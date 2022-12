Malsfeld-Beiseförth: Unbekannte Täter setzen Toilettenhäuschen in Brand

Malsfeld-Beiseförth

Sachbeschädigung durch Feuer Feststellzeit: 14.12.2022, 04:23 Uhr In den frühen Morgenstunden zündeten unbekannte Täter ein mobiles Toilettenhäuschen auf einem Lagerplatz in der Bahnhofstraße an. Der Brand verursachte einen Sachschaden in Höhe von 600,- Euro. Die Täter begaben sich zu dem Toilettenhäuschen aus Kunststoff und entzündeten dieses auf nicht bekannte Weise. Das Toilettenhäuschen brannte komplett ab, zudem wurde bei dem Brand auch ein naher Videoturm beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Schwalm-Eder-Kreis: Erfolgreicher Kontrolltag bei der Polizeidirektion Schwalm-Eder – Korrektur

In dem Pressebericht bezüglich des Kontrolltags ist die Anzahl der, bei den Kontrollen der Spielotheken, sichergestellten Tabakdosen nicht richtig angegeben. Es wurden nicht 81 Dosen sondern 131 Dosen mit Tabak sichergestellt. Ich bitte dies zu beachten!

Schwalm-Eder-Kreis: Erfolgreicher Kontrolltag bei der Polizeidirektion Schwalm-Eder

Schwalm-Eder-Kreis: Kontrolltag der Polizeidirektion Schwalm-Eder Kontrollzeit: Dienstag, den 13.12.2022, 08:00 – 20:00 Uhr Am heutigen Dienstag führte die Polizei im Schwalm-Eder-Kreis mit Unterstützung von weiteren Spezialisten des Polizeipräsidiums Nordhessen, der Bereitschaftspolizei, des Zolls, des Bundesamts für Güterverkehr und des Amts für Arbeitsschutz umfangreiche Verkehrs- und Personenkontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten durch. Die Verkehrskontrollen fanden an der B 3 in Bad Zwesten und auf einem Tankstellengelände an der A 7, Autobahnausfahrt Homberg statt. Unter anderem wurden Fahrzeuge von der Autobahn heruntergezogen und zur eingerichteten Kontrollstelle begleitet. Hier wurde von den Spezialisten ein besonderes Augenmerk auf getunte Fahrzeuge, Sprinter, den Schwerlastverkehr und Alkohol oder Drogen im Straßenverkehr gelegt. Zudem wurde gezielt nach Verdächtigen für Wohnungseinbrüche gesucht. Im Rahmen der Verkehrskontrollen wurden insgesamt 155 Fahrzeuge und 204 Personen kontrolliert. Hierbei stellten die eingesetzten Spezialisten Verstöße gegen das Personenbeförderungsgesetz, Sozialvorschriften, vorgeschriebene Ladungssicherung und technische Mängel wie z. B. abgefahrenen Reifen an einem Lkw fest. Bei einem kontrollierten Mercedes Vito fehlte die Rücksitzbank, die Mitfahrer saßen stattdessen auf einem Sofa und waren nicht angeschnallt. Es wurden drei Strafverfahren und 27 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Die Personenkontrollen fanden im Rahmen von „Schulumfeldkontrollen“ und Jugendschutzkontrollen in Gaststätten und Spielotheken statt, wobei gezielt auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz geachtet wurde. Im Rahmen der Kontrollen an bekannten Szenetreffpunkten und in der Nähe von Schulen in Fritzlar und Homberg wurden insgesamt 54 Personen kontrolliert. Es wurden zwei Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und acht Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz eingeleitet. Weiterhin blieben mehrere Minderjährige ohne Erlaubnis der Erziehungsberechtigten oder einer Freistellung seitens der Schule dieser fern. Sie wurden im Anschluss den Erziehungsberechtigten oder der Obhut der Schulleitung übergeben. Bei den Jugendschutzkontrollen wurden 63 Personen in den Spielotheken in Schwalmstadt, Melsungen, Guxhagen, Edermünde und Homberg kontrolliert. Hierbei wurde eine Person festgenommen, weil für sie ein Haftbefehl vorlag. Insgesamt 81 Tabakdosen in unterschiedlichen Größen wurden in Spielotheken in Melsungen und Schwalmstadt-Treysa sichergestellt. Straf- und Ordnungswidrikeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Tabakverordnung und die Abgabeordnung wurden eingeleitet. „Die durchgeführten Kontrollen galten nicht nur der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, sondern verfolgten insbesondere auch das Ziel der Vorbeugung und Sensibilisierung für die verschiedenen Themenbereiche“: so Kriminaldirektor Hartmut Konze, Leiter der Polizeidirektion Schwalm-Eder.