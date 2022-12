Frankfurt-Sindlingen: Festnahme nach versuchtem Zigarettenautomatendiebstahl

Frankfurt (ots) – (dr) Drei 16-Jährige und ein 20-Jähriger versuchten in der

Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14. Dezember 2022) im Stadtteil Sindlingen

einen Zigarettenautomaten zu stehlen. Allerdings kam ihnen eine Polizeistreife

in die Quere, welche das Quartett nach kurzer Flucht festnehmen konnte.

Die vier Beschuldigten machten sich gegen 1:05 Uhr in der Hugo-Kallenbach-Straße

mit einer Akku-Flex an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Klar, dass dies

nicht lange unbemerkt blieb. Denn gleich mehrere Anwohner nahmen anscheinend den

Krach wahr und riefen die Polizei über den Notruf an. Sofort begaben sich

mehrere Streifen zu der genannten Anschrift. Offenbar aufgeschreckt von einem

Polizeiauto ließen die Langfinger vom Automaten ab und versuchten nun mit einem

bereitgestellten Fahrzeug zu entkommen. Die Flucht dauerte jedoch nur kurz an.

In der Hoechster-Farben-Straße war letztlich Schluss, als eine Streife das

Fahrzeug anhalten konnte. Dabei kam es auch zu einer Kollision, als das

Fluchtfahrzeug gegen einen Polizeiwagen prallte. Glücklicherweise kam es nur zu

einem Blechschaden. Die eingesetzten Beamten ließen bei den Insassen, drei

16-Jährigen und dem 20-jährigen Fahrer, umgehend die Handschellen klicken. Einer

der Diebe hatte sogar im Kofferraum Platz gefunden, was ihn jedoch nicht vor

einer Festnahme bewahrte. Alle vier Festgenommenen mussten auf dem Rücksitz der

Streifenfahrzeuge Platz nehmen und wurden zur Dienststelle verbracht. Eine im

Fußraum des Fluchtautos aufgefundene Flex stellten die Polizisten als

Beweismittel sicher. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen versuchten

Diebstahls wurde eingeleitet.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten das Quartett

mangels Haftgrund wieder auf freien Fuß.

Frankfurt-Stadtgebiet: Festnahme eines Trickdiebs

Frankfurt (ots) – (di) Am Dienstagnachmittag (13. Dezember 2022) konnte ein

Trickdieb festgenommen werden, nachdem er auf frischer Tat ertappt wurde.

Zivilen Polizeibeamten fiel der Mann wegen seines auffälligen Verhaltens auf.

Der 62-Jährige suchte offensichtlich zunächst im Frankfurter Hauptbahnhof nach

Tatgelegenheiten und öffnete in diesem Zuge Rucksäcke mehrerer Passantinnen. Zu

einem vollendeten Diebstahl kam es dabei nicht. Nachdem diese Versuche

scheiterten, begab sich der Tatverdächtige fußläufig über die Innenstadt in das

Frankfurter Nordend. Auf seinem Weg suchte er mehrfach Bäckereien und

Supermärkte auf, ohne jedoch etwas zu kaufen. Sein weiterer Weg führte ihn an

die Konstablerwache, wo er eine Straßenbahn zurück in Richtung Hauptbahnhof

bestieg. Hier legte er schnell den Fokus auf sein späteres Opfer, eine

41-jährige Frau. Während diese telefonierte, entwendete er ihr Portemonnaie aus

deren offener Handtasche, welche sie über die Schulter hängen hatte. Die Tat

verdeckte er mit einem Schal und einem Papierprospekt.

Als der Täter die Straßenbahn an der Haltestelle Münchner Straße verließ, wurde

er festgenommen. Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte auch für

Trickdiebstähle zum Nachteil zweier Juweliergeschäfte in Frankfurt

verantwortlich ist, bei denen jeweils Ringe im Wert von mehreren tausend Euro

gestohlen wurden. Da der Täter über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er

zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums

eingeliefert.

Festnahmen und Durchsuchungen wegen des Verdachts der versuchten Sprengung von Geldautomaten, der Brandstiftung und des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln

Darmstadt/Dieburg/Offenbach (ots) – In einem gemeinsamen Ermittlungskomplex der

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main – Eingreifreserve -, des Hessischen

Landeskriminalamts (HLKA) und des Zollfahndungsamts Frankfurt (ZFA) – Besondere

Aufbauorganisation (BAO) Solis – erfolgten am 13.12.2022 mehrere Festnahmen und

Durchsuchungen wegen des Verdachts des versuchten Herbeiführens einer

Sprengstoffexplosion, des versuchten schweren Bandendiebstahls, der schweren

Brandstiftung und des un-erlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht

geringer Menge.

Die sieben festgenommenen Personen sollen allesamt Angehörige einer

Tätergruppierung aus dem Rhein-Main-Gebiet sein, die sich auf die Sprengung von

Geldautomaten und das Handeltreiben mit Betäubungsmitteln spezialisiert hat. Sie

sind zwischen 22 und 33 Jahre alt und haben die deutsche, marokkanische und

jordanische Staatsangehörigkeit.

Drei Beschuldigten wird vorgeworfen, gemeinsam mit weiteren, bereits

inhaftierten Tatverdächtigen, an den versuchten Sprengungen von Geldautomaten in

Obertshausen und Offenbach am Main am 05.01.2021 sowie in Lauterbach am

25.02.2021 beteiligt gewesen zu sein. Dabei sollen die Beschuldigten jeweils

unterschiedliche Tatbeiträge erbracht haben. Ein 33-jähriger Beschuldigter soll

in erster Linie für die Planung und Koordination der zeitgleich in Obertshausen

und Offenbach am Main durchgeführten Sprengungen zuständig gewesen sein. Ein

23-jähriger Beschuldigter soll mit der Observation und mit der Blockade von

Zufahrtsstraßen betraut gewesen sein, wobei angezündete PKW zum Einsatz kamen.

Eine 28-jährige Beschuldigte soll zwei hochmotorisierte Fahrzeuge, die bei den

Tatausführungen zum Einsatz kamen, und ein Hotelzimmer sowie eine Ferienwohnung,

die zum Auskunftschaften des Tatorts in Lauterbach diente, angemietet haben.

Weitere Mitglieder der Gruppierung wurden wegen ihrer Beteiligung an der

ver-suchten Geldautomatensprengung in Lauterbach bereits durch das Landgericht

Gießen zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt.

Mehreren Beschuldigten derselben mutmaßlich kriminellen Organisation, von denen

vier gestern festgenommen werden konnten, wird zudem vorgeworfen, in den Jahren

2020 und 2021 arbeitsteilig mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge,

insbesondere Kokain, Heroin, Amphetamin, Haschisch und Marihuana, Handel

getrieben zu haben. Dabei sollen zum Teil Betäubungsmittel und Grundstoffe zur

Herstellung von Amphetamin aus dem Ausland eingeführt worden sein. Nach der

Auswertung von Kryptochats sollen die Beschuldigten im Zeitraum eines Jahres

mehrere hundert Kilogramm Betäubungsmittel umgesetzt haben. Davon soll ein

erheblicher Teil durch einzelne Tatverdächtige in Offenbach am Main selbst

her-gestellt worden sein.

Zwei der festgenommenen Personen sollen zudem in der Nacht vom 01.01.2020 auf

den 02.01.2020 einen Brandanschlag auf den Gewerbebetrieb der Familie eines

ehemaligen Angehörigen der mutmaßlich kriminellen Organisation im

Main-Taunus-Kreis verübt haben. Der Tat soll ein Zerwürfnis innerhalb der

Führungsstruktur der Organisation vorausgegangen sein. Im Rahmen der Ausführung

dieser Tat soll ein 20-jähriger Beschuldigter auf Anweisung eines 23-jährigen

Beschuldigten einen zuvor präparierten Molotov-Cocktail durch die Scheibe des im

Erdgeschoss befindlichen Betriebs geworfen haben, wodurch Inventar und Mobiliar

in Brand gerieten. An dem Gebäude, in dessen Obergeschoss sich eine Wohnung

befand, entstand ein Schaden von ca. 50.000 Euro.

Sechs Beschuldigte wurden im Anschluss an ihre Festnahme bereits den

Haftrichtern bei den Amtsgerichten Offenbach am Main und Darmstadt vorgeführt.

Die Untersuchungshaft wurde angeordnet. Die Vorführung des siebten Beschuldigten

vor den Haftrichter wird am heutigen Tag erfolgen.

Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen in Offenbach am Main und im Landkreis

Darmstadt-Dieburg, die begleitend zu den Festnahmen durchgeführt wurden, konnten

Mobiltelefone und Laptops, diverse Unterlagen, Betäubungsmittel (Haschisch),

eine Geldzählmaschine, ein nicht zugelassener Böller sowie 15 Stangen

unversteuerte Zigaretten sichergestellt werden.

An den Maßnahmen waren rund 140 Beamte des HLKA, des ZFA, des Polizeipräsidiums

Südosthessen, der Bereitschaftspolizei sowie Spezialeinsatzkräfte beteiligt.

Weitere Hintergrundinformationen zum Kriminalitätsphänomen Im Jahr 2021 ist die

Anzahl der Geldautomatensprengungen in Hessen gestiegen. Es wurden 56

Geldautomatensprengungen statistisch erfasst, in jedenfalls 27 Fällen konnten

Täter an das Bargeld in den Automaten gelangen. Demgegenüber wurden im Jahr 2020

30 Fälle festgestellt, wobei es in 24 Fällen bei einem Versuch blieb. Die

Sprengungen von Geldautomaten haben in Hessen im Jahr 2021 zu einem Sachschaden

von insgesamt ca. 2,6 Mio. Euro geführt. Die Täter entwendeten aus den

gesprengten Geldautomaten Bargeld in Höhe von über 2,5 Mio. Euro. Im Jahr 2022

ist die Tendenz in Hessen wieder rückläufig. Aktuell kam es in Hessen bislang zu

38 Sprengungen von Geldautomaten.

Informationen zur Eingreifreserve:

Die im April 2000 gegründete Eingreifreserve besteht aus einem Leitenden

Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter, drei Oberstaatsanwälten und sechs

Staatsanwälten. Sie ist eine der drei operativen Abteilungen der

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main.

Die Eingreifreserve unterstützt die landgerichtlichen Staatsanwaltschaften

verfahrensbezogen. Über den Einsatz der Eingreifreserve entscheidet der

Generalstaatsanwalt durch Zuweisung von Ermittlungsverfahren nach § 145 Abs. 1

GVG.

Schwerpunkte der Arbeit der Eingreifreserve sind Verfahren aus folgenden Deliktsbereichen: