Wiesbaden: Die Polizei-News

Ereignisrekonstruktion nach tödlichem Verkehrsunfall findet aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht statt

Wiesbaden (ots) – (pl)Die für heute Abend (14.12.2022) geplante

Ereignisrekonstruktion im Rahmen der Ermittlungen wegen Mordes nach einem

tödlichen Verkehrsunfall findet aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht statt.

Für die Nachstellung sind vergleichbare Bedingen wie zum Unfallzeitpunkt

erforderlich, welche durch den aktuellen Schneefall nicht gegeben sind. Der

Gustav-Stresemann-Ring ist demnach heute Abend nicht gesperrt und kann normal

befahren werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden, Kranzplatz, Dienstag, 13.12.2022, 18:30 Uhr,

(thi) Ein 51-jähriger Wiesbadener wurde am Dienstagabend auf dem Kranzplatz von

einem unbekannten Täter mit Pfefferspray besprüht. Gegen 18:30 Uhr sei der

51-Jährige mit einer Gruppe Jugendlicher auf dem Kranzplatz in Streit geraten.

Plötzlich wäre der Wiesbadener aus der Gruppe heraus von einem Unbekannten ohne

Vorwarnung mit Pfefferspray besprüht und im Gesicht getroffen worden. Die

Personengruppe sei daraufhin in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Täter soll

1,85 Meter groß, circa 18 bis 20 Jahre alt und von schlanker Statur sein.

Bekleidet wäre er mit einer roten Daunenjacke, einer dunkelblauen Kapuze, einer

hellblauen Jeans und schwarzen Schuhen gewesen. Das Haus des Jugendrechts hat

die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 –

0 entgegen.

Diebstahl aus Kiosk,

Wiesbaden, Albert-Schweitzer-Allee, Montag, 12.12.2022, 19:00 Uhr bis Dienstag,

13.12.2022, 07:00 Uhr,

(thi) Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen kam es zu einem Einbruch in

einen Kiosk in der Albert-Schweitzer-Allee, wobei Bargeld und Zigaretten

entwendet wurden.

Von Montag, 19:00 Uhr bis Dienstag, 07:00 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in

einen Kiosk in der Albert-Schweitzer-Alle ein. Die Einbrecher entwendeten aus

dem Kiosk sämtliche Zigaretten, mehrere technische Einrichtungen und Bargeld.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Falsche Handwerker,

Wiesbaden, Friedenstraße, Dienstag, 13.12.2022, 15:00 Uhr,

(thi) Am Dienstagnachmittag war in Wiesbaden ein Trickdieb unterwegs, der aus

der Wohnung einer Seniorin in der Friedenstraße Schmuck und Bargeld gestohlen

hat.

Gegen 15:00 Uhr soll der Täter an der Wohnungstür der Wiesbadenerin geklingelt

und sich als Handwerker ausgegeben haben. Der Unbekannte habe angegeben, einen

Wasserschaden reparieren zu müssen. Die Frau ließ den falschen Handwerker in die

Wohnung und musste wenig später, nachdem der Unbekannte wieder verschwunden war,

feststellen, dass Wertgegenstände fehlten. Der Täter sei 1,80 Meter groß, etwa

50 Jahre alt gewesen und habe dunkle, kurze Haare und einen dunklen Vollbart. Er

soll blaue Berufskleidung, eine Warnweste und weiße Handschuhe getragen haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 / 345 – 0 entgegen.

Betrügerische Textnachrichten verschickt, Wiesbaden, Sonntag, 11.12.2022,

19:00 Uhr bis Montag, 12.12.2022, 10:00 Uhr,

(thi) Mittels betrügerischen Textnachrichten wurde zwischen Sonntag und Montag

eine 64-Jährige Frau aus Wiesbaden um ihr Bargeld betrogen. Die Geschädigte

erhielt auf ihr Handy SMS-Nachrichten einer unbekannten Nummer. In den

Textnachrichten gaben sich die Täter als nahestehendes Familienmitglied aus.

Anschließend täuschten die Betrüger vor, dass sie dringend Rechnungen begleichen

müssen und brachten die Frau dazu, eine Geldüberweisung zu tätigen. Erst im

Nachgang fiel der Schwindel auf und die Polizei wurde in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese

Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer

Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an

unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um

Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben

Sie kein Geld an fremde Personen.

Hochwertiges Fahrrad gestohlen,

Wiesbaden, Weilstraße, Montag, 12.12.2022, 20:00 Uhr bis Dienstag, 13.12.2022,

08:00 Uhr

(thi) In der Nacht auf Dienstag haben Fahrraddiebe in der Weilstraße

zugeschlagen.

Die Unbekannten gelangten zwischen Montag, 20:00 Uhr und Dienstag, 08:00 Uhr auf

unbekannte Weise in einen Hinterhof der Weilstraße. Aus dem Hinterhof

entwendeten die Diebe ein hochwertiges Fahrrad der Marke „Cube“ im Wert von

4.000 Euro und traten hiermit unbemerkt die Flucht an.

Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der

Rufnummer 0611 / 345 – 2440 Hinweise entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher nehmen Schmuck an sich, Kiedrich,

Marktstraße, Dienstag, 13.12.2022, 16:30 Uhr bis 19:45 Uhr

(fh)In Kiedrich haben Einbrecher am frühen Dienstagabend mehrere Wertgegenstände

entwendet. Nach bisherigem Kenntnisstand begaben sich die Täter zwischen 16:30

Uhr und 19:45 Uhr zu einem Reihenhaus in der Marktstraße und brachen eine

rückseitige Terrassentür auf. Nachdem sie sich so eine Einstiegsstelle

verschaffen hatten, betraten und durchsuchten die Unbekannten sämtliche Räume.

Letztlich stahlen sie Schmuck, Bargeld und Uhren und flüchteten unerkannt.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Einbruch in Niedernhausen, Niedernhausen, Fichtenstraße, festgestellt:

13.12.2022, 23:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen sind Einbrecher in eine Wohnung in Niedernhausen

eingestiegen. Zwischen Donnerstag, dem 08.12.2022 und Dienstag, dem 13.12.2022

nutzten die Täter die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner in der

Fichtenstraße aus und brachen bei ihnen ein. Am Dienstagabend entdeckten die

Geschädigten bei ihrer Rückkehr ein gewaltsam geöffnetes Fenster und

informierten umgehend die Polizei. Wie sich zeigte, hatten die Täter die Wohnung

durch das geöffnete Fenster betreten und Schmuck im Wert von mehreren Hundert

Euro gestohlen. Im Anschluss hatten sie mit ihrer Beute unbemerkt die Flucht

ergriffen.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Betrüger scheitert mit Schockanruf, Rüdesheim am Rhein, Eibingen, Montag,

12.12.2022, 12:30 Uhr

(fh)Am Montag konnte in Rüdesheim ein Betrugsversuch mittels „Schockanruf“

verhindert und ein Schaden abgewehrt werden. Bei der genannten Masche wird den

Angerufenen zum Beispiel vorgegaukelt, eine Angehörige oder ein Angehöriger habe

einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem jemand zu Tode gekommen sei

und müsse aufgrund dessen nun in Untersuchungshaft. Dies könne lediglich durch

die Zahlung einer hohen Kaution abgewendet werden. So gelingt es den Tätern

regelmäßig, die Angerufenen zur Übergabe der angeblichen Kaution zu bringen.

Einen solchen Anruf erhielt auch die Dame aus Rüdesheim-Eibingen.

Glücklicherweise kam es zu keiner Geldzahlung.

Die Polizei rät:

Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der

Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie

unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Nutzen Sie dafür nicht die

Rückruftaste.

Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste. Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft

und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse.

finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte

Personen!

Personen! Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie

über den Notruf 110 die Polizei!

über den Notruf 110 die Polizei! Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von

einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig.

einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig. Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie

die Tat unbedingt bei der Polizei an.

die Tat unbedingt bei der Polizei an. Falls Sie schon einmal Opfer eines Telefonbetruges (z.B.

Enkeltrick, Gewinnversprechen, Falsche Polizeibeamte) geworden sind,

haben die Täter Ihre Rufnummer höchstwahrscheinlich für weitere

Betrugsversuche gespeichert. Bekommen Sie häufig entsprechende

Anrufe, rät die Polizei: Ändern Sie Ihre Rufnummer und verzichten Sie

auf einen Telefonbucheintrag!

Enkeltrick, Gewinnversprechen, Falsche Polizeibeamte) geworden sind, haben die Täter Ihre Rufnummer höchstwahrscheinlich für weitere Betrugsversuche gespeichert. Bekommen Sie häufig entsprechende Anrufe, rät die Polizei: Ändern Sie Ihre Rufnummer und verzichten Sie auf einen Telefonbucheintrag! Jüngeren Menschen empfehlen wir, sich mit ihren Eltern und

Großeltern über diese perfiden Taten auszutauschen und damit für die

notwendige Sensibilität zu sorgen. In jedem Fall können Sie sich

sicher sein, dass die Polizei am Telefon niemals Ihre Vermögenswerte

erfragen oder Geld bei Ihnen Zuhause abholen wird.

Verletzte bei Frontalzusammenstoß, L 3031, Hünstetten-Ketternschwalbach,

Aarbergen-Panrod, Mittwoch, 14.12.2022, 08:15 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen kam es auf der Landesstraße 3031 zwischen Panrod und

Ketternschwalbach zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem sich

zwei Personen verletzten. Gegen 08:15 Uhr befuhr ein 47 Jahre alter Mann aus

Aarbergen mit seinem Mitsubishi Colt die L 3031 vom Panrod nach

Ketternschwalbach. In einer langgezogenen Rechtskurve kam das Fahrzeug bei noch

trockener Fahrbahn und aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrspur und

stieß dabei mit einem Toyota Yaris einer entgegenkommenden 26-Jährigen zusammen.

Beide mussten verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Während der

Unfall- und Abschleppmaßnahmen musste die Landesstraße im besagten Bereich

gesperrt werden. Der Gesamtschaden, in den auch eine beschädigte Leitplanke

einfließet, wird mit etwa 13.500 Euro beziffert.