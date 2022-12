Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Nach Zeugenhinweis: Strafanzeige wegen Volksverhetzung – Neu-Isenburg

(fg) Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Volksverhetzung kommt auf einen 59 Jahre alten Anwohner aus der Schützenstraße zu. Dieser hatte am Dienstagnachmittag, kurz nach 17 Uhr, mehrfach rassistische Äußerungen von seinem Balkon in Richtung Straße gerufen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die eine entsprechende Strafanzeige fertigte. Die weiterführenden Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Ladendiebe entkommen aus Elektromarkt – Dietzenbach

(kb) Aus dem Rathaus-Center entkamen am Dienstagabend, gegen 18.20 Uhr, zwei vermeintliche Diebe. Der Ladendetektiv beobachtete das Einstecken von Elektroartikeln in zurzeit noch unbekanntem Warenwert und sprach die beiden Männer an. Vermutlich, um nicht festgehalten zu werden, trat einer der beiden in Richtung des Detektives. Daraufhin flüchteten sie unerkannt in Richtung Werner-Hilpert-Straße. Die beiden mutmaßlichen Täter waren Mitte bis Ende 20 Jahre alt. Einer der beiden hatte blonde, etwas längere Haare und ein Tattoo an der Hand. Bekleidet war er mit einer roten Jacke und roten Schuhen. Sein Begleiter hatte dunkle Haare und trug eine dunkelblaue Jacke. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 8370.

Bereich Main-Kinzig

Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Anruf von „Falschen Polizeibeamten“ fest – Hanau

(jm) Polizeibeamten nahmen am Dienstagnachmittag einen mutmaßlichen Trickbetrüger, der versucht hatte, einem Senior aus der Gottfried-Keller-Straße unter anderem Schmuck abzuluchsen, vorläufig fest. Vorausgegangen war ein Anruf, bei dem sich ein Mann als falscher Polizeibeamter ausgab. Er schwindelte dem Rentner vor, dass es zu Einbrüchen in der Gegend gekommen war und nun seine Wertgegenstände in Gefahr seien. Diese müssten von einem Prüfer gesichtet und in Sicherheit gebracht werden. Kurz darauf klingelte es an der Tür und der Mann erhielt Besuch von dem angeblichen „Gutachter“. Der Rentner wurde jedoch misstrauisch und forderte den „Prüfer“ auf, seinen Ausweis zu zeigen. Daraufhin flüchtete die Person ohne Beute aus dem Haus. Im Rahmen der Fahndung nahmen die Beamten einen 17-Jährigen aus dem Odenwaldkreis vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

12-jährige Fußgängerin leicht verletzt – Maintal/Bischofsheim

(jm) Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Schäfergasse ist ein 12 Jahre altes Mädchen leicht verletzt worden. Kurz nach 7 Uhr war eine 65-jährige Toyota-Fahrerin vom Fechenheimer Weg kommend auf der Schäfergasse unterwegs. Dabei kam es in Höhe der Hausnummer 27 zum Zusammenstoß mit der 12-jährigen Schülerin, die den dortigen Fußgängerüberweg querte. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Mädchen dabei leicht an ihren Knien verletzt. Am Toyota entstand kein Sachschaden.

Unfallflucht auf Parkplatz – Gelnhausen

(jm) Nach einer Unfallflucht am Montagnachmittag auf einem Parkplatz in der Hailerer Straße sucht die Polizei den Verursacher sowie Zeugen. In der Zeit zwischen 14.35 und 15.25 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten weißen Mazda CX-5 und fuhr anschließend davon. An dem Mazda entstand dabei Sachschaden von schätzungsweise 2.500 Euro an der rechten hinteren Fahrzeugseite. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein weißer Transporter als mögliches Verursacherfahrzeug in Betracht kommen. Gesucht sind nun Zeugen, die Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0 geben können.