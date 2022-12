Scheibe nicht freigekratzt und Unfall verursacht – Strafverfahren eingeleitet

Mannheim (ots) – Am Dienstag 13.12.2022 gegen 11 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem Hyundai von einem Supermarktparkplatz auf die Gartenstraße. Seine Frontscheibe hatte der Autofahrer vor Fahrtantritt nur zur Hälfte vom Eis befreit und übersah dadurch eine von rechts kommende Radfahrerin, welche gerade dabei war, auf den Parkplatz aufzufahren.

Durch die Kollision mit dem PKW stürzte die Frau vom Fahrrad und verletzte sich leicht. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro. Da nach derzeitigem Ermittlungsstand der Unfall bei freier Sicht durch die Windschutzscheibe vermeidbar gewesen wäre, wurde gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Räder aus Autohandel entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen 8 Uhr, montieren bisher unbekannte Täter von insgesamt fünf Gebrauchtfahrzeugen die Räder ab und entwendeten diese. Nach bisherigem Kenntnisstand überkletterten die Unbekannten den zwei Meter hohen Zaun und gelangten so auf das Betriebsgelände in der Trierer Straße des Autohauses.

Dort bockte die Täterschaft die Fahrzeuge auf und schraubte an allen Fahrzeugen die gesamte Bereifung mitsamt Felgen ab. Der Gesamtschaden liegt bei 50.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 entgegen.

Einbrüche in drei Kindergärten und einen PKW

Mannheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 13.12.2022 zwischen 18-07 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in insgesamt vier Kindergärten in den Stadtteilen Seckenheim und Friedrichsfeld ein. Außerdem wurde ein PKW auf einem Parkplatz aufgebrochen.

In der Zähringer Straße in Seckenheim schlugen die Unbekannten eine Scheibe zu den Büroräumlichkeiten der Einrichtung ein, durchwühlten mehrere Schränke und beschädigten diverse Gegenstände. Entwendet wurde Bargeld in Höhe von 300 Euro. Ebenfalls in Seckenheim, am Sandhang, gelangten unbekannte Täterinnen und/oder Täter durch Einschlagen einer Scheibe in die Räumlichkeiten des Kindergartens und stahlen dort einen Stoffbeutel mit 120 Euro Bargeld. In der Freiburger Straße in Seckenheim gelangte die Täterschaft auch durch Einschlagen einer Scheibe in die Büroräume und stahl dort ein Notebook. Darüber hinaus wurden mehrere Einrichtungsgegenstände mit Farbe beschmiert.

Zwischen 22 und 9 Uhr beschädigten Unbekannte die Seitenscheibe eines Mercedes auf dem Parkplatz eines Kinderhorts und durchwühlten diesen. Hier wurde jedoch nichts entwendet.

In Friedrichsfeld in der Neudorfstraße dagegen entwendeten die Täter erneut Bargeld, jedoch im niedrigen zweistelligen Bereich. Auch hier gelangten die Unbekannten durch Einschlagen eines Fensters in das Kindergartengebäude. Zuvor hatte die Täterschaft versucht ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang.

Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Aufgrund der ähnlichen Tatbegehungsweisen wird derzeit ein Zusammenhang zwischen den Taten geprüft. Ebenfalls wird geprüft, ob die Einbrüche mit den seit November begangenen Taten zusammenhängen. Die Ermittlerinnen und Ermittler haben gemeinsam mit der zentralen Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen aufgenommen. Erste Spuren wurden gesichert, welche nun weiter ausgewertet werden. Personen, welche etwas Verdächtiges zu den Tatzeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.