Fahrzeug gestreift und geflüchtet

Neckargemünd (ots) – Am Dienstag 13.12.2022 zwischen 17-18 Uhr streifte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer bzw. Fahrzeugführerin einen in der Neckarsteinacher Straße geparkten Seat. Der am Straßenrand abgestellte PKW wurde auf der gesamten linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der Sachschaden liegt bei 5.000 Euro.

Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Neckargemünd unter Tel.: 06223/9254-0.

Ladendiebstahl – Wer kann Hinweise geben?

Edingen-Neckarhausen (ots) – Durch eine bislang unbekannte Täterin kam es am Dienstag 13.12.2022 gegen 14.00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Modegeschäft in einem Einkaufszentrum in der Rosenstraße. Als die Täterin den Laden verließ, löste der Alarm am Ausgang aus. Eine bislang unbekannte Zeugin erfasste die Situation und ging der Ladendiebin hinterher, welche daraufhin das nächste Modegeschäft innerhalb des Einkaufszentrums aufsuchte.

Hier alarmierte die Zeugin eine Verkäuferin, welche die Täterin anhalten wollte. Die Ladendiebin flüchtete daraufhin in Richtung Berliner Straße und ließ die zuvor entwendete Jacke zurück. Aufgrund der Gesamtumstände ist zu erwarten, dass die Tätern weitere Male Ladendiebstähle begehen wird.

Sie wird folgendermaßen beschrieben:

Ca. 160-165 cm groß, schlanke Statur, dunkelbraune, schulterlange Haare, dunkler Teint, ca. 20-25 Jahre; blaue Jeans, beigefarbener Rollkragenpullover, schwarze Sneaker und beigefarbene, gemusterte Umhängetasche.

Zeugen, welche Aussagen zum Tathergang oder zu der Täterin machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06203 892029 bei dem Polizeiposten Edingen-Neckarhausen zu melden.

Unfallflucht in der Waldstraße

Bammental (ots) – Am Dienstag 13.12.2022 gegen 13:30 Uhr parkte eine 79-jährige Frau ihren VW vor einem Warengeschäft in der Waldstraße. Kurz nachdem die Frau das Geschäft betreten hatte, wurde sie von einem Zeugen darauf angesprochen, dass ein grauer Kastenwagen ihr Fahrzeug gestreift und danach geflüchtet sei.

Am VW entstand Sachschaden im Heckbereich in Höhe von 2.000 Euro. Weitere Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Neckargemünd unter der Rufnummer 06223/9254-0 zu kontaktieren.

Von Bundesstraße abgefahren und Vorfahrt missachtet

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr fuhr eine 19-jährige Frau mit ihrem Alfa Romeo von der B3 auf die Parkstraße auf. Hierbei übersah sie einen von links kommenden, auf der vorfahrtsberechtigten Parkstraße, befindlichen Skoda-Fahrer.

Dieser konnte einen Unfall jedoch nicht mehr verhindern. Sowohl die 19-Jährige, als auch der 54 Jahre alte Skoda-Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beträgt 10.000 Euro.

Einbruch in Firmengebäude – Zeugen gesucht

Weinheim/Sulzbach (ots) – Zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr, hebelte eine bisher unbekannte Täterschaft zunächst den Briefkasten einer Firma in der Straße Magdacker auf. Danach überkletterten die Unbekannten einen zwei Meter hohen Zaun und hebelten ein Fenster des Bürogebäudes auf.

Innerhalb des Gebäudes durchwühlten die Täterinnen bzw. Täter mehrere Räumlichkeiten und Schränke. Aus einem Büro wurde schließlich rund 100 Euro Bargeld, eine Powerbank und eine Packung Schokoriegel entwendet. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls übernommen.

Am Tatort konnten Spuren der Täter gesichert werden, welche nun ausgewertet werden. Zeugen, welche etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Einbruchgeschehen beobachtet haben, können sich an das Revier Weinheim unter Tel: 06201/1003-0 wenden.

Die Polizei warnt vor erneuten WhatsApp-Betrügern

Plankstadt/Schönau (ots) – Am Dienstag 13.12.2022 wurden zwischen 12-14 Uhr erneut zwei Personen über WhatsApp angeschrieben, um Geld zu überweisen. Insgesamt wurde hierbei eine Summe von über 11.000 Euro überwiesen, bei der glücklicherweise ein Teil des Geldes durch eine Kontosperrung und Rückveranlassung der Überweisung gerettet werden konnte.

Die unbekannte Täterschaft gab sich in beiden Fällen als Kind der Geschädigten aus und bat um die Überweisung einer Geldsumme. Ob es sich in beiden Fällen um dieselben Betrüger handelt, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Betrugsdelikte zum Nachteil vor allem älterer Menschen werden immer wieder durchgeführt. Aus diesem Grund sollten junge Menschen gegenüber Familienangehörigen und bekannten auf die Betrugsmasche aufmerksam machen und diese sensibilisieren.

Die Polizei warnt eindringlich um Vorsicht bei WhatsApp-Nachrichten von Familienangehörigen, die um Geld bitten.

Nicht unter Druck setzen lassen und nicht Antworten

Zunächst unbedingt persönlich oder über die bekannten Telefonnummern klären, ob es sich bei dem Absender wirklich um einen Familienangehörigen handelt

Niemals vorschnell Geld auf ein unbekanntes Konto überweisen

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Wenn Sie selbst Opfer einer Betrugsstraftat geworden sind, kontaktieren Sie bitte die örtlich zuständige Polizeidienststelle. Die entsprechende Dienststelle finden Sie unter: https://www.polizei-bw.de/dienststellenfinder/

In dringenden Fällen wählen Sie bitte den Polizeinotruf, Tel.: 110. Weitere Informationen zu den verschiedenen Betrugsphänomenen sowie Verhaltenstipps finden Sie unter nachfolgendem Link der Polizeilichen Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Verkehrsunfall Neckarsteinacher Straße

Neckargemünd (ots) – Die 84-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz kam gegen 16.35 Uhr in der Neckarsteinacher Straße in Neckargemünd aus bislang unbekannter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, scherte abrupt wieder nach links auf die Fahrbahn ein, überquerte diese und fuhr im Anschluss eine Böschung zum Parkplatz eines Supermarktes hinauf.

Dort kollidierte sie mit 2 weiteren PKWs und beschädigte eine Werbetafel, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Dame wurde von Passanten aus dem Fahrzeug geborgen und nach der Erstversorgung ohne offensichtliche Verletzungen zur Untersuchung in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 50.000 Euro. Das total beschädigte Fahrzeug der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.