Verletzte Katze sucht ihren Besitzer

Kirn (ots) – Am Dienstag 13.12.2022 gegen 19.01 Uhr wurde die Feuerwehr in Kirn zu einer verletzten Katze auf dem Parkplatz Im Hohen Rech/ Kallenfelser Straße gerufen, die von einem PKW angefahren wurde. Nachdem die Katze geborgen worden ist, wurden Verletzungen festgestellt, die nach tierärztlicher Untersuchung einen Transport in die Tierklinik nach Bretzenheim/Nahe erforderlich machten.

Da die silbergrau gescheckte Katze nicht gechipt ist, ist der Besitzer bisher nicht bekannt. Aufgrund des Zustandes des Tieres dürfte es sich nicht um eine herrenlose Katze handeln. Die Feuerwehr der Stadt Kirn bittet um Hinweise auf den Besitzer bzw. um Meldung des Besitzers selbst. Polizeiinspektion Kirn, Telefon: 06752 1560.

Nach medizinischem Notfall in geparkten PKW gefahren

Hahnenbach (ots) – Am Dienstag 13.12.2022 kam es gegen 14:00 Uhr in Hahnenbach aufgrund eines medizinischen Notfalls zu einem Verkehrsunfall. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen war ein 89-Jähriger aus der VG Kirner Land mit seinem PKW auf der “Neue Straße” aus Richtung Fasanenweg kommend unterwegs, als er plötzlich das Bewusstsein verlor.

Unkontrolliert kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr schließlich auf einen am Fahrbahnrand geparkten PKW auf. Während der Erstversorgung erlangte der Fahrer wieder das Bewusstsein und wurde leichtverletzt zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Die beteiligten Fahrzeuge sind nur leicht beschädigt worden, sodass sie fahrbereit blieben. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-1560 zu melden.

Zahlreiche witterungsbedingte Unfälle durch nicht angepasste Geschwindigkeit bei Schneeglätte

Bad Kreuznach (ots) – Am Mittwoch 14.12.2022 kam es im Bereich der PD Bad Kreuznach zu bislang neun witterungsbedingten Verkehrsunfällen aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte. Hierbei entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von ca. 20000 EUR. Personen kamen nicht zu Schaden.

1.) In der Nahestraße am Ortseingang von Oberstreit aus Fahrtrichtung Waldböckelheim kommend konnte eine 32jährige Pkw-Lenkerin gegen 08:00 Uhr vor der dortigen Verkehrsinsel aufgrund der rutschigen Fahrbahn ihr Fahrzeug nicht mehr bis zum Stillstand abbremsen, und touchierte leicht ein entgegenkommendes Fahrzeug, an welchem ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

2.) Auf der K 94 kam gegen 12:30 Uhr ein 26jähriger Pkw-Lenker von Ippesheim in Fahrtrichtung Biebelsheim fahrend im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab, und überfuhr hierbei einen Leitpfosten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

3.) Gegen 12:22 Uhr verlor ein 25jähriger Pkw-Lenker beim Einfahren in die Felix-Wankel-Straße in Bad Kreuznach die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte einen vorbeifahrenden Pkw. Insgesamt entstand hierbei ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von ca. 3500 EUR.

4.) Gegen 09:00 Uhr kollidierte eine 51jährige Pkw-Lenkerin beim Befahren der Hauptstraße in Tiefenthal aufgrund falscher Einschätzung der schneebedeckten Fahrbahn mit der Schaufel eines entgegenkommenden Schneepflugs, und schleuderte im Anschluss nach links in den Straßengraben. Hierbei entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe am Pkw der Unfallverursacherin.

5.) Gegen 10:00 Uhr verlor eine 18jährige Pkw-Lenkerin vom Schwabenheimer Weg herkommend im Kreisverkehr Charles-de-Gaulle Straße in Bad Kreuznach die Kontrolle über ihr Fahrzeug, und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2200 EUR.

6.) Gegen 09:37 Uhr fuhr ein 28jähriger Pkw-Lenker von der B41 herkommend im Bereich der Abfahrt über die B428 in Fahrtrichtung Innenstadt auf ein verkehrsbedingt vor einer roten Ampel wartendes Gespann auf, wobei insgesamt ca. 2000 EUR Sachschaden entstand.

7.) Gegen 07:50 Uhr touchierte eine 51jährige Pkw-Lenkerin auf der L235 von Duchroth in Richtung Odernheim fahrend die Schutzplanke, wobei lediglich an ihrem Pkw Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR entstand.

8.) Gegen 08:00 Uhr verlor ein 25jähriger Pkw-Lenker beim Befahren der L 400 von Hof Iben herkommend am Ortseingang von Tiefenthal die Kontrolle über sein Fahrzeug, und kollidierte im dortigen Kurvenbereich mit einer Richtungstafel. Hierbei entstand Sachschaden in bis dato noch nicht bekannter Höhe.

9.) Gegen 07:30 Uhr rutschte ein Pkw-Lenker in Feilbingert in der Straße Am Kalkofen auf schneeglatter Fahrbahn gegen ein Verkehrsschild, und verursachte Sachschaden in noch unbekannter Höhe.