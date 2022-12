Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Butzbach: Auto zerkratzt

Die Beifahrerseite und den Kofferraum eines grauen Mazda MX5 beschädigten bislang Unbekannte am Dienstag (13.12.) in der Langgasse. Das Fahrzeug parkte zwischen 10.30 Uhr und 20.50 Uhr in einem Parkhaus, als die, offenbar mit einem spitzen Gegenstand verursachten Kratzer angebracht wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Wölfersheim: Beide Nummernschilder von Audi gestohlen

Die beiden amtlichen Kennzeichen eines grünen Audi entwendeten Diebe zwischen Dienstagnachmittag (13.12.) und Mittwochmorgen (14.12.) im Weidenhof. Als das Fahrzeug vom Besitzer gegen 17.30 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt wurde, befanden sich beide Nummernschilder FB-YN 100 noch daran. Am Mittwoch gegen 7 Uhr bemerkte man den Diebstahl. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Limeshain: Einbrecher kommen durch die ## Terrassentür

In ein Einfamilienhaus in Rommelhausen stiegen zwischen Sonntagabend (11.12.) und Dienstagabend (13.12.) Einbrecher ein. Auf der Gebäuderückseite des Hauses in der Limesstraße hebelten die Täter eine Terrassentür auf und gelangten auf diese Weise in die Wohnung. Sie durchsuchten verschiedene Räume nach Diebesgut. Was sie dabei mitnahmen steht bislang noch nicht genau fest. Sie hinterließen einen Sachschaden an der Tür von etwa 2000 Euro. Die Kripo in Friedberg bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel. 06031/6010.

Limeshain: Wem ist der Diebstahl des Schiffscontainers aufgefallen?

Einen Schiffscontainer entwendeten Diebe zwischen Dienstag (13.12.) gegen 7 Uhr und 11.45 Uhr von einem Gelände in Himbach. Der leere Container im Wert von ca. 4000 Euro muss in dieser Zeit vom Gelände in der Straße „Zum Haarstrauch“ transportiert worden sein. Die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und fragt: Wem ist am Dienstagvormittag jemand auf dem Lagerplatz „Zum Haarstrauch“ aufgefallen? Wer kann Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge geben, die den Container aufluden und abtransportierten?

Butzbach: Beim Vorbeifahren Ford gestreift

Ein bislang Unbekannter streifte zwischen Montag (12.Dezember) 17.00 Uhr und Dienstag (13.Dezember) 12.50 Uhr beim Vorbeifahren in der Limesstraße in Kirch-Göns einen geparkten Ford. Als der Besitzer zu seinem blauen Tourneo Connect zurückkam, war dieser auf der hinteren, linken Seite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach unter Tel. 06033/70430 entgegen.

B455/Rosbach: In Gegenverkehr geraten

Dienstag (13.Dezember) gegen 12.30 Uhr befuhr ein 78-jähriger Mann in einem BMW die Bundesstraße 455 von Friedberg in Richtung Bundesautobahn 5. Offenbar wurde der BMW-Fahrer durch Schnee, der über die Windschutzscheibe wehte, abgelenkt und steuerte sein Fahrzeug in den Gegenverkehr. Ein 65-Jähriger in einem Hyundai versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Glücklicherweise verletzte sich niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel. 06031/6010 entgegen.

Bad Vilbel: Vorfahrt missachtet##

Ein 60-jähriger in einem Fiat befuhr am Dienstag (13.Dezember) gegen 15.20 Uhr die Willi-Brandt-Straße in Dortelweil und beabsichtigte nach links abzubiegen. Offenbar übersah der Fiat-Fahrer dabei den VW einer 39-Jährigen, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel. 06101-54600 entgegen.

Nidda: Beim Abbiegen Pedelec-Fahrer übersehen

Dienstagabend (13.Dezember) gegen 21.00 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit einem Pedelec die Bundesstraße 457 von Bad Salzhausen in Richtung Nidda. Als eine 46-jährige Frau in einem Opel von der Carl-Roemheld-Straße nach links auf die Hindenburgstraße abbiegen wollte, übersah sie offenbar den Pedelec-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich niemand verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.400 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen unter Tel. 06042-96480 entgegen.