Gießen: Ladendieb flüchtet

Alkoholika im Wert von über 100 Euro hat eine männliche Person am Dienstagnachmittag aus einem Lebensmittelmarkt in der Ferniestraße mitgehen lassen. Der Unbekannte hatte die Flaschen in seinen mitgebrachten Rucksack gesteckt und wollte dann einfach an der Kasse vorbeilaufen. Ein Detektiv hatte das mitbekommen und wollte den Ladendieb festhalten. Der Detektiv wurde dann angegriffen. Bei der Auseinandersetzung stürzte der Zeuge; der Dieb konnte mit dem Diebesgut flüchten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Hat sich ein Täter verletzt?

Am Stolzemorgen kam es am Dienstag, zwischen 19.20 und 19.35 Uhr, zu einem Aufbruch eines VW Golf. Offenbar hatten die Täter zunächst versucht, das Dach des Cabrios aufzuschlitzen. Als dies misslang, schlugen die Unbekannten die Seitenscheibe des weißen Autos ein und durchsuchten den Innenraum. Offenbar wurde aber nichts mitgenommen. Sehr wahrscheinlich hat sich ein Täter bei der Tat verletzt. Entsprechende Anhaftungen wurden festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: 42 – Jähriger fällt gleich mehrmals auf

Innerhalb weniger Stunden hat ein 42 – Jähriger in der Nacht zum Mittwoch gleich drei Straftaten begangen. Der deutsche Staatsangehörige hatte gegen 20.15 Uhr ein unverschlossenes Fahrrad in der Straße Unterm Hardtwäldchen entwendet. Der Besitzer hatte das mitbekommen und verfolgte den Dieb. Auf seiner Flucht stieg er von dem Rad und ließ es liegen. Keine 20 Minuten danach versuchte dieselbe Person offenbar den Lagerraum an der Uni in der Straße Weilburger Grenze aufzubrechen. Durch den vorherigen Hinweis des Fahrradbesitzers konnte eine Streife einen 42 – Jährigen wohnsitzlosen Mann in der Nähe festnehmen. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen 01.10 Uhr meldete erneut ein Zeuge, dass eine Person in eine Verkaufsbude am Weihnachtsmarkt am Kirchenplatz einbricht. Auch hier stellte es sich schnell heraus, dass es sich dabei um den kurz zuvor festgenommenen 42 – Jährigen handelt. Er wurde dann ein zweites Mal festgenommen. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Pohlheim: Einbrecher in Dorf-Güll unterwegs

Ein Fenster eines Wohnhauses in der Bergstraße in Dorf-Güll haben Unbekannte zwischen Montagmittag und Dienstagvormittag aufgebrochen. Die Täter hatten dann mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Offenbar fanden die Unbekannten nichts und traten ohne Beute wieder die Flucht an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Hungen: Aufmerksamer Nachbar

Sehr aufmerksam war ein Nachbar eines Wohnhauses in der Hungener Jahnstraße. Offenbar hatten Einbrecher am Dienstag, gegen 20.15 Uhr, ein Fenster eines Einfamilienhauses aufgebrochen und hatten dann mehrere Zimmer nach Wertsachen abgesucht. Ein Nachbar hatte das Ganze mitbekommen und schaute nach. Dabei entdeckte er im Vorgarten des Nachbarn eine fremde Person, die sich hinter einer Hecke versteckte. Als er den Mann ansprach, konnte er zwei Personen weglaufen sehen. Beide Täter sollen zwischen 175 und 180 Zentimeter groß sein und dunkel gekleidet sein. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Ausparken Audi touchiert

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Audi nach einer Unfallflucht von Dienstag (13.Dezember) gegen 14.10 Uhr. Beim Ausparken touchierte ein zunächst Unbekannter auf einem Parkplatz im Schiffenberger Weg einen geparkten weißen Q5 und fuhr anschließend davon. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 26-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/70006-3555 entgegen.

Gießen: Ampel beschädigt

Am Dienstag (13.Dezember) gegen 22.15 Uhr befuhr eine 24-jährige Frau in einem VW die Marburger Straße stadtauswärts. Beim Abbiegen in die Sudetenlandstraße musste die VW-Fahrerin einem Fußgänger ausweichen und stieß gegen eine Ampel. Der Fußgänger entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Beim Vorbeifahren Mercedes gestreift

Ein bislang Unbekannter befuhr zwischen Montag (05.Dezember) 12.30 Uhr und Dienstag (06.Dezember) 9.00 Uhr die Krofdorfer Straße in Richtung Rodheimer Straße. In Höhe der Hausnummer 19 streifte der Unbekannte einen geparkten blauen Mercedes Viano. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Zusammenstoß in der Ludwigstraße

Ein 66-jähriger Mann aus Laubach in einem Ford beabsichtigte aus einer Grundstücksausfahrt in die Ludwigstraße einzubiegen. Dabei übersah der Ford-Fahrer offenbar den Skoda eines 56-jährigen Marburgers und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.200 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

B457/Fernwald: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 58-jähriger Mann aus Gießen in einem Ford befuhr am Dienstag (13.Dezember) gegen 18.45 Uhr die Bundesstraße 457 von Gießen in Richtung Lich. In Höhe der Abfahrt Industriegebiet Ruhberg kam der Ford-Fahrer von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Verkehrsinseln und Schilder und prallte gegen den Jaguar einer 56-Jährigen, die an der Einmündung zur B457 hielt. Die 56-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gießener stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein des 58-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 13.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Hungen: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag (13.Dezember) gegen 17.35 Uhr befuhr eine 58-jährige Frau aus Butzbach in einem Dacia die Moltkestraße und beabsichtigte nach rechts auf die Gießener Straße einzufahren. Dabei übersah die Dacia-Fahrerin den Skoda eines 62-Jährigen, der auf der Gießener Straße in Richtung Kaiserstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Rotlicht nicht beachtet

Ein 58-jähriger Mann aus Lahnau in einem BMW befuhr die Nordanlage in Richtung Westanlage, übersah im Kreuzungsbereich eine rote Ampel und überfuhr diese. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 30-Jährigen, der von der Rodheimer Straße in Richtung Neustadt unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Lich: Fußgänger angefahren

Mittwochmorgen (14.Dezember) gegen 7.00 Uhr befuhr eine 49-jährige Frau in einem Opel die Gießener Straße von der Stadtmitte kommend. Offenbar übersah die Opel-Fahrerin einen 16-jährigen Jugendlichen, der die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 16-Jährige leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Langgöns: Größerer Brand in einem Wohnhaus – Rauchmelder verhindert Schlimmeres

In der Friedrich-Ebert-Straße in Langgöns kam es am Dienstagabend zu einem größeren Wohnhausbrand. Denn Rettungskräften wurde der Brand gegen 21.30 Uhr mitgeteilt. Es stellte sich heraus, dass das Obergeschoss eines Einfamilienhauses in Flammen stand. Beim Eintreffen der Polizei hatten die beiden Bewohnerinnen, eine 66 – Jährige und ihre 87 – jährige Mutter, verlassen. Die 66 – Jährige musste wegen einer Rauchgasvergiftung in ein Gießener Krankenhaus gebracht werden. Ihre Mutter blieb unverletzt. Die 87 – Jährige konnte bei Verwandten unterkommen.

Der Schaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Offenbar brach das Feuer im Obergeschoss des Wohnhauses aus. Dieser Bereich weist die größten Beschädigungen auf. Unklar ist, warum der Brand ausgebrochen ist. Dazu dauern die Ermittlungen noch an.

Erste Befragungen hatten ergeben, dass die bereits schlafende 66 – Jährige durch einen Rauchmelder, der anschlug, geweckt wurde. Dadurch wurde die Hausbewohnerin auf das Feuer aufmerksam und konnte auch ihre Mutter aus dem Haus bringen.