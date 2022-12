Main-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Einfamilienhaus,

Kriftel, An der Landwehr, Dienstag, 13.12.2022, 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(jn)Am Dienstagabend kam es in Kriftel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen wurde. Ersten Erkenntnissen nach machten sich die Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner zu Nutze und hebelten zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr eine Zugangstür des Wohnhauses auf. Nach einer Durchsuchung der Wohnräume flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort in der Straße „An der Landwehr“ mit ihrer Beute im Wert von circa 4.000 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro an der aufgebrochenen Tür.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Heckscheibe eingeschlagen,

Hattersheim am Main, Südring, Dienstag, 13.12.2022, 15:15 Uhr bis 16:00 Uhr

(jn)Innerhalb kurzer Zeit haben unbekannte Täter am Dienstagnachmittag in Hattersheim die Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen. Der weiße Peugeot parkte zwischen 15:15 Uhr und 16:00 Uhr im Südring, als sich die Tat ereignete. Dabei näherten sich die Unbekannten dem Fahrzeug und verursachten einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die Hofheimer Polizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

VW mutwillig zerkratzt,

Eschborn, Oberurseler Straße, Samstag, 10.12.2022, 18:00 Uhr bis Dienstag, 13.12.2022, 13:00 Uhr

(jn)Einen großflächigen Kratzer, dessen Reparatur sich auf mehrere Tausend Euro belaufen dürfte, haben Unbekannte an einem in Eschborn geparkten VW hinterlassen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstagabend, 18:00 Uhr und Dienstagmittag, 13:00 Uhr in der Oberurseler Straße auf Höhe der Kleingärten. Im Rahmen der Tat wurde die Beifahrerseite des VW Polo über die gesamte Länge zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0 entgegen.

Radfahrer flüchtet nach Unfall,

Bad Soden am Taunus, Sperberstraße, Dienstag, 13.12.2022, 15:00 Uhr

(jn)Ein bisher unbekannter Fahrradfahrer ist am Dienstagnachmittag geflüchtet, nachdem er an einem Verkehrsunfall in Bad Soden beteiligt war. An einem Mercedes entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe ca. 7.000 Euro. Gegen 15:00 Uhr wartete ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer aus Bad Soden in der Sperberstraße, um einem vorfahrtsberechtigtem Pkw die Vorfahrt zu gewähren, der auf dem Amselweg unterwegs war. Kurz darauf kollidierte der unbekannte Radler, der ebenfalls den Amselweg befuhr, mit der Beifahrerseite des Mercedes. Nach dem Zusammenstoß gab es einen kurzen Wortwechsel zwischen dem 49-Jährigen und dem etwa 17 bis 20 Jahre alten Fahrradfahrer, der jedoch kurzerhand wieder auf sein Fahrrad stieg und wegfuhr. Er soll schlank und etwa 1,85 Meter groß gewesen sein sowie eine dunkle „Bommelmütze“ getragen haben.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus sucht nun nach Zeugen des Vorfalles und bittet diese ebenso wie den gesuchten Radfahrer, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.