Marburg – Einbruch in der Gutenbergstraße – Hoher Schaden

Bei einem Einbruch in ein Geschäft in der Gutenbergstraße erbeuteten der oder die Täter Uhren und Schmuck im Gesamtwert von mehreren 10.000 Euro. Der Einbruch war in der Nacht zum Mittwoch, 14. Dezember, gegen 02.45 Uhr. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch die Haupteingangstür ein. Wer hat zur Tatzeit in der Gutenbergstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Einbruch gescheitert

Die Sicherheitsvorkehrungen einer Eingangstür zeigten Wirkung, der Einbruch in das Geschäft für Heimtierbedarf scheiterte. Die Kripo ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit in der Nacht zum Dienstag, 13. Dezember. Wer hat insbesondere zwischen 19.30 und 09 Uhr rund um das Geschäft in der Bahnhofstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Keine Anzeige – Mutmaßliche gestohlene Fahrräder nicht vermisst

Obwohl die beiden mutmaßlich durch Straftaten erlangten Fahrräder nun bereits über den gesamten Sommer sichergestellt sind, meldete sich bislang kein Besitzer. Die Polizei bittet die Eigentümer, die bisher offenbar noch keine Anzeige erstatteten, sich zu melden. Die Polizei sucht die Eigentümer eines orange abgesetzten hellgrauen 27,5 Zoll „Giant ALUXX SL FLUIDFORM“ Mountainbikes mit kleiner Werkzeugtasche am Sattel und LED-Blinklicht nach vorne sowie eines schwarzen „Morrison“ Mountainbikes dass insbesondere durch die türkisfarbene Absetzung am Lenker auffällt. Wem gehören diese Räder? Wer kennt diese Räder und könnte sie zuordnen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Nicht fahrtauglich

Leicht alkoholisiert und nach der Anzeige des Drogentests unter dem Einfluss von Kokain steuerte ein 57 Jahre alter Mann ein Auto. Die Polizei beendete die Fahrt am Dienstag, 13. Dezember, um 23.10 Uhr, auf dem Erlenring und entließ den Mann nach der Entnahme der Blutprobe.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Rauschenberg – Unfallflucht in der Breslauer Straße – Schaden an der Mauer

Die Breslauer Straße ist derzeit aufgrund einer Baustelle eine Sackgasse. Möglicherweise war dies die Ursache für ein Wendemanöver, bei dem es zur Kollision mit der Folge eines Schadens an der Betonmauer des Anwesens Breslauer Straße 5 kam. Der Unfall passierte vermutlich am Montag, 12. Dezember, zwischen 10.15 und 11 Uhr. Nach ersten Ermittlungen stand in dieser Zeit ein offenbar rückwärts eingefahrener Pritschenwagen auf dem Grundstück der Breslauer Straße 5. Ob dieses Fahrzeug bei dem Einfahren mit der Betonmauer kollidierte steht allerdings nicht fest. Leider ergaben sich keine weiteren Hinweise zu diesem Pritschenwage, Wer hat das Auto zur Unfallzeit noch am Unfallort gesehen? Wer kann den Wagen näher beschreiben? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf – Flucht nach Parkplatzrempler – Grauer Honda Civic beschädigt

Zwischen 15 Uhr am Montag und 05.10 Uhr am Dienstag, 13. Dezember, kam es auf dem Parkplatz des Wohnhauses Beethovenstraße 40 zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei einem unbekannten Fahrmanöver, eventuell bei einem Ein- oder Ausparkmanöver, entstand an einem grauen Honda Civic auf der Fahrerseite ein Schaden in wahrscheinlich vierstelliger Höhe. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin ergaben sich bislang nicht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Biedenkopf – Schild umgefahren

Ein derzeit noch unbekanntes Fahrzeug kollidierte an der Einmündung Am Seewasem Ecke Georg-Kramer-Straße mit dem Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“. Die Unfallzeit muss vor Montag, 12. Dezember, 10.50 Uhr, gewesen sein. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.