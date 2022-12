Neustadt: Stadtrat beschließt neues Erscheinungsbild der Stadt Neustadt an der Weinstraße

Neustadt an der Weinstraße – Die Mitglieder des Stadtrates haben der Einführung des neuen Corporate Identity / Corporate Design ab Januar 2023 einstimmig zugestimmt. Im Rahmen der Stadtratssitzung wurde die empfohlene Designvariante seitens der beauftragten Agentur den Anwesenden vorgestellt.

Ziel des Prozesses war und ist es, das Profil der Stadt Neustadt an der Weinstraße und seiner neun Weindörfer zu schärfen und die Marke „Neustadt an der Weinstraße“ authentisch und erlebbar zu gestalten. Gemeinsam mit der Agentur bfw tailormade communication GmbH, unterstützt durch die Strategieberatung Marken von Morgen hat sich das Stadtmarketing mit der Thematik „Entwicklung Corporate Identity / Corporate Design“ beschäftigt. Unterstützt wurde und wird der Prozess durch eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern aller Fraktionen, dem Stadtvorstand sowie aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung und der Tochtergesellschaften.

Die Ausarbeitung des Markenkerns wurde an Hand bereits vorhandener Analysen, Strategien und Konzepte und unter Berücksichtigung aktueller Befragungen vollzogen. Zwei Designvarianten wurden seitens der Agentur bfw tailormade communication GmbH entwickelt.

Die Marktforschung erfolgte in Form eines sogenannten Logo-Pretests. Dazu hat die Agentur „Publik. Agentur für Kommunikation GmbH“ in der Zeit vom 18. bis 29. November 2022 eine Umfrage durchgeführt, welche anschließend mithilfe statistischer Verfahren ausgewertet wurde.

Neben Adressen aus dem touristischen Bereich war die Beteiligung an der Befragung von Probanden aus Neustadt an der Weinstraße (Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmerinnen und Unternehmer) und seinen neun Weindörfern maßgeblich für ein fundiertes Studienergebnis und damit letztlich für die Entscheidung des neuen Erscheinungsbildes. Es handelte sich um einen klassischen Wirkungstest, an dessen Ende – frei von persönlichem Geschmack – klar abzulesen war, welches der Logos stärker auf die in der Markenpositionierung definierten Werte einzahlt.

Nach der Zustimmung des Stadtrates wird nun ein Markenhandbuch erstellt und der Rollout-Prozess durch die Abteilung Stadtmarketing angestoßen und begleitet. Offiziell wird das neue Erscheinungsbild am Neujahrempfang der Stadt Neustadt an der Weinstraße am 13. Januar 2023 im Saalbau vorgestellt.