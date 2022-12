Kaiserslautern

Wintereinbruch sorgt für Blechschäden

Westpfalz (ots) – Der erste Schnee für diesen Winter hat auf den Straßen in der Westpfalz für ein paar Unfälle gesorgt. Es blieb aber nach den derzeitigen Erkenntnissen (Stand 16 Uhr), im gesamten Bereich bei Blechschäden. Verletzt wurde niemand. Dennoch steht unterm Strich eine Schadenshöhe von insgesamt rund 33.000 Euro.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Kaiserslautern wurden vom frühen Morgen bis zum Nachmittag sechs Unfälle gemeldet, die mit der Witterung in Verbindung gebracht werden konnten. “Nicht angepasste Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn” hieß es beispielsweise bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 sowohl in Rodenbach als auch in Kaiserslautern, wo Fahrzeuge beim Abbiegen gegen ein geparktes Auto oder ein Verkehrszeichen prallten.

Auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet West rutschte ein Pkw beim Wenden gegen ein anderes Fahrzeug. Der Polizeiinspektion 1 wurde aus Mehlingen ein Unfall gemeldet. Hier war ein Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hatte einen Leitpfosten beschädigt.

Ähnliches Szenario im Bereich der PI Lauterecken: Hier geriet ein Pkw auf der Straße nach Desloch in einer Kurve ins Schleudern und prallte gegen einen Leitpfosten. Den höchsten Sachschaden (8.000 Euro) gab’s im Bereich der PI Kusel: Auch hier kam ein Pkw bei Etschberg in einer Kurve von der Fahrbahn ab und krachte in die Schutzplanken.

Auch die Unfallmeldungen aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Pirmasens klingen ähnlich. Die PI Dahn musste zu drei witterungsbedingten Unfällen ausrücken, weil Fahrzeuge auf winterglatten Straßen ins Schleudern gerieten, von der Fahrbahn abkamen und gegen eine Laterne oder in die Schutzplanken prallten. Höchster Schaden: 10.000 Euro.

Auch die PI Waldfischbach-Burgalben nahm einen Winter-Unfall auf der B10 auf. Der Verursacher war ebenfalls witterungsbedingt vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen. |cri

Ladendiebe überführt

Kaiserslautern (ots) – Auf Deo-Spray hatte es ein Ladendieb am Dienstag in der Königstraße abgesehen. Der 30-Jährige wurde gleich in zwei Geschäften beim Stehlen erwischt.

Zunächst fiel er gegen 14.15 Uhr in einem Discounter auf, weil er versucht hatte, mehrere Deo-Sprays an der Kasse vorbeizuschmuggeln. Eine Angestellte bemerkte den Diebstahlversuch und stoppte den Mann. Eine Streife nahm die Anzeige vor Ort auf und klärte den Täter über das weitere Prozedere auf.

Am Abend hatten es Polizeibeamte dann allerdings erneut mit dem 30-Jährigen zu tun. Diesmal war er in einem anderen Supermarkt aufgefallen. Zeugen hatten beobachtet, wie er mehrere Dosen derselben Deo-Marke in seine Jackentasche steckte. An der Kasse legte er zum Bezahlen aber lediglich eine Dose Bier aufs Band. Mitarbeiter verständigten die Polizei.

Um weitere Diebstähle zu verhindern, erteilten die Beamten dem Langfinger für den Rest des Abends einen Platzverweis für die gesamte Königstraße. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Wegen Ladendiebstahls ermittelt die Polizei auch gegen eine Frau aus dem Stadtgebiet. Die 51-Jährige wurde am Dienstagnachmittag in einem Modemarkt in der Fackelstraße als Diebin überführt. Sie hatte offenbar nicht mit den aufmerksamen Augen des Hausdetektivs gerechnet.

Der Sicherheitsmitarbeiter hatte gesehen, wie die Kundin diverse Markenpullover aus der Auslage nahm und damit in einer Umkleidekabine verschwand. Als sie mit leeren Händen wieder herauskam, schöpfte der Detektiv Verdacht und sprach die Frau an.

Wie sich herausstellte, befanden sich die Pullover nun in einer Tragetasche, die die 51-Jährige bereits mit ins Geschäft gebracht hatte. Alle Kleidungsstücke waren beschädigt, weil die Frau die Diebstahlsicherungen herausgerissen hatte.

Darüber hinaus wurden in der Tragetasche noch mehrere originalverpackte Socken sowie ein Haarglätter gefunden. Einen Kaufnachweis konnte die 51-Jährige nicht dafür vorlegen. Die Sachen wurden deshalb vorsorglich sichergestellt. Aus welchem Geschäft sie stammen, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. |cri

Kind mit Auto zusammengestoßen

Kaiserslautern (ots) – Der Schreck war zunächst groß, als am Dienstagnachmittag ein Neunjähriger in der Eisenbahnstraße mit seinem Fahrrad plötzlich vor einem Auto auftauchte. Der Fahrer des Wagens führte sofort eine Vollbremsung durch, dennoch kam es zum Zusammenstoß zwischen dem radelnden Kind und dem Auto.

Der Junge hatte Glück: Er blieb unverletzt. Das Auto fuhr langsam und der Fahrer hatte schnell genug reagiert. Ein Sachschaden entstand nicht. |erf

Wer beschädigte den Rollladen?

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Entersweilerstraße den Rollladen einer Gartenlaube beschädigt. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Täter zwischen Samstagmittag und Dienstagmittag die Schrebergartenanlage betraten. Sie verschafften sich Zutritt zu dem Grundstück mit der Datscha. Dort machten sie sich an dem Gartenhaus zu schaffen.

Ein Einbruch konnte allerdings nicht festgestellt werden. Stattdessen hinterließen die Täter einen Schaden, den die Polizei auf mindestens 200 Euro schätzt. Die Beamten ermitteln und bitten um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Fahrerflucht: Polizei bittet um Hinweise zu einem Lastwagen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines Lastwagens, der am Dienstagabend in der Otterberger Straße einen Unfall verursacht hat. Dort beschädigte der Unbekannte beim Rangieren eine Warnbarke. Ohne sich um den Schaden zu kümmern beziehungsweise seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fuhr der Verantwortliche weg.

An dem Lastwagen waren ausländische Kennzeichen montiert. Die Polizei ermittelt und fragt: Wem ist der Lkw aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Nach Parkrempler weggefahren

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Fahrerflucht in der Mannheimer Straße ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums ist am Montag ein Auto beschädigt worden. Der Unfallverursacher touchierte den Kleinwagen, einen Hyundai Atos, vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Die Unfallzeit dürfte zwischen 14 Uhr und 16 Uhr liegen.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern beziehungsweise seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fuhr der Verantwortliche weg. Die betroffene Fahrzeughalterin meldete sich bei der Polizei und erstattete Anzeige.

Die Beamten ermitteln und fragen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Pkws aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Erneut haben Unbekannte versucht, Autos in einer Tiefgarage in der Schillerstraße aufzubrechen. Die Tiefgarage war schon am Wochenende Ziel von Autoknackern geworden. Jetzt haben sich Diebe in der Nacht zum Montag an weiteren Fahrzeugen zu schaffen gemacht.

Ein 56-jähriger Mann hatte seinen Wagen in der Tiefgarage abgestellt. Als er Montagmorgen gegen 8 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der Kofferraumdeckel verbogen und zerkratzt war. Jemand hatte versucht, das Auto gewaltsam zu öffnen. Der Aufbruchversuch misslang. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

In der Tiefgarage wurde noch ein zweiter Pkw angegangen. Auch hier waren Aufbruchsspuren erkennbar, entwendet wurde nichts.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Betrug mit Gutscheinkarten misslingt

Kaiserslautern (ots) – Eine unbekannte Frau hat am Dienstag versucht, Guthaben-Codes von Gutscheinkarten zu ergaunern. Sie rief bei einem Kiosk an und gab sich als Mitarbeiterin der Firma, die die Gutscheinkarten vertreibt, aus.

Die Unbekannte bat die 60-jährige Angestellte einen Gutschein im Wert von 100 Euro auszudrucken. Als sie den Code vorlesen sollte, schöpfte die Verkäuferin Verdacht. Die 60-Jährige legte auf und erstattete Anzeige bei der Kripo. Ein Schaden ist nicht entstanden. |elz

Kreis Kaiserslautern

Tierhaar-Rasierer auf fremde Rechnung bestellt

Otterberg (ots) – Auf fremde Rechnung bestellte eine mutmaßliche Betrügerin einen Tierhaar-Rasierer im Wert von mehr als 130 Euro. Eine 31-Jährige aus dem Stadtgebiet bemerkte am Dienstag 13.12.2022 dass von ihrem Bankkonto eine Buchung abgegangen war. Bei einem Händler für Tierbedarf soll sie demnach eine Bestellung aufgegeben haben.

Dort besitzt die Frau zwar ein Online-Account, allerdings stammte die Bestellung gar nicht von ihr. Wie sich bei einer Überprüfung herausstellte, war als Lieferadresse die Anschrift einer Frau aus Norddeutschland angegeben. Bislang steht nicht fest, wie die mutmaßliche Betrügerin den Account der 31-Jährigen knackte. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |erf