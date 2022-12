Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Mountainbiker rastet aus und schlägt zu, Oberursel (Taunus), Oberhöchstadter Straße, Dienstag, 13.12.2022, 18:25 Uhr

(jn)Ein 47-jähriger Mann aus Kelkheim ist am Dienstagabend von einem Mann zusammengeschlagen worden, der zuvor mit seinem Mountainbike auf dem Gehweg unterwegs war. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Geschädigte sei um 18:25 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Oberhöchstadter Straße unterwegs gewesen, als er beim Vorbeifahren von einem unbekannten Radfahrer berührt wurde. Dieser sei wutentbrannt abgestiegen und auf den 47 Jahre alten Fußgänger zugelaufen. Dabei wurde der 47-Jährige, seinen eigenen Angaben folgend, zunächst mehrfach ins Gesicht geschlagen und später auch am Boden liegend gegen den Kopf getreten. Hiernach stieg der etwa 20 bis 25 Jahre alte Radler auf sein Mountainbike und fuhr in Richtung der Straße Weingärtenumgehung davon. Er beschrieb den Schläger als knapp 1,80 Meter groß und muskulös. Zudem hätte der dunkelhaarige Mann mit Drei-Tage-Bart einen schwarz-weiß-karierten Rucksack auf.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung des Täters führen können. Diese werden unter der Telefonnummer 06172 / 120 – 0 erbeten.

Hochwertige Kabel gestohlen,

Kronberg im Taunus, Frankfurter Straße, Montag, 12.12.2022, 19:00 Uhr bis Dienstag, 13.12.2022, 07:20 Uhr

(jn)Kabel im Wert von etwa 15.000 Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag in Kronberg entwendet. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich die Kabeldiebe zwischen 19:00 Uhr und 07:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gelände des Umspannwerkes in der Frankfurter Straße, indem sie einen Teil des Metallzauns herauslösten. Im Anschluss wurde etwa ein Dutzend, etwa 15 Meter lange Kabel gestohlen, welche auf dem Gelände gelagert wurden. Die Täter verluden ihre Beute in ein Kfz, flüchteten unerkannt vom Tatort und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 – 0.

Hochwertiges Pedelec gestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Stettiner Straße, Donnerstag, 08.12.2022, 17:00 Uhr bis Dienstag, 13.12.2022, 10:00 Uhr

(jn)Aus einer Garage in der Stettiner Straße in Bad Homburg haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen ein Pedelec im Wert von ca. 4.000 Euro gestohlen. Im Tatzeitraum zwischen Donnerstagabend und Dienstagvormittag betraten die Täter die Garage und entwendeten das mit einem Schloss gesicherte, matt schwarze Zweirad des Herstellers „KTM“.

Hinweise zu dem Pedelec oder der Tat nimmt die Ermittlungsgruppe der Bad Homburger Polizei unter der Telefonnummer 06172 / 120 – 0 entgegen.

Fahrzeugführer betrunken und berauscht unterwegs, Oberursel und Steinbach, Dienstag, 13.12.2022

(fh)Im Laufe des Dienstags wurden drei Fahrzeugführer in Oberursel und Steinbach von der Polizei aus dem Verkehr gezogen, die allesamt betrunken oder berauscht unterwegs waren. Gegen 15:40 Uhr meldete ein Zeuge bei der Polizei ein verdächtiges und mit deutlichen Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug, das auf der L3004 zwischen Oberursel und Schmitten unterwegs sei. Einer Streife der Polizeistation Oberursel gelang es daraufhin, den Pkw, einen schwarzen Skoda Octavia, samt 36 Jahre altem Fahrer anzutreffen und zu kontrollieren. Ein vorläufiger Atemalkoholtest gab Aufschluss über den Grund der auffälligen Fahrweise. Dieser zeigte einen Wert von über vier Promille. Neben einer Blutentnahme, hatte dies auch die vorläufige Sicherstellung des Führerscheins zur Folge.

Personen, die am Dienstagnachmittag auf der besagten Strecke die Fahrt des Skoda beobachtet haben oder gar von der Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06171) 6240 – 0 mit der Polizeistation Oberursel in Verbindung zu setzen.

Auch einem 70 Jahre alten Mann aus dem Main-Taunus-Kreis ereilte ein ähnliches Schicksal. Der Fahrer eines 3er BMW wurde beim Befahren der Weißkircher Straße in Oberursel angehalten und kontrolliert. Der vorläufige Alkoholtest des 70-Jährigen zeigte einen Wert von knapp 1,5 Promille. Auch seinen Führerschein musste der Mann nach einer Blutentnahme abgeben. Am Abend fiel den Beamten der nächste Verkehrsteilnehmer auf. Diesmal ein 41 Jahre alter Frankfurter, der auf einem E-Roller durch die Steinbacher Bahnstraße fuhr. Bei dem Frankfurter ergaben sich Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Test bestätigte daraufhin die Vermutung. Eine Durchsuchung des Mannes brachte weitere Drogen zu Tage. Weiterhin lag kein gültiger Versicherungsschutz für den Roller vor. Auch der 41-Jährige muss sich nun in Ermittlungsverfahren verantworten.

Beim Überqueren eines Zebrastreifens von Auto erfasst, Oberursel, Stierstadt, Weißkirchener Straße, 13.12.2022, 08.15 Uhr

(pl)Am Dienstagmorgen wurden eine 49-jährige Frau und deren 9-jährige Tochter in Stierstadt beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Auto erfasst und verletzt. Ein 81-jähriger Autofahrer war gegen 08.15 Uhr mit seinem Mercedes vom Zimmersmühlenweg kommend auf der Weißkirchner Straße unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit den beiden Fußgängerinnen kam, welche an einem Fußgängerüberweg die Straße überquerten. Das 9-jährige Mädchen wurde bei dem Unfall schwer und ihre Mutter leicht verletzt. Beide mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, Usingen, Bundesstraße 275, 14.12.2022, 07.40 Uhr

(pl)Auf der B 275 bei Usingen kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 24-jähriger Autofahrer war gegen 07.40 Uhr von Usingen kommend mit seinem Opel Astra auf der Bundesstraße in Richtung Langenhain-Ziegenberg unterwegs, als er nach einer Linkskurve in den Gegenverkehr geriet und mit dem Opel Mokka einer entgegenkommenden 59-jährigen Autofahrerin zusammenstieß. Der nachfolgende Fahrer eines Skoda Fabia konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen den verunfallten Opel Mokka. Die 59-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Hund beschädigt Auto,

Friedrichsdorf-Seulberg, Gonzenheimer Landstraße, Dienstag, 13.12.2022, 17:00 Uhr

(wie)Am Dienstagnachmittag wurde bei Seulberg ein Auto von einem freilaufenden Hund beschädigt, die Hundehalterin entfernte sich mit dem Tier unerlaubt von der Unfallstelle. Ein 44-Jähriger befuhr mit einem BMW die Gonzenheimer Landstraße, als plötzlich ein freilaufender Hund die Straße überquerte und es zum Zusammenstoß mit diesem kam. Die Hundehalterin lief dem Tier hinterher und fing es wieder ein. Anschließend verließ sie mit dem offensichtlich unverletzten Vierbeiner die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 2.000 EUR zu kümmern. Die Polizei ermittelt und bittet die Hundehalterin sowie Zeugen, die die Hundehalterin benennen können, sich unter der Rufnummer 06172/ 120-0 zu melden.

Audi beschädigt und weitergefahren,

Oberursel (Taunus), Rathausplatz, Dienstag, 13.12.2022, 15:00 Uhr bis 16:20 Uhr

(jn)Bei einer Unfallflucht in Oberursel ist am Dienstagnachmittag ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro an einem Audi entstanden. Das graue Fahrzeug parkte zwischen 15:00 Uhr und 16:20 Uhr auf dem Parkplatz des Rathauses, als ein weiteres Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken die rechte Fahrzeugseite beschädigte. Ohne Interesse an einer Schadensregulierung gezeigt zu haben, setzte der Autofahrer oder die Autofahrerin die Fahrt fort.

Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht werden vom Regionalen Verkehrsdienst unter der Rufnummer 06171 / 6240 – 0 entgegengenommen.

Unfallflucht im Parkhaus,

Bad Homburg, Schöne Aussicht, Dienstag, 13.12.2022, 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr

(wie)In Bad Homburg wurde am Dienstagmittag ein Fahrzeug bei einem Unfall in einem Parkhaus beschädigt, der Unfallverursacher floh. Ein 68-Jähriger hatte einen blauen Kia im Parkhaus eines großen Kaufhauses in der Straße „Schöne Aussicht“ in der dritten Etage abgestellt. Als er nach dem Einkaufen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken den Kia hinten links beschädigt hatte. Da sich weder im Kaufhaus noch bei der Polizei ein Verursacher gemeldet hat, ermittelt die Polizei wegen einer Unfallflucht und bittet unter der Rufnummer 06172/ 120-0 um Hinweise. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2.000 EUR.