polizei auf ca. 2.500 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Mehrere hundert Meter durch den Grünstreifen gefahren

A 63/Albig (ots) – Vermutlich aus Unachtsamkeit kam ein 60-jähriger PKW-Fahrer am 12.12.2022 gegen 9 Uhr in der Gemarkung Albig nach rechts von der A 63 ab. Anschließend fuhr der Mann über mehrere hundert Meter durch Grünstreifen, überfuhr dabei einen Leitpfosten, welcher komplett aus der Betonverankerung herausgerissen wurde.

Der 60-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. An seinem PKW entstand jedoch erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf 10.000 Euro schätzt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Einbruch

Alzey (ots) – In der Zeit zwischen dem 07. und 13. Dezember kam es zu einem Einbruch in Alzey. Unbekannte Täter gelangten in den Garten eines Einfamilienhauses in der Straße An der Gänsewiese und stiegen über eine vor Ort vorgefundenen Leiter auf den rückwärtig zum Anwesen gelegenen Balkon. Dort wurde ein Fenster gewaltsam überwunden und im Anschluss wurden mehrere Räume durchwühlt.

Die Täter entkamen unentdeckt. Es ist gegenwärtig unbekannt, ob Gegenstände aus dem Haus entwendet wurden. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen in Tatortnähe unter 06731/9110.

Einbruch auf Firmengelände

Wallertheim (ots) – In der Zeit von Sonntag 11.12.2022, 13:00 Uhr bis Montag 12.12.2022, 06:00 Uhr gelangten unbekannte Täter in die Büroräume einer Firma in der Wallertheimer Industriestraße. Es wurden mehrere Türen aufgehebelt, Büros nach Diebesgut durchsucht.

Der entstandene Sachschaden wird noch ermittelt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731-9110 in Verbindung zu setzen.